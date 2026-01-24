Sociedad

Incendios en Chubut: sin pronóstico de lluvias, se complica el panorama en Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada

El fuego, que ya arrasó unas 35 mil hectáreas, está contenido en su avance, aunque los focos siguen activos. Los vientos de hoy y mañana podrían complicar el trabajo de los brigadistas


Una de las zonas más complicadas por la expansión es Villa Rivadavia (X: @Albesabemucho)

La amenaza de los incendios en la provincia de Chubut sigue latente, a pesar de que en la mayoría de las áreas afectadas el fuego está controlado en su avance.

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces sigue activo en el sector y la Subsecretaría de Protección Ciudadana efectuó recorridos preventivos en la zona de Marta Marchand para informar sobre la posible necesidad de autoevacuación, debido a reactivaciones en el área conocida como Solís.

Las condiciones climáticas en el departamento de Cushamen (que abarca la zona de incendios) marcan temperaturas en alza, baja humedad, vientos variables y sin pronóstico de lluvias para esta semana, tampoco ofrecen un panorama alentador.


El Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que el fuego está contenido pero aún activo

En la mañana de este sábado la temperatura alcanzaba los 11°C, con vientos moderados del sector oeste, que no superan los 12 km/h, lo que aliviana las tareas de los brigadistas. En cambio, por la tarde, la situación podría tornarse crítica: el termómetro ascenderá a 24°C y la velocidad de las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h. A la noche, descenderá a 8°C.

Para el día, domingo, la situación sería similar: una madrugada fría (8°C), que aumentará levemente por la mañana y, luego del mediodía, el viento comenzará a propagarse con velocidad, llegando nuevamente a ráfagas de hasta 50 km/h que se sostendrán durante la noche.


El pronóstico del tiempo en la zona de Cushamen, precisamente en Epuyen (SMN)

Sin embargo, la persistencia de grandes columnas de humo revela que la emergencia está lejos de terminar. La jornada de este viernes fue especialmente crítica. Una hostería quedó completamente rodeada por el incendio y solo la rápida intervención de los brigadistas y bomberos que arribaron de diversas localidades impidió una tragedia mayor. Al menos dos familias se autoevacuaron por precaución. En la localidad residen unas dos mil personas, muchas con arraigo centenario.


Se reportaron nuevos focos en la ladera del cerro (X: @Lula11269346)

La magnitud del desastre es evidente. Los incendios en el Parque Nacional Los Alerces se extendieron fuera de los límites protegidos y arrasaron miles de hectáreas en su camino hacia Villa Lago Rivadavia. El avance del fuego amenaza especies autóctonas como los cipreses y los coihues. El peligro se multiplica cerca de los pinares, debido a la resina inflamable y al impacto ambiental de esta especie invasiva. En la región, incluso se promueve la remoción manual de pinos jóvenes para evitar que se propaguen.

El dispositivo de respuesta continúa ampliándose: bomberos voluntarios se integran para asegurar guardia nocturna y resguardo de viviendas e infraestructura, mientras que nuevos integrantes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, así como brigadistas de la Provincia de Santa Cruz, se sumarán en las próximas horas a los más de 80 combatientes ya presentes.


El incesante trabajo de los brigadistas combatiendo el fuego (Claudio Díaz)

Los recursos disponibles incluyen 30 camionetas, 11 autobombas, 5 camiones cisterna, 1 camión, 1 carretón (SPMF), un puesto comando, un minibús, un helicóptero con helibalde de 4.000 litros (Provincia de Río Negro), dos aviones anfibios y dos aeronaves hidrantes, según indica oficialmente el SPMF.

La situación en Puerto Patriada

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego reportó que el 85% del incendio en Puerto Patriada ya está contenido, lo que implica que las llamas permanecen estacionadas y sin avance significativo, aunque todavía podrían reactivarse. Según información de la Secretaría de Bosques, unas 23.000 hectáreas de bosque implantado y nativo, junto a áreas de matorral, fueron afectadas hasta el momento.

Dentro del operativo, la mayor parte de las 200 personas desplegadas se enfocaron en áreas específicas como El Coihue (km 6), Arroyo Las Minas y La Burrada, reforzando fajas cortafuegos y realizando patrullas. El resto del perímetro se mantiene bajo vigilancia constante.


En Puerto Patriada ya se quemaron unas 23 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces

Respecto a las acciones aéreas, se intentó sin éxito el aterrizaje de una cuadrilla helitransportada en la zona de Cárdenas arriba. Las aeronaves continúan trabajando bajo solicitud directa del personal en tierra. El incendio iniciado el 5 de enero ya afectó El Hoyo y otras zonas, aunque su avance actual se aleja de las áreas más pobladas. Las autoridades temen que, con la rotación del viento, ambos frentes puedan confluir en el Valle del Blanco.

El fuego, que ya arrasó casi 35 mil hectáreas en total entre todos los focos, está contenido en su avance, aunque sigue activo en el Parque Nacional Los Alerces. Los vientos de hoy y mañana podrían complicar el trabajo de los brigadistas.

Refuerzos desde CABA hacia Chubut

Un contingente de bomberos y brigadistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue trasladado este sábado hacia Chubut con vehículos y equipamiento especial para sumarse al control de los incendios forestales que azotan la provincia. El despliegue responde a un pedido realizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien articuló la asistencia juntamente con el Gobierno provincial.


El envío desde CABA de dotaciones de bomberos hacia Chubut (Prensa GCBA)

La comitiva enviada por el Gobierno porteño está conformada por 30 miembros de la Brigada de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, 7 agentes de la Brigada Forestal de las Reservas Ecológicas y una flota compuesta por camionetas, cuatriciclos y un camión destinado al transporte de materiales.

La participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el combate de incendios forestales se basa en la Ley Nacional 26.815, que establece un esquema de cooperación federal con la Nación, provincias y Parques Nacionales para responder de forma coordinada a este tipo de emergencias. Esta es la tercera ocasión en que brigadas y bomberos de la Ciudad son enviados para apoyar zonas del país afectadas por catástrofes naturales.
















