Este sábado cerrarán temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

El sábado cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por obras

El próximo sábado, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno permanecerán cerradas en ambos sentidos entre las 6 y las 15 horas, para permitir la instalación de un pórtico clave que dará paso a un nuevo sistema de peaje sin barreras. Esta modificación preparará el terreno para la eliminación definitiva de la última estación de peaje tradicional de la Ciudad de Buenos Aires y la implementación completa del sistema Free Flow, según informó el Ministerio de Infraestructura porteño.

Esta transición, que culminará en abril con el inicio del sistema automático en la autopista Dellepiane, implica una transformación integral: todas las autopistas de la Ciudad quedarán bajo una modalidad inteligente.

El sábado cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por obras (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El nuevo pórtico, ubicado a la altura de la calle Culpina en Flores, alojará la tecnología necesaria para operar mediante cámaras láser, capaces de identificar tanto los dispositivos TelePASE como las patentes de cada vehículo. El sistema, que ya funciona en autopistas como Illia y la Perito Moreno, permitirá que los usuarios realicen el pago en forma automática, sin detenerse ni utilizar dinero en efectivo. Una vez operativo, quienes no estén adheridos a TelePASE serán multados.

Para muchos automovilistas, este avance supone el final de una era. El propio Ministerio de Infraestructura subrayó que la estación de peaje de la Dellepiane comenzará a desmantelarse tras el montaje del pórtico, eliminando las últimas cabinas manuales. En la actualidad, solo tres de las 26 cabinas originales permiten el pago en efectivo, atendiendo a menos del 4% del flujo de tránsito, mientras que el resto utiliza el sistema TelePASE. Más de 90 mil automovilistas pasan a diario por este peaje, que conecta la autopista 25 de Mayo con Riccheri y constituye el acceso principal entre el centro de la Ciudad y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El plan se enmarca en la puesta del sistema Free Flow (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El operativo

La jornada del sábado estará marcada por un operativo de desvíos escalonado. El tránsito procedente desde Autopistas La Plata – Buenos Aires deberá descender en Avenida Huergo, donde podrá continuar por Juan De Garay, Asamblea y Eva Perón hasta la Dellepiane; o bien, optar por Juan De Garay, Boedo, Sáenz, 27 de Febrero y General Paz, así como Independencia, Juan B. Alberdi y General Paz.

Para quienes circulen en sentido contrario, viniendo desde la Autopista del Oeste hacia el Centro, el desvío será por Avenida General Paz y, luego, por Rivadavia; Alberdi, Bruix, Directorio y San Juan; o mediante la Dellepiane, con salida Lacarra, AU7 Cámpora, 27 de Febrero y Sáenz.

En abril, quienes no estén adheridos a TelePASE serán multados (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El acceso a AU La Plata–Buenos Aires se mantendrá posible solo desde los ingresos a la autopista 25 de Mayo ubicados en Alberti, Solís y Avenida 9 de Julio; pero todos los accesos opuestos, con dirección a Liniers o Ezeiza, permanecerán cerrados por las obras. La autopista Dellepiane sólo estará habilitada entre Avenida General Paz/Riccheri y Avenida Lacarra. El Paseo del Bajo sufrirá una interrupción sentido sur a la altura de Retiro, obligando a los conductores a desviarse por Avenida Antártida Argentina y continuar por Avenida Madero o Huergo. La circulación hacia el norte, en cambio, no tendrá restricción.

El gobierno porteño detalló que solo tres de las 26 cabinas originales permiten el pago en efectivo, atendiendo a menos del 4% del flujo de tránsito, mientras que el resto utiliza el sistema TelePASE (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La autopista Dellepiane, con una extensión de 4 kilómetros, constituye un nudo estratégico dentro del esquema vial de la Ciudad, ya que vincula la zona céntrica con el sur bonaerense. Por este motivo, el Ministerio de Infraestructura recomienda a quienes no estén adheridos a TelePASE realizar el trámite en el sitio web oficial www.telepase.com.ar o solicitar un dispositivo autoinstalable en las cabinas remanentes mientras continúen operativas.