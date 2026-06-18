La insólita escena que vivió un campeón de la NBA con un policía en medio de los festejos de los Knicks: “Te juro que estoy en el equipo”

El MVP de las finales paseó con el trofeo en las calles de Nueva York durante los festejos por el título

En medio del furor por el Mundial de fútbol, la ciudad de Nueva York se vio desbordada este jueves por la realización del tradicional desfile de campeones del que fueron parte los jugadores de los New York Knicks, flamantes ganadores en las finales de la NBA ante San Antonio Spurs. En medio de los festejos, se produjo una situación insólita que incluyó a uno de los protagonistas y la policía.

En medio de la multitud que copó las calles y avenidas en la Gran Manzana, el base Tyler Kolek comenzó a saludar a los aficionados que se encontraban detrás del vallado perimetral, chocando las palmas de su mano. En medio de la corrida, el jugador de 25 años que estaba vestido con una remera y una gorra blanca, fue detenido por un oficial de la policía, que le frenó el paso indicándole que se retirara del lugar. Luego, llegó otro uniformado para sostenerlo por los hombros.

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Este episodio, que fue grabado por los presentes, no pasó inadvertido entre los usuarios de las redes sociales. El video se hizo viral porque llamó la atención que la policía desconociera a uno de los campeones de la NBA y lo confundiera con un infiltrado en los festejos. “Tyler Kolek jugó en 62 partidos para los Knicks esta temporada. De todos modos, lo confundieron con un fanático en el desfile”, indicó la cuenta Barstool Sports en X (ex Twitter). “Te juro que estoy en el equipo, hermano”, replicó el jugador en su cuenta oficial a acerca del curioso momento que atravesó.

Tyler Kolek fue abordado por un hombre de seguridad durante el desfile de campeones de los New York Knicks

Más allá del incidente con Kolek, la jornada incluyó la presencia de otras figuras de los Knicks campeones como el MVP de las Finales, Jalen Brunson, quien se paseó delante de los miles de fanáticos con el mítico trofeo Larry O’Brien y le habló a la multitud. También fueron parte otras figuras como Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart y OG Anunoby.

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De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense TMZ, los aficionados de los Knicks hicieron fila durante horas para ver de cerca a los ídolos que lograron ser campeones de la NBA tras 53 años. Los organizadores dijeron que el recinto alcanzó su capacidad máxima y se estima que un millón de personas se acercaron al corredor. También se registraron incidentes, con gente que volteó los vallados y trepó a semáforos, postes de luz y balcones para tener una vista privilegiada. La ciudad desplegó un operativo de seguridad con más de 10.000 agentes, la mayor cifra destinada a un evento planificado en Nueva York, después de los incidentes registrados en las celebraciones espontáneas del fin de semana, informó la agencia EFE.

En cuanto al recorrido de la caravana, los campeones se trasladaron rumbo a la plaza del Ayuntamiento, donde el alcalde Zohran Mamdani recibió al plantel y le entregó las llaves de la ciudad a los campeones, como acto tradicional. El acceso a las zonas de espectadores se abrió a las 6 de la mañana (hora local) y hacia las 8 el aforo ya estaba completo. Las calles del bajo Manhattan se colmaron para acompañar el desfile de los New York Knicks por su primer título de la NBA desde 1973, con una recorrido que partió de Battery Park y avanzó por Broadway en el tramo conocido como el “Cañón de los Héroes”.

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Durante la jornada festiva sonaron los acordes de la canción “Empire State of Mind”, de Alicia Keys y Jay-Z, y la cantante neoyorquina la interpretó en el acto en el ayuntamiento, como himno de reconocimiento a la franquicia campeona de la NBA.

LAS FOTOS DEL DESFILE DE CAMPEONES DE LOS KNICKS EN NUEVA YORK

Jalen Brunson con el trofeo de la NBA durante la caravana por Nueva York en los festejos de los Knicks (Vincent Carchietta-Imagn Images)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, le entrega la llave de la ciudad a Brunson (Brad Penner-Imagn Images

El dueño de los Knicks, James Dolan, estrecha su mano con el alcalde Zohran Mamdani (Brad Penner-Imagn Images)

La ciudad de Nueva York se tiñó de azul y naranja por el título de los Knicks en la NBA (Brad Penner-Imagn Images

José Alvarado en una de las fotos de la caravana de campeones de los Knicks, en Nueva York (REUTERS/Dylan Martinez)

El dominicano Karl Anthony Towns observa el trofeo de la NBA (REUTERS/Dylan Martinez)

La cantante Alicia Keys realiza su show en el ayuntamiento de Nueva York, donde se celebró el título de la NBA que consiguieron los Knicks (REUTERS/Dylan Martinez)

Los festejos de los Knicks reunieron a cerca de un millón de personas en las calles de Nueva York (REUTERS/Dylan Martinez)

Tyler Kolek celebra con la llave de la ciudad de cara al público que copó las calles de Nueva York (REUTERS/Dylan Martinez)

Los festejos de los Kincks campeones de la NBA (Brenden Willsch-Imagn Images)