Sociedad

Un sable forjado en Oriente, secretos, leyendas y robos históricos: la increíble travesía de un símbolo argentino

La emblemática arma adquirida en Londres, conocida como “el sable corvo”, acompañó al Gral. José de San Martín en sus campañas, fue legado a Rosas y sobrevivió robos y traslados antes de llegar al Museo Histórico Nacional

Guardar
El famoso sable corvo que
El famoso sable corvo que San Martín empuñó en su campaña libertadora (Foto NA: ROMINA SANTARELLI/Ministerio de Cultura de la Nación)

Cuando José de San Martín pidió la baja del ejército español y se embarcó al Río de la Plata, en el interín estuvo unos cuatro meses en Gran Bretaña en los últimos meses de 1811. En ese tiempo en Londres, en el que vivió en el número 23 de Park Road, en el distrito de Westminster, se relacionó con políticos, intelectuales y con logias masónicas con intereses en lo que sucedía en América.

Fue en la capital inglesa donde adquirió, de segunda mano, el sable corvo que dicen es un fiel reflejo de su personalidad.

De origen árabe o persa, se calcula que fue forjado durante el siglo XVIII en el Lejano Oriente. Con su vaina incluida pesa un kilo y medio y mide 95 centímetros. Se destaca su sencillez, la ausencia de detalles en oro o de piedras preciosas.

San Martín, cuando hizo testamento
San Martín, cuando hizo testamento en 1844, dispuso que el sable fuese entregado a Rosas

Posee una hoja de acero de Damasco, de aproximadamente 100 años de antigüedad al momento de ser adquirido. Lo que caracteriza a este material es su calidad, filo, resistencia y ligereza. La empuñadura es de madera de ébano y su vaina está recubierta en cuero y bronce. Se cree que San Martín habría sido el primero en introducir este tipo de arma en América del Sur.

Este sable fue una de las cuestiones que llamó la atención en la ciudad, cuando en marzo de 1812 arribó ese teniente coronel de caballería, de marcado acento español y que no tenía familia en Buenos Aires. Nadie sabía quién era, hasta sospechaban que podría ser un espía y encima lucía un extraño sable. Parece que el militar fue pionero en la introducción de este tipo de arma en América del sur.

Manuela Rosas, luego de consultar
Manuela Rosas, luego de consultar con la familia, decidió acceder a la petición del director del Museo Histórico Nacional y donar el sable

Lo acompañó en su campaña libertadora a Chile y Perú junto a otras armas que llevaba y, al regreso a Mendoza, luego de la entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil, lo dejó en esa provincia, en manos de María Josefa Morales, viuda de Pascual Ruíz Huidobro, y que las malas lenguas la señalaban como una de sus viejas amantes, aunque otros historiadores sostienen que habían sido solo buenos amigos. Se habían conocido en 1813, luego del combate de San Lorenzo.

Fueron su hija y su yerno en su viaje de bodas a Buenos Aires en 1832 que se lo llevaron. “Traigan mi sable corvo, que me ha servido en todas las campañas en América y servirá para algún nietecito, si es que lo tengo”. En Buenos Aires nacería Mercedes, su primera nieta.

Cuando vivió sus últimos años en el segundo piso en el 105 de la Grand Rue en Boulogne-sur-Mer, colgó el sable en una de las paredes de su habitación. Varios coleccionistas intentaron comprárselo y siempre chocaron con la rotunda negativa del dueño.

Osvaldo Agosto, uno de los
Osvaldo Agosto, uno de los integrantes de la Juventud Peronista que robó el sable en 1963, con Perón en 1969

Cuando una fuerza anglo-francesa bloqueó el Río de la Plata, quedó impresionado por la defensa de la soberanía que realizó Juan Manuel de Rosas. Por eso, en su cláusula tercera de su testamento, redactado en enero de 1844, estableció que “el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina D. Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla”.

Luego de su fallecimiento, el 17 de agosto de 1850, el sable debía pasar a Rosas quien, a su vez, legó el suyo al presidente paraguayo Francisco Solano López, en reconocimiento a la defensa que hacía de su país en la guerra de la Triple Alianza. No llegó a mandárselo porque murió el 1 de marzo de 1870, marcando el final de ese conflicto.

Rosas se encontró con el arma cuando se exilió en Southampton. La conservó como una reliquia: la depositó dentro de un cofre en cuya tapa hizo colocar una placa de bronce en la que estaba grabada la famosa cláusula testamentaria.

A su muerte, ocurrida el 14 de marzo de 1877, quedó en poder de su hija Manuela Robustiana y su yerno Máximo Terrero. Ellos recibieron insistentes cartas de Adolfo Carranza, promotor de la creación del Museo Histórico Nacional y su director durante 25 años, para preservarlo allí. Carranza se comunicaba con descendientes de aquellos protagonistas de nuestra historia para que legasen objetos y documentación para enriquecer el acervo de la flamante institución.

El arma no tiene detalles
El arma no tiene detalles de lujo. Según los estudios a la que fue sometida, fue forjada en el siglo XVIII en Lejano Oriente

La respuesta de la hija de Rosas, si bien demoró, fue positiva.

