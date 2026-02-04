Sociedad

Una nena de 4 de años se cayó a un aljibe de Cosquín, su papá se tiró para salvarla y fueron rescatados

Luego de que fueran retirados del pozo, ambos fueron trasladados hacia el hospital más cercano y ahora se encuentran fuera de peligro

El pozo al que habían
El pozo al que habían caído padre e hija (Gentileza: El Doce.tv)

Una nena de 4 años fue rescatada junto a su padre, luego de que la menor se cayera a un pozo de aljibe en Cosquín, provincia de Córdoba, durante la noche del lunes. En ese momento, el hombre también se había arrojado para sostener a la menor y evitar un accidente mayor.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles San Martín y Podestá, según información de la Policía. La intervención se realizó luego de que la emergencia fuera reportada alrededor de las 23:00 horas. Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios lograron comunicarse con ambos y contenerlos mientras se preparaba el dispositivo para su extracción.

De esta manera, en el operativo desplegado se emplearon cuerdas, aparejos y un trípode especial para maniobras de rescate en profundidades. Una vez que estuvo lista la instalación, un rescatista descendió y logró extraer primero a la nena y después a su padre.

Tras el rescate, el servicio de emergencias Cremed trasladó a la familia al Hospital Domingo Funes, donde médicos confirmaron que no presentaban heridas de consideración y quedaron bajo observación preventiva. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el procedimiento también participó el personal de la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba.

El momento en el que
El momento en el que montaron el operativo de rescate (Gentileza: El Doce.tv)

Otra nena de 4 años tuvo que ser asistida tras atragantarse con comida

Una nena de 4 años tuvo que ser asistida de urgencia en el barrio Ferrer, en Córdoba capital, luego de que se atragantara con comida. Al ver que la menor no podía respirar, su madre actuó y frenó a un patrullero que pasaba por la zona, para pedir asistencia. Tras recibir atención en la Clínica Vélez Sarsfield, se confirmó que la menor estaba fuera de peligro.

El episodio tuvo lugar poco después del mediodía de este martes, cuando la mujer, desesperada, interceptó a un móvil policial en Domingo de Irala al 1100. Después de que dos uniformados escucharan su pedido de auxilio y detectaran que la menor se hallaba sin poder respirar por un cuadro de ahogamiento por broncoaspiración con comida, sin esperar la llegada de una ambulancia, los agentes las trasladaron hasta el centro sanitario más cercano.

La madre logró frenar al
La madre logró frenar al patrullero y, así, lograron trasladarla hacia el hospital más cercano

Durante el trayecto al consultorio de Naciones Unidas al 984, los policías intentaron estabilizar a la niña aplicando maniobras básicas de primeros auxilios, especialmente orientadas a mantener la vía aérea despejada. Los minutos en el interior del vehículo fueron determinantes, ya que en casos de broncoaspiración la intervención rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Al arribar, el parte médico confirmó el desenlace esperado: “Tras la atención recibida en la clínica, la niña se encontraba fuera de peligro”, destacaron voceros citados en el informe. En línea con esto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba explicó que la broncoaspiración ocurre cuando un alimento u objeto tapona el ingreso de aire a los pulmones.

Entre los síntomas más comunes figuran la incapacidad para toser, hablar o respirar, junto con el reflejo de llevarse las manos al cuello. Para revertir este compromiso respiratorio, la maniobra de Heimlich es la herramienta principal. Esta consiste en posicionarse detrás del afectado, rodearlo con los brazos por debajo, cerrar el puño justo encima del ombligo y ejercer presión fuerte hacia adentro y arriba. En bebés y niños, se deben extremar los cuidados y, ante todo, buscar ayuda profesional de inmediato.

Finalmente, los especialistas del ministerio advirtieron que bebés y niños representan el grupo con más riesgo de sufrir episodios de atragantamiento, en parte porque suelen introducir objetos o ingerir alimentos no aptos para su edad. Por este motivo, las autoridades recalcaron la importancia de “la supervisión durante la alimentación y la capacitación en primeros auxilios para padres y cuidadores”, como práctica preventiva fundamental.

