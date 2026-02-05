Violento choque en Caballito: un colectivero se quedó dormido y chocó contra tres vehículos y un contenedor

Un colectivo de la línea 76 chocó a un contenedor de basura y tres vehículos que estaban estacionados

Un colectivo de la línea 76 provocó esta madrugada un violento choque en la avenida Donato Álvarez al 500, en el barrio de Caballito, al embestir a tres autos estacionados y un contenedor de residuos.

El episodio ocurrió cuando la unidad circulaba con un grupo de pasajeros a bordo y terminó con importantes daños materiales, aunque no se registraron heridos.

Los autos se encontraban estacionados y sin ocupantes antes del brutal impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el control y avanzó sin frenar, arrollando un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que el colectivo se desvió, golpeó el contenedor y arrastró los autos por varios metros.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad intervino de inmediato. Al llegar, los agentes encontraron al chofer, quien admitió: “Me quedé dormido al volante”. Esta declaración orientó la investigación hacia la fatiga del conductor como posible causa, aunque no se descartaron otras hipótesis vinculadas a fallas mecánicas.

El colectivo primero colisionó al contenedor de residuos y luego a los tres vehículos estacionados

Por precaución, el SAME se presentó en la escena para asistir al chofer. Sin embargo, el conductor rechazó la atención médica y aseguró que no estaba lesionado. No hubo otros involucrados, ya que los autos chocados estaban vacíos.

La policía se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los propietarios de los autos dañados, quienes encontraron sus vehículos con severos daños en la carrocería. El operativo incluyó el resguardo de la zona y la toma de testimonios.

Noticia en desarrollo...