Economía

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día seguido y alcanzó su precio más alto desde febrero

La divisa subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró USD 70 millones en el mercado. El S&P Merval ganó 1,3% y el riesgo país cedió a 429 puntos, ante el buen contexto internacional

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Imagen de billetes de dólares estadounidenses. Otras opciones: moneda internacional, curso legal, finanzas globales, cambio de divisas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En junio el dólar apunta a subir más que la inflación.

Con el correr de junio se confirma una tendencia alcista para el dólar, ante una demanda más firme y el accionar del Banco Central, que con permanentes compras en su objetivo de recomponer reservas netas valida una depreciación cambiaria por encima de la inflación.

Este jueves, el tipo de mayorista ganó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.451, un máximo desde el 2 de febrero, en una sesión con negocios de contado por 568,9 millones de dólares. “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 23 pesos, lejos de la baja de 8 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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“Ya en las primeras operaciones, la tendencia alcista que viene observándose desde el martes logró imponerse y la cotización fue escalando de manera gradual”, indicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“El dólar mayorista amaga con reacomodarse más cerca de los $1.450, mientras los operadores evalúan el ritmo de liquidaciones del campo y sus repercusiones en la intensidad de las compras del BCRA. Ello se debe a que se observa una desaceleración, y se especula que el sector agrícola podría estar más inclinado a retener, apostando a mejores condiciones de venta”, estimó el economista Gustavo Ber.

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En lo que va de junio, el dólar mayorista registra un incremento de 43 pesos o 3,1 por ciento. El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los 1.788,47 pesos. Así el tipo de cambio oficial quedó a $337,47 o 23,3% de ese límite del régimen oficial.

De todos modos, el reciente ajuste alcista del dólar -que en junio podría ganarle a la inflación mensual por primera vez desde octubre de 2025- no debería encender las alarmas dada las proyecciones de flujos de divisas en los próximos meses. De hecho, el dólar mayorista todavía opera 4 pesos por debajo de su valor de cierre de diciembre del año pasado.

“El cumplimiento anticipado de la meta de compras en el MULC es una señal positiva, pero la sostenibilidad del esquema cambiario va a depender de la capacidad de generar nuevas fuentes de oferta de divisas en el segundo semestre. En ese sentido, el aporte de energía, minería, proyectos bajo el RIGI y las emisiones corporativas en dólares debería ayudar a compensar la menor estacionalidad del agro. A eso se suma que buena parte de los dólares que compran los individuos permanece dentro del sistema financiero, contribuyendo a sostener la disponibilidad de divisas”, evaluó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Prueba de esto fue el superávit comercial de USD 3.504 millones en mayo anunciado por el INDEC, un récord nominal para un mes calendario, si bien éste se produjo durante un período excepcional de precios internacionales debido a la guerra en Oriente Medio, en particular para los productos del sector energía. Las exportaciones de bienes ascendieron a USD 9.537 millones, con un crecimiento de 34,4% interanual en monto, también un récord histórico mensual.

El Banco Central absorbió este jueves USD 70 millones a través de su intervención cambiaria, el 12,3% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 6 millones, a USD 47.502 millones, ante un significativo desplome de la cotización del oro (-3,6%, a USD 4.225,30 la onza).

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.470 para la venta en el Banco Nación. Igual que el mayorista, el dólar minorista encadenó tres ruedas consecutivas en alza. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar público promedió $1.470,01 para la venta y $1.420 para la compra.

En el mercado informal, el dólar blue anotó una suba de diez pesos o 0,7%, a $1.485 para la venta, un máximo desde el 28 de enero. En el transcurso de junio el blue gana 77 pesos o 5,4 por ciento.

Subieron las acciones y los bonos

Las bolsas estadounidenses repuntaron este jueves, con las acciones del sector de los chips a la cabeza de las subas, ya que el optimismo sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente contrarrestaba las preocupaciones sobre una política monetaria más estricta de la Reserva Federal bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Estados Unidos comenzó este jueves a aplicar uno de los compromisos centrales del acuerdo alcanzado con Irán al anunciar el fin de las operaciones de bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica. La decisión fue comunicada por el Comando Central estadounidense, que confirmó el cese de las restricciones impuestas durante la guerra iniciada a fines de febrero.

Los principales índices de Wall Street negociaron con ganancias en un rango de 0,1% a 1,9%, en zona de nuevos máximos históricos.

El petróleo finalizó nuevamente en baja. El precio del crudo Brent del Mar del Norte descontó 0,2%, a USD 79,41 el barril con entrega en agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas cayó 0,7% a USD 75,51 el barril, también para entrega en agosto.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo cifras mixtas. Del lado ganador destacaban nuevamente los papeles bancarios, con ganancias de hasta 4,1%, como el caso de BBVA. Entre los perdedores encabezó Globant, con un desplome de 11,2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-promediaron una suba de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, cedió un entero para la Argentina, en los 429 puntos básicos.

En Wall Street las acciones de Intel se dispararon casi un 10,6% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Apple (+0,7%) acordó colaborar con la empresa para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.

Otras acciones del sector de los semiconductores también subían. Nvidia ganó un 3%, mientras que del lado perdedor sobresalió la caída 3,6% en los títulos de SpaceX, a USD 185, en la segunda baja consecutiva.

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