El 4 de marzo de 1897 el vapor correo inglés “Danube”, que había zarpado de Southampton –ciudad donde había vivido Rosas y donde estaba enterrado-, ancló en aguas cercanas a la ciudad de La Plata. A su encuentro fue la corbeta “La Argentina” y el nieto de Rosas, Juan Manuel Ortiz de Rozas -que sería gobernador bonaerense en 1913- recibió el sable. Al día siguiente, este buque recaló en el puerto de la ciudad de Buenos Aires.

La idea fue que una comisión de generales y almirantes lo recibiera, pero el hecho de que viniera de manos de Rosas produjo resistencias y muchas ausencias en el acto. El único alto oficial que accedió fue el teniente general correntino Donato Álvarez, de 72 años, veterano del combate de la Vuelta de Obligado y que, en las filas de Justo José de Urquiza, había peleado en Caseros. Se había retirado del servicio activo dos años antes.

El nieto de Rosas fue quien lo entregó en mano en Casa Rosada al presidente de entonces José Evaristo Uriburu, quien firmó el decreto para que fuera conservado en Museo Histórico Nacional. Desde entonces se exhibió allí.

Cabe recordar que los restos de San Martín habían llegado al país el 28 de mayo de 1880 y fue su nieta Josefa Dominga, la que dispuso la donación al museo en cuestión del mobiliario del dormitorio donde había fallecido su abuelo. Lo hizo con un croquis en el que detallaba la disposición de los muebles. Además, legó documentación y correspondencia a Bartolomé Mitre.

El 12 de agosto de 1963 fue robado por un grupo de la juventud peronista, para llamar la atención. Devuelto días después, fue nuevamente robado el 19 de agosto de 1965 también por peronistas y recuperado a los meses.

24 de mayo de 2015:
24 de mayo de 2015: el sable es llevado al Museo Histórico Nacional. Desde mediados de los 60 lo tenía en custodia el Regimiento de Granaderos (Juan Vargas Noticias Argentinas)

Entonces lo colocaron en un templete blindado en el Regimiento de Granaderos a Caballo, hasta que el 24 de mayo de 2015 la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de su traslado al museo.

Una década después vuelve a alterarse el descanso de aquel sable del que San Martín nunca se había querido desprender y que, para orgullo de su dueño, nunca había sido desenvainado para la opresión de los pueblos.

Temas Relacionados

Sable corvoJosé de San MartínJuan Manuel de RosasMuseo Histórico NacionalRegimiento de Granaderos a Caballo

Últimas Noticias

Qué concluyeron los peritos que evaluaron a los primeros chicos que denunciaron a Marcelo Porcel por abuso

Infobae accedió a los informes del Cuerpo Médico Forense, mientras se esperan los estudios psicológicos sobre los últimos tres querellantes para mediados de febrero

Qué concluyeron los peritos que

“La mataron para ocultar el abuso sexual”: prisión perpetua para los femicidas de Zoe Pérez en San Luis

Ricardo Adrián Rodríguez (36) y Leandro Joel Oses (27) asesinaron a la adolescente de 17 años en una vivienda de La Toma, en febrero de 2024. Desde entonces permanecen bajo arresto

“La mataron para ocultar el

El conductor que atropelló y mató a un bombero de Morón se defendió y admitió que consumió marihuana dos días antes del hecho

Tras el resultado positivo de la pericia toxicológica y el dictamen de la prisión preventiva, el acusado, César Cervantes, amplió su declaración ante la fiscalía. “Habré fumado dos o tres pitadas, nada más”, sostuvo

El conductor que atropelló y

Locura en General Madariaga: conducía por la ruta con un bebé en brazos y agredió a los agentes que lo frenaron

El hombre pidió que no le realizaran la multa. Ante la negativa, tanto él como su acompañante insultaron y golpearon al móvil del Ministerio de Transporte

Locura en General Madariaga: conducía

El lunes reabrirá una estación de la línea D del subte: las obras de renovación que se realizaron

Profesionales participaron en la recuperación de murales históricos. Estuvo alrededor de tres meses con trabajos

El lunes reabrirá una estación
DEPORTES
River Plate le rendirá homenaje

River Plate le rendirá homenaje a Pity Martínez en su vuelta al Monumental: la historia de un regreso cargado de emoción

La confesión del Pulpo González tras el descenso con San Martín de San Juan: “Estuve deprimido durante un tiempo”

Central Córdoba derrotó a Unión en el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura: la agenda completa

El particular video que compartió Edinson Cavani antes de volver a jugar en Boca Juniors

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 50 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

TELESHOW
Tamara Báez reveló sus planes

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

Juana Repetto recordó los mejores trabajos de su carrera y confesó su deseo de volver a actuar: “Es lo que más me gusta”

Vicky Xipolitakis enfrentó los rumores de tensión con Mica Viciconte y aclaró su rol en el ciclo

INFOBAE AMÉRICA

La empresa surcoreana Bithumb transfirió

La empresa surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins a sus clientes

Rodrigo Paz denunció un “boicot” contra su administración por la gasolina “desestabilizada” en Bolivia

Piazzolla nació entre un tango y una corrida en moto, se salvó de morir con Gardel, fue polémico y ganó por goleada

Panamá cerró 2025 con 114.9 millones de pasajeros en el metro y 139.9 millones en buses

Estados Unidos eliminó los aranceles adicionales del 25% a productos de India