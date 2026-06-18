El álbum de fotos del recreo de la selección argentina tras el triunfo ante Argelia en el Mundial 2026

La familia Mac Allister

Después del contundente triunfo contra Argelia en el debut del Mundial 2026 que se juega en Norteamérica, la selección argentina disfrutó ayer de una jornada especial. El cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni decidió que la primera práctica post victoria fuera al mediodía de Kansas City, para así liberar a los jugadores y que pudieran disfrutar de la tarde libre tras el comienzo de la Copa del Mundo.

Luego del entrenamiento bajo un intenso calor en el Compass Minerals Sporting Fields, que tuvo a los titulares en un plan de actividad regenerativa y al resto con tareas con pelota en espacios reducidos, movimientos de presión-recuperación y fútbol-tenis, los futbolistas se fueron de la concentración para pasar un tiempo con sus parejas y familias.

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Así fue el caso de Lautaro Martínez, que se encontró con Agustina Gandolfo. Lo mismo ocurrió con Dibu Martínez y su esposa Mandinha. El arquero argentino, que logró superar una complicada lesión en el dedo anular y fue de la partida en el estreno, recibió el amor de sus dos hijos (Santi y Ava) y recargó energías de cara a lo que será la preparación para el segundo compromiso de la Albiceleste por el Grupo J, el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

Agustina Gandolfo junto a Lautaro Martínez

Otro de los titulares en el estreno mundialista que aprovechó el tiempo disponible que le dio Scaloni fue Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool se juntó con su pareja Ailén Cova y se reencontró con su pequeña hija Alaia. Con ellos también estuvieron sus papás, y fue el Colo quien publicó la postal en las redes sociales. Quienes también tuvieron la visita de sus compañeras de vida fueron Thiago Almada, que se vio con su esposa Antonella D’Alotta, lo mismo que el caso de Nahuel Molina con Bárbara Occhiuzzi.

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Uno de los arqueros de la delegación, Gerónimo Rulli, recibió a su esposa Rocío Espósito, su hijo y amigos en el centro de entrenamiento de la Selección en Kansas City. Por su parte, Leandro Paredes visitó a su esposa Camila Galante y sus tres hijos (Victoria, Giovanni y Lautaro). El capitán de Boca Juniors se mostró feliz por ver a su familia y disfrutó de un momento para recargar energías de cara a lo que resta de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El cronograma de actividades para este jueves 18 establece que los campeones del mundo entrenarán por la tarde, a las 17.30 de la ciudad estadounidense, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada. Esa sesión será otra oportunidad para observar la evolución de Nicolás Tagliafico, el único de la lista de 26 jugadores que no se entrenó en el campo y continúa evolucionando favorablemente de su lesión que lo descartó del debut en el Mundial.

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Dibu Martínez junto a su familia en Kansas City

El próximo partido de la Albiceleste en el Grupo J será el lunes 22 de junio frente a Austria en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth. El tercer encuentro del grupo está programado para el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina), también en ese estadio, ante Jordania, la fecha que el cuerpo técnico tiene en mente como horizonte para el regreso del lateral zurdo.

En relación al equipo que afrontará el duelo ante los europeos, habrá que ver qué sucederá con el lateral derecho. Gonzalo Montiel jugó desde el arranque, Molina disputó los restantes 45 minutos, por lo que será duda quién irá de titular. La otra incógnita podría estar en quién será el 9 que acompañe a Messi en el ataque. ¿Seguirá Lautaro Martínez o Julián Álvarez volverá a jugar desde el inicio? Cuestiones que Scaloni y su staff deberán resolver de cara a la segunda presentación de Argentina en la Copa del Mundo.

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La tarde libre de los jugadores de la Selección en Kansas City:

Thiago Almada junto a su pareja Antonella D'Alotta

Paredes junto a Camila Galante

Rulli y su hijo

La familia Paredes

Paredes junto a su pequeño hijo

Rulli, su esposa y amigos