Rescataron a pie a una joven que se descompensó en las Altas Cumbres

La mujer fue asistida tras un alerta emitida por un parador de montaña. Se recupera en un hospital de la ciudad de Mina Clavero

Efectivos del Departamento de Unidades
Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo rescata a la joven que se descompensó en las Altas Cumbres (El Doce.tv)

La tarde del último sábado en las Altas Cumbres, provincia de Córdoba, tomó un giro inesperado cuando una joven de 27 años requirió auxilio urgente en una zona de difícil acceso, que derivó en un operativo a pie.

El incidente ocurrió en el parador El Origen, situado sobre la ruta E34, a la altura del kilómetro 27, en el departamento San Alberto. El caso movilizó a personal especializado y puso a prueba la coordinación de los equipos de emergencia ante un escenario natural complejo.

Según informó el portal El Doce.tv, todo comenzó con un pedido de ayuda, de quienes acompañaban a la mujer. Ellos dieron aviso a las autoridades luego de que la joven sufriera una descompensación mientras recorría el área agreste del parador.

La alarma generó la inmediata intervención del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), cuyos rescatistas se desplazaron hasta el punto señalado. La situación se agravó por la imposibilidad de acceso vehicular, producto de la geografía accidentada y la presencia de senderos estrechos.

De esta manaera, los rescatistas se vieron obligados a realizar la evacuación de manera pedestre. El operativo consistió en avanzar cerca de 800 metros por sendas naturales hasta poder alcanzar el corredor sanitario, punto en el que aguardaba el servicio de emergencias médicas para el traslado.

Una vez alcanzado el corredor sanitario, la mujer fue atendida por el personal de emergencias médicas, que procedió a su traslado hacia el hospital de Mina Clavero.

En el centro asistencial, la paciente quedó bajo observación para someterse a una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el diagnóstico definitivo ni sobre las causas de la descompensación, aunque autoridades sanitarias confirmaron que la atención fue coordinada y sin demoras.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al transitar por sectores agrestes, especialmente en jornadas de alta temperatura o cuando se realizan actividades físicas de intensidad. Por esto mismo, recomiendan portar elementos básicos de hidratación, mantener la comunicación constante y, ante cualquier síntoma de malestar, solicitar ayuda de inmediato.

La mujer se recupera en
La mujer se recupera en un hospital de la ciudad de Mina Clavero (Foto: Facebook)

Dos jóvenes rescatados en Tanti

A mediados del mes pasado, y en otro rescate protagonizado por efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dos jóvenes de 22 años experimentaron un momento inesperado en Tanti, una localidad del valle de Punilla, también en la provincia de Córdoba. Lo que parecía ser una jornada tranquila junto al río cambió por completo cuando la corriente aumentó de manera abrupta y las dejó sin posibilidad de cruzar.

La situación movilizó rápidamente a diversos equipos de emergencias. Personal del DUAR y los Bomberos Voluntarios de Tanti organizaron un operativo conjunto. La intervención permitió establecer contacto con las jóvenes, oriundas de Lomas de Zamora, quienes se encontraban en buen estado de salud y recibieron asistencia en el lugar.

El procedimiento de rescate incluyó su extracción por un sendero hasta un corredor sanitario, donde continuaron recibiendo atención primaria. Luego, las autoridades optaron por trasladarlas de manera preventiva al dispensario local de Tanti para una valoración médica más exhaustiva. Ambas permanecían fuera de peligro.

El operativo se activó tras conocer el aislamiento de las jóvenes como consecuencia del aumento súbito del caudal. El despliegue de los efectivos del DUAR y el acompañamiento de los bomberos voluntarios resultó clave para garantizar la seguridad de las afectadas.

Detuvieron a dos hombres que

Incendios en Chubut: el avance

A 100 años del nacimiento

Eugenia Tabak, voluntaria en AMIA

"Vaya adelante con la reconciliación":
La historia de la nueva

Nicki Nicole lanzó en los

El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó

