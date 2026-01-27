Detuvieron a un hombre en Chubut por el incendio de unos pastizales

El sospechoso había sido visto por personas que pasaban por el lugar del incendio (Video Facebook Ignacio Torres)

Mientras la situación en Chubut sigue siendo sumamente crítica debido al incesante fuego que azota a distintas zonas —como Puerto Patriada y Parque Nacional Los Alerces—, las autoridades detuvieron en las últimas horas a un sospechoso de haber provocado un incendio sobre la Ruta Nacional N° 3.

El ataque intencional se registró este domingo por la tarde en el kilómetro 1309 de la mencionada traza, en las inmediaciones del paraje Arroyo Verde, en Chubut. Según la información brindada por la Policía, el foco ígneo fue detectado por personas que pasaban por allí, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona en el lugar. El personal policial de la Subcomisaría local, dependiente de la Unidad Regional Puerto Madryn, intervino rápidamente y logró controlar el fuego de manera inmediata.

De acuerdo con los datos oficiales informados por el Gobierno de la Provincia, “el incendio representaba un riesgo significativo debido a la reducción de visibilidad en un tramo de curva de la ruta, la presencia de ganado en las inmediaciones y la cercanía con el paraje Arroyo Verde”.

Varias personas avisaron de lo que estaba ocurriendo sobre la RN 3 cerca de Arroyo Verde

Tras la extinción, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y observaron a un hombre que caminaba por la ruta afectada a la altura del kilómetro 1310. El individuo “presentaba quemaduras superficiales en una de sus piernas” y, al advertir la presencia policial, intentó deshacerse de un encendedor y de otros elementos vinculados con la investigación, explicaron las autoridades. Ante estos indicios, fue detenido de manera inmediata como presunto autor del delito de incendio intencional. En el video que encabeza la nota se observa el momento en que es llevado a la comisaría.

El detenido fue identificado como J. I. M., de 34 años, oriundo de la provincia de Tucumán. El hombre quedó alojado en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn, a disposición del fiscal de turno, Dr. Juan Pablo Santos, quien dispuso que permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención.

Al mismo tiempo, desde la gobernación recordaron que el accionar intencional en la generación de focos ígneos está tipificado en la legislación vigente.

El fuego ocurrió sobre el kilómetro 1309

A través de su cuenta oficial en la red social Facebook, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió al episodio y destacó las tareas de combate. “Hoy (domingo) a la tarde se registró un incendio intencional en la Ruta 3, a la altura de Arroyo Verde. Gracias al rápido accionar de nuestra Policía, el foco fue controlado de inmediato", escribió. Y confirmó que el presunto responsable “quedó detenido tras ser identificado en el lugar”.

En ese mismo mensaje, el mandatario provincial señaló la necesidad de modificar el marco legal actual para que los responsables de estos delitos reciban sanciones más severas. “Pero todos sabemos que no alcanza solo con la detención: si entra por una puerta y sale por la otra, el daño ya está hecho”. En ese contexto reclamó la incorporación de nuevas responsabilidades penales vinculadas a los delitos ambientales. “Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente”, expresó.

Torres remarcó la urgencia del debate parlamentario sobre la cuestión ambiental y sostuvo: “Hoy, más que nunca, exigimos el tratamiento urgente del proyecto impulsado por Edith Terenzi. En Chubut, y en toda la Argentina, el que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel”, concluyó.

El domingo también debieron cerrar la Ruta Provincial 71 debido a un incendio forestal de gran magnitud en la zona de Cholila. El corte total iba desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad.

El avance del fuego, potenciado por ráfagas de viento superiores a 50 kilómetros por hora, generó un despliegue de más de 500 brigadistas, bomberos y voluntarios, mientras el humo y la escasa visibilidad dificultan las tareas de combate y la circulación de los equipos de emergencia.

Según la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut, el comportamiento extremo del fuego rodeó Cholila y amenazó sectores poblados y Villa Lago Rivadavia, donde algunas viviendas fueron evacuadas preventivamente.