Sociedad

Violento choque en Caballito: un colectivero se quedó dormido y chocó contra tres vehículos y un contenedor

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre Donato Álvarez, casi Aranguren. El ómnibus iba con pasajeros y los automóviles estaban desocupados: no hubo heridos

Guardar
Un colectivo de la línea 76 chocó a un contenedor de basura y tres vehículos que estaban estacionados

Un colectivo de la línea 76 provocó esta madrugada un violento choque en la avenida Donato Álvarez al 500, en el barrio de Caballito, al embestir a tres autos estacionados y un contenedor de residuos.

El episodio ocurrió cuando la unidad circulaba con un grupo de pasajeros a bordo y terminó con importantes daños materiales, aunque no se registraron heridos.

Los autos se encontraban estacionados
Los autos se encontraban estacionados y sin ocupantes antes del brutal impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el control y avanzó sin frenar, arrollando un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que el colectivo se desvió, golpeó el contenedor y arrastró los autos por varios metros.

Personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad intervino de inmediato. Al llegar, los agentes encontraron al chofer, quien admitió: “Me quedé dormido al volante”. Esta declaración orientó la investigación hacia la fatiga del conductor como posible causa, aunque no se descartaron otras hipótesis vinculadas a fallas mecánicas.

El colectivo primero colisionó al
El colectivo primero colisionó al contenedor de residuos y luego a los tres vehículos estacionados

Por precaución, el SAME se presentó en la escena para asistir al chofer. Sin embargo, el conductor rechazó la atención médica y aseguró que no estaba lesionado. No hubo otros involucrados, ya que los autos chocados estaban vacíos.

La policía se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los propietarios de los autos dañados, quienes encontraron sus vehículos con severos daños en la carrocería. El operativo incluyó el resguardo de la zona y la toma de testimonios.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

colectivolínea 76choqueautos estacionadoscontenedor de basuraCaballitoAvenida Donato Álvarezúltimas noticias

Últimas Noticias

Salió a pescar y la encontraron muerta en la orilla de un río en Bariloche: tenía 62 años

La víctima había salido de su domicilio el martes por la tarde, lo que motivó la alerta de su pareja ante la falta de regreso y movilizó a equipos de rescate para rastrear la zona bajo condiciones climáticas adversas

Salió a pescar y la

Hay pronóstico de tormentas aisladas en el AMBA y diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

Un cambio marcado de condiciones meteorológicas traerá precipitaciones, vientos fuertes y alivio térmico, seguido de jornadas estables y cielos despejados hacia el cierre de la semana en el área metropolitana

Hay pronóstico de tormentas aisladas

Operativo Independencia: cuando un DNU de la democracia empezó a convertir al Estado argentino en terrorista

En 1975, Tucumán fue protagonista del desembarco del plan sistemático de secuestro, tortura, violaciones y desaparición forzada que el Golpe llevaría a todo el país

Operativo Independencia: cuando un DNU

Investigan a una funcionaria que cobró $100 mil a un pareja para casarlos, falsificó los registros y los estafó

La empleada del Registro Civil de Neuquén alegó que el sellado, previamente abonado por los damnificados, no correspondía al trámite de matrimonio, por lo que debían volver a pagarlo

Investigan a una funcionaria que

Condenaron a un penitenciario por dejar su arma al alcance de un paciente psiquiátrico que se quitó la vida

El hombre no podrá ejercer dentro de la fuerza por un plazo de seis años. De igual forma, su pena es de ejecución condicional

Condenaron a un penitenciario por
DEPORTES
Dieron a conocer los salarios

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

En un dramático final, Juan Manuel Cerúndolo ganó y avanzó a los cuartos de final del Rosario Challenger

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

TELESHOW
El divertido show de Maxi

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la ONU advirtió que los Juegos Olímpicos de Invierno se pueden quedar casi sin sedes por la crisis climática

Una maestra fue premiada con un millón de dólares por su labor educativa y social

En medio de las negociaciones por la paz en Abu Dhabi, Rusia lanzó un ataque nocturno con 183 drones contra Ucrania

Qué se sabe de la banda que preparaba el “robo del siglo” en Montevideo: investigan vínculo con el Primer Comando de la Capital

Así es el túnel que construyó la banda internacional que iba a robar un banco en el casco histórico de Uruguay