Sociedad

Otro brutal accidente de una camioneta en los médanos de Villa Gesell terminó con una mujer herida

Cuatro turistas mendocinos volcaron durante una travesía nocturna. La Municipalidad evalúa el cobro de los gastos del operativo desplegado para el rescate y atención de los involucrados

Guardar
La camioneta siniestrada quedó en
La camioneta siniestrada quedó en la zona a la espera de su remoción por parte de las autoridades (Archivo)

Una salida nocturna en los médanos de Villa Gesell terminó con un vuelco y una mujer hospitalizada. El accidente involucró a turistas mendocinos que circulaban en una camioneta y motivó un amplio operativo de rescate por parte de las autoridades locales.

Todo ocurrió en la noche del lunes, en la zona norte de las dunas de Villa Gesell, cuando una Toyota SW4 blanca que circulaba por el área sufrió un vuelco. El sistema de emergencias 911 recibió el aviso pasadas las 21:50 y, de inmediato, se activó un operativo interinstitucional con Policía, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud municipal.

Según confirmaron desde el medio local El Fundador Gesell, dentro del vehículo viajaban cuatro personas adultas, dos hombres y dos mujeres, oriundos de Mendoza y alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

La intervención de los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell resultó clave para retirar a los ocupantes de la camioneta y trasladarlos hasta la calle 310, donde una ambulancia del Hospital Municipal esperaba para brindar asistencia.

Una de las pasajeras, una mujer de 52 años, sufrió un traumatismo de tórax y debió ser derivada al hospital local, permaneciendo lúcida durante el traslado. Los otros tres turistas no presentaron lesiones de consideración y fueron asistidos en el lugar.

El vehículo quedó en la zona del accidente a la espera de su remoción definitiva. Desde la Municipalidad de Villa Gesell anunciaron que “se evalúa avanzar en el cobro de la totalidad de los gastos derivados del operativo de rescate, asistencia y atención médica”. El debate sobre la responsabilidad en estos operativos y la seguridad en travesías nocturnas en los médanos volvió a instalarse en la agenda local tras el siniestro.

En este contexto, las autoridades insistieron en el llamado a “la conducción responsable, al respeto de las normas de seguridad y a extremar las precauciones en zonas de médanos”, advirtiendo que las prácticas recreativas en entornos arenosos implican riesgos graves, especialmente cuando no se respetan las reglamentaciones y condiciones mínimas de seguridad.

Cómo se encuentra el estado de salud del joven accidentado en Villa Gesell

El joven de 27 años
El joven de 27 años sufrió fracturas en el cráneo, el rostro y la órbita ocular, según el último parte médico

Un hombre de 27 años sufrió múltiples fracturas en el cráneo y permanece en estado crítico, luego de haberse accidentado mientras conducía un cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell durante el fin de semana pasado. A raíz de la gravedad de su salud, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) coordinó el traslado aéreo del joven desde Villa Gesell hasta La Plata.

La gravedad de las lesiones, que abarcaron la región frontal y parietal izquierda del cráneo, rostro y órbita ocular, obligó a movilizar todos los recursos disponibles para su atención. Así, el paciente, oriundo de Guernica, fue estabilizado en el lugar y derivado al Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata, donde ingresó a terapia intensiva con pronóstico muy reservado y bajo respiración asistida.

El último parte médico precisó que, por una alteración en la coagulación, actualmente bajo tratamiento, debió postergarse una intervención neurológica que preveía la limpieza de fragmentos óseos y la instalación de un sensor de presión intracraneal.

Mientras evoluciona el caso, la Municipalidad de Villa Gesell endureció los operativos de control en la zona de médanos. De hecho, el mismo domingo del accidente, las autoridades secuestraron 14 vehículos (12 cuatriciclos y 2 motocicletas) por graves infracciones a la normativa: falta de documentación, ausencia de matrícula, irregularidades en la identificación y circulación fuera de áreas permitidas, según informaron fuentes municipales.

Este incidente se produce tras una sucesión de accidentes en la costa bonaerense. Por este motivo, los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, pertenecientes al bloque Unión y Libertad, presentaron un proyecto de ley que buscará prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas bonaerenses.

Temas Relacionados

Villa GesellMédanosChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Huía de un control policial en La Plata, chocó y murió: estaba prófugo tras no regresar de una salida transitoria

El conductor fallecido tenía 37 años y antecedentes por armas y drogas. Estaba siendo buscado desde septiembre tras no retornar a la cárcel de Lisandro Olmos

Huía de un control policial

Un auto perdió el control en la Autopista 25 de Mayo, cruzó todos los carriles e impactó contra el muro

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, fue rescatado por personal del SAME y trasladado en helicóptero al Argerich. Hubo importantes demoras en la zona

Un auto perdió el control

Tragedia en Bariloche: una mujer se deslizó por una cascada, sufrió un golpe en la cabeza y murió

El hecho ocurrió en la cascada Frey, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima era oriunda de Pilar y tenía 50 años

Tragedia en Bariloche: una mujer

El caso Bastian: cronología, claves y los pasos que siguen en el expediente tras una pericia con polémica

El fiscal espera el dictamen de las pruebas mecánica y accidentológica para avanzar con las indagatorias

El caso Bastian: cronología, claves

Pidieron la detención inmediata de la ex pareja de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

La solicitud la hizo el abogado de la actriz. Semanas atrás habían allanado la vivienda que ambos compartían en zona Norte y encontraron armas

Pidieron la detención inmediata de
DEPORTES
Vélez empata con Talleres en

Vélez empata con Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

TELESHOW
Sarah Borrell, la protagonista del

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos intensificó los bombardeos

Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Al-Shabaab y el Estado Islámico en Somalia

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella