El fotoperiodista Pablo Grillo volvió de visita a su casa luego de estar 10 meses internado

El fotógrafo se reencontró con familiares y amigos. Su hermano Emiliano compartió las imágenes

Después de diez meses de internación, el fotoperiodista Pablo Grillo pudo regresar por unos días a su hogar. La visita se transformó en un momento de emoción para quienes lo acompañan desde el 12 de marzo de 2025, fecha en la que resultó gravemente herido mientras cubría una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional. El reencuentro fue registrado y difundido en redes sociales por su hermano Emiliano Grillo, quien compartió un video que muestra a Pablo llegando a la puerta de la casa familiar, rodeado de gestos de afecto y emoción.

En el posteo, Emiliano escribió: “Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige JUSTICIA”. El regreso transitorio de Pablo a su casa representa un avance en su recuperación, aunque el camino de rehabilitación aún continúa y se mantiene bajo vigilancia médica debido a las graves secuelas que dejó el disparo recibido en la cabeza.

El caso de Grillo tuvo repercusión desde el día del incidente, cuando en plena cobertura periodística fue alcanzado por una granada disparada por un miembro de las fuerzas de seguridad, el gendarme Héctor Guerrero. La investigación judicial avanzó en los últimos meses y, el pasado 26 de diciembre de 2025, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó por unanimidad el procesamiento de Guerrero por las lesiones gravísimas sufridas por Grillo y por el uso reiterado de armas en otras cinco oportunidades durante aquella manifestación. Los camaristas fundamentaron la resolución en las pruebas recolectadas y en los informes técnicos presentados en el expediente.

El fotoperiodista Pablo Grillo regresó a su hogar tras 10 meses de internación por graves heridas sufridas durante una manifestación

El fallo judicial ratificó que Guerrero fue identificado como el autor del disparo que impactó en Grillo. Según la resolución, el gendarme realizó seis disparos con una pistola Modelo Unic Tipo Lanza Gases Cal 38.1 mm, todos en dirección horizontal y orientados hacia el grupo de manifestantes. Los jueces señalaron que las imágenes y los videos incorporados a la causa muestran al imputado efectuando los disparos “de manera directa –horizontal– hacia el conjunto de personas que se encontraban frente al cordón policial, con la postulada intención de impactarlas”. Esta modalidad de uso del arma, indicaron, difiere del comportamiento de otros efectivos que dispararon con un ángulo ascendente, minimizando el riesgo de impacto directo sobre los cuerpos.

El fallo también descartó la existencia de un permiso normativo para actuar conforme lo hizo el imputado. Los camaristas remarcaron la peligrosidad de este tipo de armamento y su potencial letalidad, apoyados en los registros fílmicos que exhibieron el trayecto de la granada, la cual perforó un elemento de madera y luego impactó en la cabeza de Grillo, provocando las heridas que lo mantienen en proceso de recuperación.

El reencuentro familiar de Pablo Grillo, registrado y difundido por su hermano Emiliano

Un peritaje elaborado por la División Balística de la Policía de la Ciudad reconstruyó las circunstancias del disparo. El informe, de 127 páginas, fue entregado al Juzgado Federal N° 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini y analizó la trayectoria del proyectil, la velocidad alcanzada y la posición de los implicados. Los peritos determinaron que Grillo se encontraba en cuclillas, a dos metros detrás de una barricada de madera carbonizada, aproximadamente a una altura de entre 60 y 70 centímetros del suelo, cuando recibió el impacto.

El protocolo para el uso de este tipo de armamento exige disparar en un ángulo ascendente de 45° o descendente entre 30° y 45°, parámetros que no se cumplieron en el caso analizado.

La Cámara Federal consideró acreditado el accionar de Guerrero y su responsabilidad en el hecho que dejó a Grillo al borde de la muerte. Mientras la causa judicial avanza, la familia y los allegados de Pablo continúan exigiendo justicia y acompañando su proceso de recuperación, que aún demanda cuidados constantes y rehabilitación prolongada.