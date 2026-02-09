Sociedad

Vuelven las lluvias esta semana: qué pasará con las temperaturas en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana marcada por el avance de varios frentes fríos que traerán tormentas eléctricas, ráfagas de viento y recambio de aire

El avance de frentes fríos
El avance de frentes fríos generará tormentas y lluvias en distintas regiones del país, el SMN recomienda seguir sus alertas oficiales

Una sucesión de frentes fríos activará una serie de cambios en el clima de todo el país, modificando las condiciones meteorológicas previstas para esta época del año. La previsión incluye tormentas, ráfagas de viento, lluvias de variada intensidad y un descenso progresivo de las temperaturas, mientras el calor persistente da paso a un ambiente más templado.

En la Ciudad de Buenos Aires, para el lunes se espera un escenario muy similar al del domingo, con una máxima nuevamente cercana a los 31 grados y una mínima de 22, sin probabilidad de precipitaciones. El viento leve del sector norte continuará favoreciendo el ingreso de aire cálido, por lo que la sensación térmica podría mantenerse alta durante gran parte del día.

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el primer frente frío ingresó por el norte de la Patagonia durante la noche del domingo, marcando el inicio de una seguidilla de sistemas frontales que modificarán el panorama meteorológico en el centro y sur del país.

Este fenómeno generó la activación de la alerta amarilla en el norte y noreste de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Córdoba, Catamarca, el centro-este de Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, gran parte de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Según lo informado por el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad, con intensa actividad eléctrica, ráfagas localmente fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos y, de manera aislada, granizo.

El noreste de Río Negro,
El noreste de Río Negro, el centro-norte de La Pampa y sectores de Córdoba registrarán los mayores acumulados de precipitación

El martes, en tanto, el calor no dará tregua. La temperatura máxima podría trepar incluso hasta los 33 grados, en otra jornada con nubosidad variable pero sin lluvias previstas. De esta manera, el buen tiempo seguirá dominando el panorama en el AMBA, ideal para actividades al aire libre aunque con un ambiente cada vez más pesado.

Durante la madrugada del miércoles, el segundo frente frío avanzará sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el área del AMBA, con tormentas eléctricas. Después, el sistema se desplazará hacia el norte, alcanzando Córdoba, Santa Fe, el norte de Mendoza y regiones del NOA y NEA, con lluvias y tormentas de distinta intensidad.

A partir del jueves, se prevé un descenso en las temperaturas máximas, con valores cercanos a 27℃ y condiciones más estables.

Las temperaturas máximas en el
Las temperaturas máximas en el AMBA oscilarán entre 31 y 33 grados hasta el miércoles, luego se prevé un descenso

Un tercer frente frío, con menor intensidad y desplazamiento más lento, ingresará desde el miércoles, según datos del modelo ECMWF citados por Meteored. Este sistema afectará inicialmente el norte de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y hacia la noche del miércoles podría extender las tormentas al noreste bonaerense.

El SMN advierte que, debido a la progresión de este frente, las lluvias podrían generalizarse durante el jueves y viernes en el Litoral y el norte del país.

Los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional coinciden en que el paso sucesivo de estos tres frentes fríos facilitará el recambio de la masa de aire en el centro y norte del país, provocando el final de las anomalías térmicas positivas. Al cierre de la semana, se espera el ingreso de un ambiente más templado, con temperaturas dentro del promedio y menos calor que en los días previos.

Ante la persistencia de condiciones inestables y la posibilidad de eventos meteorológicos localmente intensos, el SMN recomienda a la población seguir las actualizaciones de sus alertas oficiales y consultar los pronósticos actualizados para cada región.

Crimen de la hincha de

La ANMAT quitó la habilitación

Incendios en Chubut: el viento

Enjuician al acusado de matar

El colegio de Pinamar que
Mariano Saborido: "Mi primera escuela

Rusia lanzó un nuevo ataque

