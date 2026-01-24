Incendios en la Patagonia: tras la pérdida de 10 mil hectáreas de bosque nativo, el Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces

El fuego en Los Alerces comenzó el 8 de diciembre tras el impacto de un rayo sobre el bosque

La Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió el viernes disponer la intervención del Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego comenzó a arder en diciembre y ya se quemaron unas 10 mil hectáreas. Lo hizo “con el objeto de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos”, según informó en un comunicado oficial difundido ayer por la noche.

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de APN informó que las riendas administrativas y ejecutivas de Los Alerces serán tomadas por un Comité de Intervención que asumirá “transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional” en un contexto de incendio que se sostiene desde el 8 de diciembre, luego de que un rayo impactara sobre la zona del brazo sur del Lago Menéndez y generara los primeros fuegos.

Según la información oficial divulgada ayer, “la medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea” y se vincula a “la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas desplegadas frente a dicha situación excepcional en el Parque Nacional Los Alerces”.

La decisión se tomó después de que una delegación institucional de APN se incorporara al Comando Operativo el 6 de enero e hiciera una “evaluación integral”. Ese grupo está integrado por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de APN informó que las riendas administrativas y ejecutivas de Los Alerces serán tomadas por un Comité de Intervención que asumirá “transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional”

“Como resultado de dicha evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces, área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales”, sostiene el comunicado.

También, explicó la APN, ante la existencia de actuaciones judiciales radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, se dispuso “extremar los recaudos institucionales” y adoptar las medidas que resulten “conducentes dentro del ámbito de sus competencias, a los fines de preservar el adecuado funcionamiento del área protegida”.

En ese contexto, desde la APN esperan que “la intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso”.

La decisión se dio horas después de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la Cámara de Turismo de esa provincia reclamaran la remoción de autoridades de Los Alerces.

La Cámara de Turismo de Chubut (CATCH) solicitó formalmente la renuncia de los responsables locales, y cuestionó la capacidad de respuesta y la comunicación institucional durante una de las crisis más graves que enfrentó la provincia patagónica en los últimos años.

En el pedido aseguraron que el accionar “configura un grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones, evidenciando negligencia, falta de previsión, errores estratégicos, deficiente conducción operativa y una comunicación institucional inadecuada, con consecuencias ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad para toda la región”.

“Avance constante del fuego”

Las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana configuran un complejo escenario para las brigadas de terreno, que deberán enfrentar en las pendientes pronunciadas jornadas de calor intenso, con ráfagas de viento de direcciones variables, y bajo el constante riesgo de eventuales desprendimientos de rocas y árboles.

Desde el Comando Unificado se estableció un dispositivo especial de monitoreo aéreo de los puntos con actividad extrema, para resguardar la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos.

“Se continúan reforzando las fajas realizadas con maquinarias viales para evitar la propagación del fuego en el bosque nativo, en un escenario de avance constante de los frentes con un comportamiento extremo, en un terreno con arroyos secos y sin posibilidad de recargas de los equipos de bombeo”, dice el último parte envíado por APN.

Las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana configuran un complejo escenario para las brigadas de terreno, que deberán enfrentar en las pendientes pronunciadas jornadas de calor intenso

Durante las primeras horas de este sábado se observaron bancos de humo y nubosidad sobre lagos y laderas, sin embargo la operación aérea se inició con el despacho de los tres helicópteros y los cuatro aviones asignados para hoy; que se plantea con un total de 147 personas dedicadas a las distintas fases de trabajo en los diversos sectores.

Los sistemas de observación aérea son complementados con un sistema de transmisión directa desde el avión observador al gabinete técnico, sumados a los datos relevados por las brigadas desde el terreno, permiten calcular la superficie afectada, que se estima en más de 10 mil hectáreas con islas de vegetación sin daños dispersas dentro del polígono.

Por indicación del Comando Unificado se sostienen las guardias nocturnas en la Ruta 71, con el apoyo de brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores; abocados a contener los focos espontáneos que se generan por la dinámica descendente del incendio durante el atardecer.

Desde APN, se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre los avisos y alertas, las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio.

“La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre las restricciones del uso de fuego, y sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta situación compleja”, indica el comunicado oficial, que recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.

La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada. La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen se encuentra restringida por operación de medios aéreos, que utilizan el espejo de agua para las manoiobras de recarga de tanques y helibaldes.