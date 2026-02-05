Incendios en Chubut: mejoraron las condiciones climáticas pero el fuego no da tregua

Un gran incendio forestal en Chubut emite intensas llamas y humo naranja bajo la luna, mientras vehículos de emergencia se congregan en una carretera cercana listos para actuar

A pesar de que se registraron tres jornadas consecutivas con precipitaciones leves, poco viento y temperaturas moderadas, el fuego no de tregua en los dos incendios que se ubican en la provincia de Chubut, que ya arrasó con 47 mil hectáreas y avanza sin freno.

Los últimos reportes emitidos por los organismos que coordinan el operativo coinciden en que las condiciones de las últimas jornadas fueron favorables para el trabajo en tierra y la operación de medios aéreos, que pudieron realizar descargas sin limitaciones.

La lluvia que se registró en las últimas dos jornadas ralentizó la voracidad de las llamas, pero los focos principales mantienen actividad y avanzan, alejados de las poblaciones.

La tarea de los combatientes se fortalece con equipos viales pesados en tierra, que se ocupan de construir cortafuegos para entorpecer el avance de los focos principales.

Una vista aérea muestra una vasta columna de humo elevándose sobre los bosques afectados por los recientes incendios en Chubut, Argentina, con áreas de vegetación quemada visibles (Parque Nacional Los Alerces)

Los organismos de lucha analizan en detalle las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas, las cuales anticipan días de temperaturas elevadas y aumento del viento.

Sin embargo hay un dato sobre el que se detienen, en el que se prevén varios días de lluvia e incluso nieve en sectores altos, estipulado para la semana próxima. “Mientras trabajamos intensamente con estas condiciones, vemos que desde el lunes próximo y durante cinco días se prevén lluvias intensas e incluso nieve en sectores altos. Ello, sin duda, traerá un descenso de la temperatura que podría caer hasta los 8 grados” aseguran desde el Sistema de Lucha contra Incendios de Chubut. “Creemos que ese podía ser el factor que nos hace falta para extinguirlo por completo” aseguran con optimismo.

Los principales focos de incendio

El fuego está dividido en dos siniestros ígneos, que se unificaron hace algunos días y rodearon la localidad de Cholila, la más comprometida por la cercanía de los focos principales.

En jurisdicción de Parques Nacionales, el fuego mantiene mayor actividad en los lagos Hito y Menéndez, Punta Mattos-Bahía Rosales y Bahía Toro, en el sector norte del lago Futalaufquen.

En territorio provincial, las tareas son llevadas adelante en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada y en el sector de Villa Lago Rivadavia - Lago Rivadavia. En ambos frentes se combate el fuego con importante cantidad de recursos materiales como medios aéreos (aviones hidrantes y anfibios, y helicópteros con helibalde); maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras); autobombas, camiones cisterna y camionetas, entre otros para tratar de controlar los focos.

Equipos de rescate y aeronaves operan en la provincia de Chubut, Argentina, mientras combaten los devastadores incendios forestales que han afectado vastas áreas de bosque y montaña (Parque Nacional Los Alerces)

Según lo informado por el Comando Unificado, en la zona de la Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand durante la jornada de ayer no se registraron reactivaciones.

En tanto, en Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, el personal ingresó en un sector con presencia de viviendas para detectar y trabajar sobre puntos calientes, contenidos con líneas con herramientas manuales y equipos de agua. Al final del día no se observaron puntos calientes en cercanías de las infraestructuras.

Además, en el sector de Piedras Bayas se trabajó con camiones cisterna para realizar enfriamientos en la cola del incendio y liquidación de puntos calientes, y se hicieron recorridos sobre el área afectada y el perímetro.

En las zonas de Pampa de Sarsa y Villarino también se trabajó con herramientas manuales y se operó con helicóptero con helibalde para sostener con enfriamientos los trabajos.

Los helicópteros con helibalde en acción

El incendio que afecta jurisdicción provincial cumple este jueves 30 días de lucha continua. Comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, una villa turística situada en jurisdicción de El Hoyo, donde arrasó con 70 viviendas y obligó a la evacuación de los veraneantes y pobladores.

Tras el paso del fuego, Puerto Patriada recuperó la actividad turística e incluso el gobierno de Chubut comenzó con la reconstrucción de las casas que resultaron dañadas.

El fuego cruzó varias veces la ruta 40 y otros trazados provinciales, obligando a su interrupción temporal. Sin embargo la situación se regularizó gracias al trabajo de los brigadistas.

Fuentes oficiales confirmaron que el despliegue de los equipos que trabajan en el lugar se mantiene con más de 550 personas, la mayoría de las cuales está diseminada en los distintos puntos de mayor actividad de los focos ígneos y otros realizan tareas de logística y coordinación.

Alrededor de 550 personas trabajan para combatir las llamas

En las últimas horas se realizó el relevo de combatientes provenientes de distintos puntos del país, muchos de los cuales regresaron a sus localidades de origen y fueron reemplazados por otros contingentes.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa con la coordinación de las tareas junto a organismos provinciales y Parques Nacionales.