Sociedad

En pleno viaje, se incendiaron dos vagones del Tren de las Sierras de Córdoba

Más de 100 pasajeros debieron ser evacuados cuando las llamas se apoderaron de la formación, que viajaba entre Cosquín y La Calera

Córdoba: se incendiaron vagones del Tren de las Sierras en pleno viaje

Una densa columna de humo sorprendió a los pasajeros cuando dos vagones del Tren de las Sierras se incendiaron en pleno trayecto entre Cosquín y La Calera, en la provincia de Córdoba, alterando la rutina de un viaje que parecía transcurrir con normalidad. El incidente movilizó a bomberos, fuerzas de seguridad y autoridades provinciales, generando escenas de tensión en la estación ferroviaria de La Calera.

El foco ígneo se desató poco antes de las 20 en uno de los vagones de la formación que, según testimonios recogidos por el medio cordobés, se encontraba repleta. El tren se aproximaba al cruce de las calles Rivadavia y San Martín, en pleno centro de La Calera, cuando el fuego comenzó a propagarse velozmente entre los coches.

Fuentes del caso indicaron que alrededor de 120 personas fueron evacuadas de los vagones afectados y de los coches contiguos, sin que se registren víctimas fatales.

El operativo, bajo la supervisión directa del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, incluyó la colaboración de autoridades del Ministerio Público Fiscal y la intervención de la Policía Federal Argentina. Personal de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil local trabajó para contener las llamas y asegurar el perímetro de la estación.

Bomberos y Defensa Civil trabajaron
Bomberos y Defensa Civil trabajaron en la estación de La Calera, conteniendo el fuego y asegurando la zona

Como consecuencia de la inhalación de humo, una niña debió ser hospitalizada y varias personas recibieron atención médica, sobre todo quienes pertenecen a grupos vulnerables. Ninguna de las personas asistidas presentó cuadros de gravedad.

Más de cien pasajeros abandonaron
Más de cien pasajeros abandonaron los vagones afectados, colaborando para descender sin registrar lesiones graves

Testigos en el lugar narraron que en la parada de Bialet Massé algunos pasajeros habían notado olor a quemado, aunque en ese momento no se le dio mayor relevancia. Al acercarse a La Calera, la situación se volvió evidente y los pasajeros descendieron rápidamente. “Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores”, describió una de las pasajeras en declaraciones al El Doce.

Las causas del incendio en
Las causas del incendio en los vagones del Tren de las Sierras permanecen bajo investigación de la fiscalía local

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. Según fuentes oficiales, la prioridad pasó por garantizar la integridad de los pasajeros y restablecer el servicio en condiciones seguras. Ahora, solo resta realizar las pericias.

Se incendió un edificio cerca de La Rural: evacuaron a 25 personas

Incendio En Cerviño Y Kennedy

Un incendio en un edificio de once pisos ubicado en Avenida Cerviño y John Kennedy provocó la evacuación de 25 personas durante el mediodía del pasado jueves. El fuego se originó en el ducto cargador de gases del inmueble, según informaron fuentes policiales. El incidente movilizó a personal de bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y 15 ambulancias.

Entre los afectados, tres adultos recibieron atención médica en el lugar. Uno de los pacientes, un hombre, fue asistido dentro de una clínica quirúrgica de estética ubicada en el mismo edificio, mientras que las otras dos personas, mujeres, no requirieron traslado hospitalario.

No se registraron menores entre los pacientes y aseguraron que todos permanecieron fuera de peligro tras la intervención de los servicios de emergencia, según detallaron las fuentes.

El operativo incluyó la evacuación preventiva de los ocupantes del inmueble, mientras los bomberos desplegaron tareas tanto en la planta baja como en la terraza, donde se detectó la mayor concentración de humo.

Durante el procedimiento, se confirmó que el edificio alberga un centro médico en uno de los pisos superiores, lo que requirió especial atención en la evacuación y en la asistencia a quienes se encontraban allí al momento del incidente. Los equipos de emergencia realizaron inspecciones adicionales en los niveles superiores para garantizar la seguridad de todos los presentes.

