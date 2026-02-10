Sociedad

¿Cuándo cae Semana Santa en 2026 y qué días serán feriados?

Las fechas de esta celebración católica ya están confirmadas y marcarán un posible fin de semana largo en Argentina

Guardar
Semana Santa 2026 en Argentina
Semana Santa 2026 en Argentina coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, generando un fin de semana extralargo (Andina)

En 2026, Semana Santa marcará un hito especial en el calendario argentino: la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas crea un fin de semana extralargo de cuatro días en todo el país.

Con el cronograma oficial de feriados ya publicado por el Gobierno nacional, millones de personas podrán planificar con anticipación actividades religiosas, escapadas y reuniones familiares en uno de los períodos más esperados del año.

Qué días cae Semana Santa 2026

El cronograma oficial del Gobierno nacional confirma que la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. Este año, el calendario presenta una particularidad: el Jueves Santo coincide exactamente con el 2 de abril, fecha del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

calendario oficial confirma que
calendario oficial confirma que Semana Santa 2026 se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, incluyendo fechas clave para el turismo nacional crédito Jesús Aviles/Infobae

De esta manera, el descanso se extiende desde el jueves hasta el domingo, generando un fin de semana extralargo en todo el territorio nacional.

El detalle de los días es el siguiente:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Lunes Santo: 30 de marzo
  • Martes Santo: 31 de marzo
  • Miércoles Santo: 1 de abril
  • Jueves Santo: 2 de abril (día no laborable, coincide con feriado nacional por Malvinas)
  • Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)
  • Sábado Santo: 4 de abril
  • Domingo de Pascua: 5 de abril

El Jueves Santo es considerado día no laborable: la asistencia al trabajo depende de cada empleador y sector, mientras que el Viernes Santo y el 2 de abril son feriados nacionales.

Para la mayoría de los trabajadores, estudiantes y familias, esto significa cuatro días consecutivos de descanso, un factor que impacta en la organización de viajes, celebraciones religiosas y actividades recreativas.

Cómo se celebra Pascuas

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario litúrgico católico y cada jornada tiene un significado y rituales propios. El Domingo de Ramos inicia la semana con la tradicional bendición de ramas de olivo en las iglesias. El Lunes y Martes Santo rememoran episodios clave en la vida de Jesús, mientras que el Miércoles Santo recuerda la traición de Judas.

El Jueves Santo destaca por la conmemoración de la Última Cena y la institución de la Eucaristía. Esa noche comienza el Triduo Pascual, el tramo más importante de la Semana Santa para los fieles. El Viernes Santo está dedicado a la pasión y muerte de Jesucristo, con celebraciones litúrgicas especiales y el tradicional Viacrucis.

El detalle de la Semana
El detalle de la Semana Santa 2026 abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, cubriendo cada etapa litúrgica con rituales tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sábado Santo es un día de recogimiento y espera. Finalmente, el Domingo de Pascua representa la resurrección de Jesús, el evento más relevante de la fe cristiana, y se vive con ceremonias religiosas y celebraciones familiares.

La Cuaresma, que antecede a la Semana Santa, es un período de preparación espiritual de 40 días iniciado con el Miércoles de Ceniza. En Argentina, estos días suelen combinar actividades religiosas, encuentros familiares y turismo interno, aprovechando la extensión del descanso para planificar viajes o escapadas.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Según el Gobierno nacional, el calendario de feriados para 2026 presenta fechas inamovibles, trasladables y días no laborables para distintas comunidades religiosas. Tras el fin de semana extralargo de Semana Santa, el cronograma oficial de la Argentina continúa de la siguiente manera, mes por mes:

El cronograma oficial de feriados
El cronograma oficial de feriados de 2026 incluye jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables, disponibles para consulta en el sitio del Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abril

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional, coincide con Jueves Santo)
  • 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

Mayo

  • 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado nacional)
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado nacional)

Junio

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado nacional)
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado nacional)

Julio

  • 9 de julio: Día de la Independencia (feriado nacional)

Agosto

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado nacional, trasladable)

Octubre

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado nacional, trasladable)

Noviembre

  • 16 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional, trasladable)

Diciembre

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado nacional)
  • 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional)
La agenda nacional de 2026
La agenda nacional de 2026 prioriza las festividades religiosas y patrióticas en el calendario oficial del país

El Gobierno nacional también publica cada año los detalles sobre “feriados puente” para promover el turismo y contempla días no laborables específicos para las comunidades judía, armenia e islámica.

El listado completo y actualizado de feriados y días no laborables se encuentra disponible en el sitio oficial, donde se detallan los alcances de cada fecha para el sector público y privado en todo el país.

Temas Relacionados

Semana SantaPascuasCalendario 2026FeriadoFin de semana largoNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: entraron a robar a un edificio, los descubrieron infraganti y cayeron tras una intensa persecusión

Los sospechosos fueron arrestados mientras caminaban por el centro de Ramos Mejía. Los investigadores creen que conocían a la víctima

Video: entraron a robar a

Un paseador de perros encontró un hombre muerto en Parque Saavedra: investigan si fue apuñalado

Ocurrió este martes por la mañana. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Saavedra Núñez

Un paseador de perros encontró

Indagan a los siete detenidos por la muerte del soldado de la Quinta de Olivos

Los sospechosos fueron trasladados este martes al Juzgado Federal N°2 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. En las próximas horas definirán donde quedarán alojados

Indagan a los siete detenidos

Metrodelegados realizarán este miércoles un paro en el subte en reclamo contra la reforma laboral

Desde la AGTSyP aseguran que el proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei “representa un profundo retroceso para los trabajadores”

Metrodelegados realizarán este miércoles un

Cuánto ganan los policías de Santa Fe en febrero 2026

El gobierno provincial presentó una serie de medidas para incrementar el ingreso salarial de la fuerza. Los valores económicos según cada categoría

Cuánto ganan los policías de
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Qué hay detrás de la

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

María Becerra vivió un día como bombera voluntaria en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

INFOBAE AMÉRICA

La IA está obligando a

La IA está obligando a los médicos a responder una pregunta: ¿Para qué sirven?

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Mujer fue capturada escondiendo una especie en peligro de extinción en sus pantalones en un estado de EEUU

Cuba no se decide en Díaz-Canel: el poder real es el modelo y su aparato de poder

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales