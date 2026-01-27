Sociedad

Alerta extrema por el riesgo de incendios forestales en Misiones debido a las altas temperaturas

Las autoridades provinciales coordinan operativos para contener el avance del fuego en distintos puntos de la provincia, donde las condiciones climáticas y la falta de humedad en el ambiente mantienen alto el índice de peligrosidad

Bomberos y organismos provinciales intervienen
Bomberos y organismos provinciales intervienen en focos rurales y urbanos (Foto: Canal 12 Misiones)

Bajo un calor que no cede y con el mapa provincial teñido de rojo, Misiones enfrenta un riesgo extremo de incendios. El repunte de siniestros en viviendas y campos obliga a redoblar la atención, mientras autoridades y bomberos insisten en la prevención como única barrera eficaz frente a la amenaza.

El inicio de 2026 marcó un quiebre para la provincia de Misiones. En solo 26 días se registraron 12 incendios estructurales en viviendas y 25 intervenciones en pastizales, malezas y campos, cifras que superan ampliamente las de temporadas anteriores.

El pasado domingo se vivió uno de los episodios más intensos en el barrio Los Oleritos de Posadas. Ahí, siete viviendas de madera, cercanas entre sí, ardieron en cuestión de minutos. “Eran todas viviendas de madera y se encontraban próximas unas a otras, y por forma de transmisión del calor, radiación, conducción y convección, al estar tan cercanas, el incendio tomó cuerpo rápidamente”, detalló Daniel Espíndola, jefe de Bomberos de la Policía de Misiones, en diálogo con Misiones Online.

Para evitar que el fuego se expandiera, trabajaron cinco dotaciones de bomberos, que lograron circunscribir la zona y sofocaron las llamas después de varias horas.

Las fallas eléctricas y el
Las fallas eléctricas y el uso masivo de aires acondicionados incrementan los riesgos en viviendas (Foto: Misiones Online)

La noche del mismo día, el barrio 40 viviendas de Garupá fue escenario de otro siniestro. Una vivienda de construcción mixta —madera y mampostería— se incendió y afectó parcialmente a otras tres, ubicadas sobre el muro medianero. La intervención de varias dotaciones de bomberos evitó que el fuego avanzara.

Espíndola subrayó que la “cantidad de incendios registrados este año no tiene precedentes recientes”, y comparó el escenario con el de enero de 2025, cuando el impacto fue considerablemente menor.

Las causas detrás de los incendios en viviendas apuntan, principalmente, a fallas eléctricas y falta de mantenimiento. El uso intensivo de aires acondicionados durante el verano incrementa el consumo energético y sobrecarga las instalaciones domésticas. “Se da en gran mayoría por la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas”, indicó Espíndola, y recomendó limpiar filtros, serpentinas y verificar que los conductores eléctricos sean los adecuados según las especificaciones del fabricante.

La advertencia se extiende a toda la población: “Si un tomacorriente está derretido o fatigado, reemplácenlo ya: indica exposición a carga térmica”, insistió el funcionario en declaraciones a El Territorio.

El índice de peligrosidad de
El índice de peligrosidad de incendios se mantiene en nivel extremo en toda Misiones

En el sector rural, la amenaza cobra otra dimensión. Desde el Ministerio de Ecología de Misiones, Luis Chemes, director de Manejo del Fuego y Emergencias Ambientales, explicó en Canal 12 Misiones que “el clima es el principal factor que sostiene el nivel de alerta”.

Las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y la presencia de vientos generan condiciones propicias para que cualquier chispa, colilla de cigarrillo o brasa desencadene un incendio de rápida propagación. Aunque la vegetación luzca verde en superficie, la capa superior del suelo está completamente seca, facilitando el avance del fuego.

Las autoridades insisten en que el riesgo extremo se mantiene sin cambios desde hace una semana. El índice de peligrosidad, que comenzó bajo, escaló primero a alto y finalmente a extremo. Según Chemes, el monitoreo es permanente y cualquier foco detectado es considerado ilegal. “Es importante no arrojar colillas de cigarrillos. No hacer fuego. No quemar basura. Hay incendios intencionales y otros que surgen por descuidos”, puntualizó el funcionario.

Las campañas de prevención implementadas desde 2022 permitieron reducir un 60% la cantidad de incendios, aunque el actual escenario obliga a extremar recaudos.

Las campañas de prevención lograron
Las campañas de prevención lograron reducir incidentes, aunque la alerta sigue vigente

Frente a la multiplicación de intervenciones —26 en lo que va del año solo en campos y pastizales, según las fuentes consultadas—, la coordinación entre organismos provinciales se refuerza. La consigna es clara: evitar el uso del fuego como herramienta, no arrojar colillas en rutas y caminos, apagar completamente fogones luego de acampar y no acumular basura como vidrios o latas, que pueden generar efecto lupa.

Ante cualquier foco, la recomendación es dar aviso inmediato al 911, para que la Policía de Misiones derive la información y los bomberos actúen con rapidez.

Las autoridades en Misiones reiteran la necesidad de instalar equipos eléctricos con personal capacitado, mantener las instalaciones y reportar cualquier anomalía. El monitoreo de focos y el despliegue de bomberos y organismos ambientales sigue vigente, mientras la provincia atraviesa uno de los periodos más complejos de los últimos años en materia de incendios.

