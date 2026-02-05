Sociedad

Cayó un árbol en plena avenida, provocó un choque entre dos colectivos y cuatro personas resultaron heridas

El hecho ocurrió en la zona de Barrancas de Belgrano durante este mediodía. El SAME atendió a tres de los lesionados y uno tuvo que ser trasladado al Hospital Pirovano

Guardar
Tres mujeres y un hombre resultaron heridos por el accidente

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre dos colectivos en el cruce de Avenida Virrey Vértiz y Sucre, en pleno barrio porteño de Belgrano, lo que provocó un choque entre ambos vehículos y dejó un saldo de al menos cuatro personas heridas.

Según informó la agencia de noticias NA, el incidente involucró a unidades de la línea 29 y la línea 60, que transitaban por una de las arterias más transitadas de la zona cuando el árbol se desplomó de manera repentina, interrumpiendo el paso y generando momentos de tensión entre los pasajeros y peatones.

De acuerdo con lo reportado, entre los heridos se encuentran tres mujeres y un hombre. Una de las personas lesionadas requirió traslado inmediato al Hospital Pirovano, mientras que las otras tres recibieron atención en el lugar.

El choque involucró a la
El choque involucró a la línea 29 y la línea 60 en el cruce de Avenida Virrey Vértiz y Sucre, una de las zonas más transitadas de Belgrano

Las tareas de auxilio se desarrollaron con la presencia de siete móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistieron rápidamente a los afectados y coordinaron el operativo sanitario en el sitio del hecho, detalló la señal TN.

El impacto obligó a interrumpir el tránsito vehicular en la zona de Barrancas de Belgrano, generando demoras y una fuerte presencia policial, mientras se realizaban las maniobras para retirar el árbol y despejar la avenida. El episodio alteró la circulación en una de las vías más concurridas del norte porteño.

Según le confirmaron a Infobae desde Tránsito porteño, agentes de la Policía aún permanecen en la intersección de Av. Virrey Vertiz y Sucre por el corte total de la calzada.

Tres mujeres y un hombre
Tres mujeres y un hombre resultaron lesionados tras el incidente; uno de ellos fue trasladado al Hospital Pirovano, mientras que los demás recibieron atención en el lugar

Las unidades accidentadas sufrieron daños considerables tras el impacto y posterior colisión, una situación que movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre los vecinos del barrio.

Otros graves accidentes que ocurrieron este jueves en CABA

Un colectivo de la línea 76 protagonizó durante la madrugada un violento accidente en la avenida Donato Álvarez al 500, en el barrio de Caballito, al impactar contra tres autos que se encontraban estacionados y un contenedor de basura.

El hecho sucedió a las 5:22 de este jueves. El colectivo trasladaba pasajeros y el incidente provocó daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas heridas.

Fuentes policiales señalaron que el chofer perdió el dominio del vehículo y avanzó sin detenerse, embistiendo un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el instante en que el colectivo se desvió, chocó el contenedor y arrastró los autos varios metros.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad acudió rápidamente. Al llegar, los agentes hallaron al conductor, quien manifestó: “Me quedé dormido al volante”. Esta declaración llevó la investigación a enfocarse en la fatiga, aunque no se descartan posibles desperfectos mecánicos.

Tres mujeres y un hombre resultaron lesionados tras el incidente; uno de ellos fue trasladado al Hospital Pirovano, mientras que los demás recibieron atención en el lugar

El SAME estuvo presente para asistir al chofer por precaución, pero este rechazó la atención médica y afirmó no haber resultado lesionado. Los autos afectados estaban vacíos, por lo que no hubo otros involucrados.

La policía permaneció en la zona hasta la llegada de los dueños de los vehículos, quienes encontraron daños graves en sus autos. El operativo incluyó el aseguramiento del área y la recolección de testimonios.

Otros accidentes de hoy: Dos vehículos chocaron esta mañana en avenida Cabildo al 2300, entre Olazábal y Blanco Encalada. Uno terminó en el carril del Metrobus y el otro dentro de un local. La Policía informó un herido.

En Alberti y avenida Rivadavia colisionaron dos motos, mientras que en la esquina de avenida 9 de Julio y Rivadavia una motocicleta atropelló a un peatón. También se registró un choque entre una moto y un auto en Pinzón y Caboto, La Boca. Según el SAME, uno de los lesionados sería personal de Gendarmería.

Temas Relacionados

BelgranoBarrancas de BelgranoHospital PirovanoSAMEAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

La insólita reacción de un grupo de turistas chinos que se cruzó con una protesta gremial en Tierra del Fuego

La escena ocurrió en Ushuaia. Los visitantes llegaron en un crucero a la Patagonia. Allí se toparon con los sindicatos que reclaman desde hace semanas por la intervención del Puerto por parte del Gobierno Nacional y comenzaron a bailar

La insólita reacción de un

El caso Loan: Casación ratificó la intervención de Fiscalía de Trata de Personas en la investigación

La defensa de Antonio Benítez había sostenido que la intervención de PROTEX resultaba ilegítima, en tanto la causa fue elevada a juicio por el delito de sustracción y ocultamiento de menores

El caso Loan: Casación ratificó

“No me dejaba salir”: los detalles del rescate a la joven de 21 años secuestrada por su expareja en Córdoba

El hombre fue detenido acusado de trata de personas. Cómo fueron las horas en las que la mantuvo cautiva

“No me dejaba salir”: los

Asesinaron a un hombre de 70 años en su casa de San Isidro durante un robo: así escapaban

El caso fue descubierto luego de que una patrulla detectara a tres sospechosos que huyeron cuando intentaron identificarlos. Una de las acusadas fue entregada por su familia y queda un prófugo

Asesinaron a un hombre de

La interna judicial y narco detrás del incidente en el juzgado de San Martín

El ataque a las oficinas del magistrado Nicolás Schiavo se vincula a una serie de presuntos jugadores del negocio de la droga en la villa Loyola de la zona. Las quejas por la desfederalización de las causas y el balance del poder dealer a punto de explotar

La interna judicial y narco
DEPORTES
Escándalo con la medallista olímpica

Escándalo con la medallista olímpica que está en OnlyFans: fue suspendida por incumplir controles antidopaje

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

“Empezá a estudiar”: el álgido debate en vivo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

Fue verdugo de Novak Djokovic en Australia y las lesiones frenaron su carrera: quién es Hyeon Chung, rival de Argentina en la Copa Davis

Guido Andreozzi y la emoción del llamado a la Copa Davis: “Trato de disfrutar cada momento”

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

A 14 años de la muerte de Jazmín De Grazia: preguntas abiertas y una huella imborrable

El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

Daniela Christiansson se sinceró sobre los cambios físicos que tuvo durante el embarazo

INFOBAE AMÉRICA

Super Bowl 2026: cuándo es,

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

Embajadora suiza reafirma interés en colaboración energética y minera con República Dominicana

Panamá autorizó la extradición de un procesado del caso ‘Encuentro’ de Ecuador