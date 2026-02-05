Cayó un árbol en plena avenida, provocó un choque entre dos colectivos y cuatro personas resultaron heridas

Tres mujeres y un hombre resultaron heridos por el accidente

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre dos colectivos en el cruce de Avenida Virrey Vértiz y Sucre, en pleno barrio porteño de Belgrano, lo que provocó un choque entre ambos vehículos y dejó un saldo de al menos cuatro personas heridas.

Según informó la agencia de noticias NA, el incidente involucró a unidades de la línea 29 y la línea 60, que transitaban por una de las arterias más transitadas de la zona cuando el árbol se desplomó de manera repentina, interrumpiendo el paso y generando momentos de tensión entre los pasajeros y peatones.

De acuerdo con lo reportado, entre los heridos se encuentran tres mujeres y un hombre. Una de las personas lesionadas requirió traslado inmediato al Hospital Pirovano, mientras que las otras tres recibieron atención en el lugar.

Las tareas de auxilio se desarrollaron con la presencia de siete móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que asistieron rápidamente a los afectados y coordinaron el operativo sanitario en el sitio del hecho, detalló la señal TN.

El impacto obligó a interrumpir el tránsito vehicular en la zona de Barrancas de Belgrano, generando demoras y una fuerte presencia policial, mientras se realizaban las maniobras para retirar el árbol y despejar la avenida. El episodio alteró la circulación en una de las vías más concurridas del norte porteño.

Según le confirmaron a Infobae desde Tránsito porteño, agentes de la Policía aún permanecen en la intersección de Av. Virrey Vertiz y Sucre por el corte total de la calzada.

Las unidades accidentadas sufrieron daños considerables tras el impacto y posterior colisión, una situación que movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre los vecinos del barrio.

Otros graves accidentes que ocurrieron este jueves en CABA

Un colectivo de la línea 76 protagonizó durante la madrugada un violento accidente en la avenida Donato Álvarez al 500, en el barrio de Caballito, al impactar contra tres autos que se encontraban estacionados y un contenedor de basura.

El hecho sucedió a las 5:22 de este jueves. El colectivo trasladaba pasajeros y el incidente provocó daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas heridas.

Fuentes policiales señalaron que el chofer perdió el dominio del vehículo y avanzó sin detenerse, embistiendo un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el instante en que el colectivo se desvió, chocó el contenedor y arrastró los autos varios metros.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad acudió rápidamente. Al llegar, los agentes hallaron al conductor, quien manifestó: “Me quedé dormido al volante”. Esta declaración llevó la investigación a enfocarse en la fatiga, aunque no se descartan posibles desperfectos mecánicos.

El SAME estuvo presente para asistir al chofer por precaución, pero este rechazó la atención médica y afirmó no haber resultado lesionado. Los autos afectados estaban vacíos, por lo que no hubo otros involucrados.

La policía permaneció en la zona hasta la llegada de los dueños de los vehículos, quienes encontraron daños graves en sus autos. El operativo incluyó el aseguramiento del área y la recolección de testimonios.

Otros accidentes de hoy: Dos vehículos chocaron esta mañana en avenida Cabildo al 2300, entre Olazábal y Blanco Encalada. Uno terminó en el carril del Metrobus y el otro dentro de un local. La Policía informó un herido.

En Alberti y avenida Rivadavia colisionaron dos motos, mientras que en la esquina de avenida 9 de Julio y Rivadavia una motocicleta atropelló a un peatón. También se registró un choque entre una moto y un auto en Pinzón y Caboto, La Boca. Según el SAME, uno de los lesionados sería personal de Gendarmería.