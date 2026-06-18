Estudió marketing digital y tiene tres hijas: la historia de Tori Penso, la segunda árbitra en dirigir en un Mundial masculino

Tori Penso hizo historia como la segunda árbitra en dirigir en un Mundial masculino (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El 18 de junio de 2026, Tori Penso se convirtió en la segunda árbitra en dirigir en un Mundial masculino. La estadounidense, junto con sus compatriotas Brooke Mayo y Katie Nesbitt, se convirtieron en el primer trío exclusivamente femenino de la presente Copa del Mundo, designadas para impartir justicia en el duelo entre República Checa y Sudáfrica.

Este partido, que terminó igualado 1-1, no solo fue relevante por el resultado deportivo, sino por el significado que tuvo la designación de Penso. Desde el primer pitido, la atención mundial se centró en la figura de la árbitra, quien ya había dejado huella en el arbitraje femenino y ahora se proyectaba en el escenario del fútbol masculino.

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La jueza estadounidense impartió justicia junto con sus compatriotas Brooke Mayo y Katie Nesbitt (REUTERS/Bernadett Szabo)

La estadounidense ya había alcanzado notoriedad por un logro inédito: fue la primera árbitra de Estados Unidos en pitar una final de la Copa del Mundo, la de 2023 femenina, donde España se coronó ante Inglaterra. En ese torneo, Penso también estuvo acompañada por Mayo y Nesbitt. La misma terna que ahora se presentaba en la cita masculina, consolidando una trayectoria que desafía viejos límites y modelos de liderazgo en el deporte.

En esta ocasión, la apertura del marcador llegó a los 6 minutos, cuando Michal Sadilek puso en ventaja a República Checa. La respuesta de Sudáfrica apareció en la segunda mitad, después de que Penso sancionó un penal por mano de Pavel Sulc tras una revisión protocolar con el VAR. Teboho Mokoena ejecutó la pena máxima y estableció la igualdad definitiva con un potente disparo cruzado.

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La conducción de Penso durante el encuentro fue sólida. Mostró firmeza y criterio en las decisiones disciplinarias. Más allá del resultado, el partido quedará registrado como una señal inequívoca del avance de la paridad de género en las designaciones arbitrales de los grandes torneos. La presencia de Tori Penso en el Mundial masculino representa un paso de enorme trascendencia para el arbitraje femenino: consolida una tendencia iniciada por la francesa Stéphanie Frappart en el Mundial de Qatar 2022, cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo masculina, acompañada de la mexicana a Karen Díaz y la brasileña Neuza Back, quienes habían abierto la puerta en el encuentro entre Alemania y Costa Rica.

La francesa Stéphanie Frappart marcó el primer antecedente de una árbitra en el Mundial de 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El camino de Penso hacia este logro no fue lineal ni sencillo. Nacida y criada en Florida, comenzó a arbitrar bajo la influencia de sus hermanos mayores. Tras graduarse en marketing digital en la Universidad Estatal de Florida en 2008, trabajó en dos empresas multinacionales. Su ingreso al arbitraje profesional llegó en 2013, cuando se unió a la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

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En sus primeros años, la estadounidense arbitró en categorías femeninas, pero pronto incursionó también en el fútbol masculino, actuando como asistente y cuarta árbitra en la Major League Soccer. De manera simultánea, avanzó en su carrera internacional, sumando experiencia en partidos clasificatorios tanto para Mundiales femeninos como masculinos.

La participación en la final del Mundial femenino de 2023 fue un punto culminante, pero su historial ya incluía una serie de hitos. En septiembre de 2020, se convirtió en la primera árbitra en más de dos décadas en dirigir un partido de la MLS. En 2021, rompió otra barrera, al liderar la primera terna arbitral completamente femenina en un encuentro de la Lamar Hunt US Open Cup masculina, y en junio de ese año fue la primera mujer en arbitrar un duelo eliminatorio para la Copa Mundial de la FIFA.

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La estadounidense llegó a la Copa del Mundo masculina con un recorrido que incluye la Major League Soccer y finales internacionales (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

No solo en el ámbito nacional Penso dejó su marca. En 2022, dirigió cinco partidos de la Copa Mundial Sub-20 femenina en Costa Rica, incluyendo una semifinal. Además, sumó presencias en la Intercontinental 2024 y en el Mundial de Clubes, lo que le permitió acumular más de 100 partidos arbitrados, con 66 de ellos en la MLS y varios en instancias de playoffs.

Su vida personal también se entrelazó con el arbitraje. En el proceso de transición desde el mundo de la publicidad al fútbol profesional, conoció a Chris Penso, también árbitro, con quien formó una familia y tuvo tres hijas. Este apoyo familiar fue clave para sostener una carrera que demandaba dedicación y viajes constantes.

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El impacto de la designación de Penso en el Mundial masculino reside no solo en la continuidad de un proceso, sino en la consolidación de una tendencia. El hecho de que en esta edición hayan sido seleccionadas seis árbitras —incluyendo a Katia Itzel García y Sandra Ramírez, ambas mexicanas, y Tatiana Guzmán de Nicaragua como responsable del VAR— muestra que la integración de mujeres en los equipos arbitrales es cada vez más habitual en torneos de primer nivel.

Tori Penso se afirmó en el escenario de mayor visibilidad con una actuación firme y decisiones clave (REUTERS/Claudia Greco)

La evolución de Penso subraya su capacidad para gestionar escenarios de máxima presión, así como el reconocimiento que ha cosechado entre jugadores y entrenadores por su imparcialidad y firmeza. Su ascenso en el arbitraje masculino no responde a una cuota simbólica, sino al mérito acumulado en años de trabajo constante y superación de barreras.

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El partido entre República Checa y Sudáfrica, disputado en suelo estadounidense, será recordado por la solidez de la conducción arbitral y por la visibilidad que alcanzó el arbitraje femenino en el fútbol masculino de élite. La figura de Tori Penso se proyectó como un referente para futuras generaciones de árbitras, consolidando un legado que va más allá de las designaciones ocasionales.