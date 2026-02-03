Un desperfecto en el subte obligó a los pasajeros a evacuar caminando por los andenes

Un desperfecto en el subte obligó a los pasajeros a evacuar por los andenes

Una formación de la Línea E del subte detuvo su marcha este martes y los pasajeros debieron abandonar los vagones caminando en medio de las vías. El episodio, que ocurrió entre las estaciones Correo Central y Bolívar, generó inquietud entre los usuarios y derivó en la intervención del personal de la empresa concesionaria. Según informaron fuentes de Emova, la situación fue controlada y el servicio ya opera con normalidad.

A las 17:24, un desperfecto técnico inmovilizó una formación de la Línea E en plena hora pico, en el tramo que conecta dos de las estaciones más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con fuentes de Emova consultadas por Infobae, el tren permaneció detenido y, en ese contexto, se detectó la presencia de un pasajero descompuesto en uno de los coches.

Frente a esa circunstancia, se activaron los protocolos de seguridad operacional establecidos para este tipo de emergencias, lo que incluyó la evacuación inmediata de los usuarios afectados a lo largo de los andenes.

Personal de la empresa concesionaria del subte asistió a quienes se encontraban a bordo, guiándolos hacia el exterior de la formación, mientras se realizaban las maniobras necesarias para restablecer el servicio. De acuerdo con las mismas fuentes, “la evacuación se realizó sin inconvenientes”, y los trabajadores acompañaron a los pasajeros durante todo el procedimiento, asegurando la integridad de los presentes.

El incidente ocurrió entre las estaciones Correo Central y Bolívar

El hecho se registró en una de las franjas horarias de mayor circulación en el subterráneo porteño. Según detalló Emova, tras la evacuación y la asistencia al usuario descompuesto, se llevaron a cabo las tareas técnicas correspondientes para solucionar el desperfecto que originó la detención del tren. “La Línea E ya presta servicio completo entre cabeceras”, aseguró la concesionaria horas más tarde.

La rápida respuesta del personal permitió que el incidente no derivara en mayores complicaciones y los pasajeros pudieron continuar su trayecto.

Si bien la empresa no brindó detalles adicionales sobre la causa precisa de la falla técnica, se comprometió a mantener informados a los usuarios ante cualquier novedad relevante.

Las obras de modernización en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires avanzan con un nuevo paso: este lunes reabrirá la estación Loria de la Línea A, luego de una etapa de trabajos de renovación que formó parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones implementado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

Al mismo tiempo, el comunicado oficial de la empresa señala que la estación Piedras, en la misma línea, cerrará temporalmente por un período de tres meses para dar paso a una intervención similar en sus instalaciones.

El detalle de las tareas incluidas en el plan para Loria y Piedras abarca trabajos de impermeabilización, pintura, recambio de pisos, instalación de nuevas luces LED, actualización de la señalética, colocación de señalización en braille sobre pasamanos y pórticos, y la incorporación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La intervención comprende además los sectores vinculados a los accesos, así como las galerías de escaleras -tanto las mecánicas como las peatonales- y los andenes. Según el comunicado oficial, el objetivo es asegurar una circulación más sencilla, una organización óptima y una mejora en la iluminación de los espacios.

En el caso específico de la impermeabilización, las tareas incluyeron la aplicación de técnicas de inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación.

Para la estación Piedras, que posee una declaratoria patrimonial, el comunicado resalta que se repondrán más de 85.000 cerámicas, una cifra que refleja la magnitud de la renovación en ese punto del recorrido.

De acuerdo al anuncio, ya se completó la puesta en valor de catorce estaciones y en la actualidad seis permanecerán cerradas como parte de la agenda de mejoras. En detalle, los puntos que seguirán siendo afectados por cierres son Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. La renovación de cada una de estas estaciones responde a una planificación que busca mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de quienes utilizan diariamente el subte porteño.