¿Cuándo cae Semana Santa en 2026 y qué días serán feriados?

Semana Santa 2026 en Argentina coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, generando un fin de semana extralargo (Andina)

En 2026, Semana Santa marcará un hito especial en el calendario argentino: la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas crea un fin de semana extralargo de cuatro días en todo el país.

Con el cronograma oficial de feriados ya publicado por el Gobierno nacional, millones de personas podrán planificar con anticipación actividades religiosas, escapadas y reuniones familiares en uno de los períodos más esperados del año.

Qué días cae Semana Santa 2026

El cronograma oficial del Gobierno nacional confirma que la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril. Este año, el calendario presenta una particularidad: el Jueves Santo coincide exactamente con el 2 de abril, fecha del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

calendario oficial confirma que Semana Santa 2026 se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, incluyendo fechas clave para el turismo nacional crédito Jesús Aviles/Infobae

De esta manera, el descanso se extiende desde el jueves hasta el domingo, generando un fin de semana extralargo en todo el territorio nacional.

El detalle de los días es el siguiente:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril (día no laborable, coincide con feriado nacional por Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril

El Jueves Santo es considerado día no laborable: la asistencia al trabajo depende de cada empleador y sector, mientras que el Viernes Santo y el 2 de abril son feriados nacionales.

Para la mayoría de los trabajadores, estudiantes y familias, esto significa cuatro días consecutivos de descanso, un factor que impacta en la organización de viajes, celebraciones religiosas y actividades recreativas.

Cómo se celebra Pascuas

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario litúrgico católico y cada jornada tiene un significado y rituales propios. El Domingo de Ramos inicia la semana con la tradicional bendición de ramas de olivo en las iglesias. El Lunes y Martes Santo rememoran episodios clave en la vida de Jesús, mientras que el Miércoles Santo recuerda la traición de Judas.

El Jueves Santo destaca por la conmemoración de la Última Cena y la institución de la Eucaristía. Esa noche comienza el Triduo Pascual, el tramo más importante de la Semana Santa para los fieles. El Viernes Santo está dedicado a la pasión y muerte de Jesucristo, con celebraciones litúrgicas especiales y el tradicional Viacrucis.

El detalle de la Semana Santa 2026 abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, cubriendo cada etapa litúrgica con rituales tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sábado Santo es un día de recogimiento y espera. Finalmente, el Domingo de Pascua representa la resurrección de Jesús, el evento más relevante de la fe cristiana, y se vive con ceremonias religiosas y celebraciones familiares.

La Cuaresma, que antecede a la Semana Santa, es un período de preparación espiritual de 40 días iniciado con el Miércoles de Ceniza. En Argentina, estos días suelen combinar actividades religiosas, encuentros familiares y turismo interno, aprovechando la extensión del descanso para planificar viajes o escapadas.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Según el Gobierno nacional, el calendario de feriados para 2026 presenta fechas inamovibles, trasladables y días no laborables para distintas comunidades religiosas. Tras el fin de semana extralargo de Semana Santa, el cronograma oficial de la Argentina continúa de la siguiente manera, mes por mes:

El cronograma oficial de feriados de 2026 incluye jornadas inamovibles, trasladables y días no laborables, disponibles para consulta en el sitio del Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abril

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional, coincide con Jueves Santo)

3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador (feriado nacional)

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado nacional)

Junio

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado nacional)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado nacional)

Julio

9 de julio: Día de la Independencia (feriado nacional)

Agosto

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado nacional, trasladable)

Octubre

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado nacional, trasladable)

Noviembre

16 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional, trasladable)

Diciembre

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado nacional)

25 de diciembre: Navidad (feriado nacional)

La agenda nacional de 2026 prioriza las festividades religiosas y patrióticas en el calendario oficial del país

El Gobierno nacional también publica cada año los detalles sobre “feriados puente” para promover el turismo y contempla días no laborables específicos para las comunidades judía, armenia e islámica.

El listado completo y actualizado de feriados y días no laborables se encuentra disponible en el sitio oficial, donde se detallan los alcances de cada fecha para el sector público y privado en todo el país.