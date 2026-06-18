Un violento choque entre una moto y una camioneta quedó grabado en primera persona: hay un joven en grave estado

La cámara instalada en el camión registró el momento en que la camioneta giró a la izquierda después de cruzar las vías del tren y se produjo el impacto con la moto

Un violento accidente de tránsito ocurrido este jueves en el barrio de Tolosa, partido de La Plata, dejó a un hombre en grave estado y peleando por su vida. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 120 y 527 e involucró a una motocicleta Honda Titán con una camioneta Kia K2500, cuyo conductor quedó imputado por lesiones culposas. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara que estaba dentro del vehículo utilitario.

Personal del Comando de Patrullas (CP) llegó al lugar y encontró al motociclista —un masculino de entre 25 y 30 años— tendido inconsciente sobre el asfalto. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de forma automática al Hospital Rossi, donde ingresó con lesiones varias y en estado crítico. La identidad del hombre no pudo establecerse en el lugar del hecho, dado que no portaba documentación al momento del accidente.

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El conductor de la camioneta, identificado como L.G.A., quedó imputado por lesiones culposas mientras se investigan las causas de la colisión en La Plata

Al frente de la camioneta Kia K2500 estaba un hombre identificado como L.G.A., argentino de 40 años, domiciliado en La Plata. Las causas exactas de la colisión aún se tratan de establecer.

De acuerdo con las imágenes que capturó una cámara que estaba en el camión, se puede ver cómo el vehículo, tras pasar las vías del tren, se dispone a hacer un giro hacia la izquierda. Es en ese momento es que ocurre el impacto con la motocicleta, que no aparece en plano hasta que cae al suelo con dos ocupantes.

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El lugar fue preservado con fines periciales. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Plata, cuyo magistrado de turno dispuso las diligencias de rigor tras ser notificado del hecho.

El GTO trabaja para dar con la identidad del motociclista: la moto no registra impedimentos y figura radicada en Florencio Varela.

El SAME trasladó al motociclista inconsciente al Hospital Rossi, donde ingresó con lesiones varias y riesgo de vida

El antecedente de un caso similar en Mendoza

Un impactante video conmocionó a la provincia de Mendoza tras el atropello de un jubilado por parte de un colectivo mientras cruzaba la calle en pleno centro. La víctima, de 70 años, fue trasladada al hospital con politraumatismos y sufrió un ACV hemorrágico, donde finalmente murió. El episodio ocurrió días atrás.

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Según supo Infobae, el hecho tuvo lugar en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en el departamento de San Martín. Las imágenes muestran al hombre en el momento en que se apresta a cruzar por la senda peatonal, cuando un colectivo aparece de improviso y lo embiste, lanzándolo varios metros por el aire.

El siniestro involucró al interno 37 de la empresa Nueva Generación, un Mercedes Benz que circulaba por la avenida Leandro Alem en sentido este-oeste. Al doblar hacia el sur por calle Las Heras, la unidad golpeó al hombre identificado como S. A., de 70 años, quien atravesaba la calzada por la senda peatonal habilitada. La colisión se produjo durante la maniobra de giro a la izquierda.

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A raíz del choque, la víctima retrocedió varios metros y quedó tendida sobre el asfalto. Una cámara de seguridad instalada en la zona capturó el instante exacto del impacto. Las imágenes, difundidas en redes sociales y atribuidas a Radio Regional, exponen con crudeza la violencia del golpe y generaron consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

En Mendoza, un colectivo atropelló a un jubilado de 70 años en San Martín cuando cruzaba por la senda peatonal durante una maniobra de giro a la izquierda

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó atención primaria al jubilado. Los médicos presentes en la escena verificaron politraumatismos y dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Perrupato. Ya en el nosocomio, el equipo de guardia profundizó la evaluación clínica y confirmó un diagnóstico de mayor gravedad: ACV hemorrágico y leve contusión pulmonar. El paciente quedó internado en observación con pronóstico reservado hasta que se dictó su muerte.

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