Un colectivo se prendió fuego en Mendoza y 60 pasajeros tuvieron que ser evacuados de emergencia

El coche se incendió en el Acceso Este. Bomberos Voluntarios de Guaymallén intervinieron rápidamente y restablecieron el tránsito en la zona

Ninguna persona resultó herida y en cuanto al tránsito, generó demoras en la zona

Las primeras horas de este martes dejaron una imagen inesperada en el Acceso Este de Mendoza. Alrededor de las 7:30, un colectivo que viajaba lleno de pasajeros desde Rivadavia hacia la capital provincial debió detener su marcha de manera abrupta cuando comenzó a incendiarse en pleno trayecto, generando alarma y desconcierto entre quienes iban a bordo.

Según informó El Sol, el episodio se desencadenó a la altura de calle Arenales, poco después de la salida del colectivo, que cubría el recorrido del Este.

El conductor, Fabián Mora, relató a MDZ Radio que las primeras señales de alerta surgieron cuando detectó dos interrupciones en el sistema y, acto seguido, humo proveniente del tablero.

El conductor Fabián Mora detectó fallas eléctricas y humo en el tablero antes de detener el vehículo y evacuar a los pasajeros

Fue todo muy rápido. Hizo una falla, después otra, y unos metros más adelante me estacioné a la orilla para que descendiera el pasaje”, describió el chofer. Apenas la unidad se detuvo, el interior se llenó de humo y la tensión se apoderó de los cerca de 60 pasajeros que ocupaban el colectivo a esa hora.

En ese instante, los propios ocupantes avisaron al 911 y, aunque se vivieron momentos de apuro y amontonamiento en las puertas, todos lograron abandonar la unidad antes de que las llamas avanzaran.

“Lo primero fue bajar a los pasajeros”, precisó Mora en declaraciones recogidas por El Sol, y agregó: “Luego activamos el matafuego. Hubo un poco de tensión, en un momento, pero fue normal por la situación. No hubo nadie golpeado”. Las imágenes captadas por testigos muestran la magnitud del siniestro y la velocidad con que el fuego consumió el vehículo.

Los pasajeros avisaron al 911
Los pasajeros avisaron al 911 y lograron abandonar la unidad antes de que las llamas avanzaran y destruyeran por completo el colectivo

La escena motivó un operativo de emergencia que incluyó el corte total del tránsito en la zona del Acceso Este, a fin de facilitar la llegada de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes arribaron rápidamente por la proximidad del cuartel.

A pocos minutos del incidente, los bomberos lograron sofocar el incendio, aunque la unidad resultó completamente destruida. Las pérdidas materiales incluyeron no solo la estructura del colectivo, sino también pertenencias del chofer, quien subrayó que el fuego avanzó de manera tan intensa que en cuestión de segundos el control se volvió imposible.

Los pasajeros no sufrieron heridas y, tras el sobresalto, continuaron su viaje realizando un trasbordo a otros colectivos de la misma empresa que circulaban por la zona, según puntualizó El Sol. El tránsito fue restablecido poco después de que las llamas fueran extinguidas y el lugar del siniestro asegurado por los equipos de emergencia.

El incendio en el Acceso
El incendio en el Acceso Este de Mendoza se originó poco después de la salida del colectivo desde Rivadavia hacia la capital provincial

Sobre la posible causa del incendio, Mora mencionó que “todo indicaría una falla eléctrica”, aunque no pudo precisar el origen exacto del desperfecto. “Era como que se le cerraba el contacto a la unidad. Cuando empezaron a bajar los pasajeros, al instante salió humo con olor a plástico quemado”, explicó el conductor en diálogo con MDZ Radio.

En una urgencia, lo primero es el pasajero y la manera más rápido de evacuar la unidad. Luego, cortamos la corriente y tratamos de apagar la unidad”, remarcó el conductor sobre la manera de encarar una situación de esta magnitud.

El operativo de emergencia incluyó
El operativo de emergencia incluyó corte total del tránsito y la rápida intervención de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, que sofocaron el incendio en minutos

Se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras de Córdoba

Una espesa nube de humo tomó por sorpresa a los pasajeros cuando dos vagones del Tren de las Sierras ardieron durante el recorrido entre Cosquín y La Calera, en la provincia de Córdoba, interrumpiendo la normalidad de un viaje que hasta ese momento transcurría sin novedades. El evento requirió la presencia de bomberos, fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales, lo que derivó en momentos de tensión en la estación de La Calera.

El incendio ocurrió semanas atrás, poco antes de las 20 en uno de los vagones de una formación que viajaba con capacidad colmada. El tren estaba próximo al cruce de Rivadavia y San Martín, en pleno centro de La Calera, cuando las llamas se extendieron rápidamente entre los vagones.

El despliegue en La Calera contó con bomberos, Policía Federal y Defensa Civil

De acuerdo con fuentes consultadas, cerca de 120 pasajeros fueron evacuados tanto de los vagones afectados como de los coches adyacentes, sin que se lamentaran víctimas fatales.

El despliegue, dirigido en persona por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, contó con la cooperación de autoridades del Ministerio Público Fiscal y la participación de la Policía Federal Argentina. Equipos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil trabajaron para extinguir el fuego y resguardar el área de la estación.

A raíz de la inhalación de humo, una niña fue derivada a un hospital y varias personas recibieron atención médica, principalmente quienes forman parte de grupos de riesgo. Ninguno de los asistidos presentó cuadros graves.

