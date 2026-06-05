Honduras: Motociclista sufre graves quemaduras tras choque que provocó incendio de un rapidito en San Pedro Sula

Un motociclista sufrió quemaduras graves tras el accidente registrado este miércoles. (FOTO: La Tribuna)

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en San Pedro Sula dejó como saldo a un motociclista con quemaduras de gravedad y una unidad de transporte público completamente destruida por el fuego, en un hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia y generó alarma entre conductores y peatones que transitaban por la zona.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió cuando una motocicleta impactó contra un autobús tipo rapidito en circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades competentes.

Según los primeros reportes, el conductor de la motocicleta habría omitido una señal de alto, provocando la colisión con la unidad de transporte. Tras el impacto, se produjo una emergencia que en pocos minutos derivó en un incendio de gran magnitud.

PUBLICIDAD

Fuego se propagó rápidamente

Testigos relataron que después del choque comenzaron a observarse llamas que rápidamente se extendieron por diferentes áreas del autobús.

En cuestión de minutos, el fuego envolvió gran parte de la unidad de transporte público, generando preocupación entre las personas que se encontraban cerca del lugar.

Las imágenes captadas por ciudadanos muestran una densa columna de humo elevándose sobre la zona mientras las llamas consumían la estructura del vehículo.

Conductores que circulaban por el sector detuvieron momentáneamente su marcha para observar lo ocurrido, mientras otras personas se alejaban por temor a una posible explosión o a la propagación del incendio hacia otros automotores.

PUBLICIDAD

La rapidez con la que avanzó el fuego dificultó cualquier intento de contener las llamas antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Testigos observaron cómo el fuego se propagó rápidamente por toda la unidad.(FOTO: La Tribuna)

Motociclista resultó gravemente herido

El conductor de la motocicleta fue una de las personas más afectadas por el incidente.

De acuerdo con los informes preliminares, el hombre sufrió quemaduras de consideración en diferentes partes de su cuerpo producto de la emergencia generada tras el choque.

Las heridas obligaron a la intervención inmediata de miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para brindar asistencia y coordinar el traslado del lesionado.

Tras recibir atención prehospitalaria, el motociclista fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permanece bajo observación médica especializada.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente detalles sobre su identidad ni sobre la evolución de su estado de salud.

Bomberos evitaron una tragedia mayor

La rápida respuesta de los bomberos fue clave para controlar la situación y evitar que el incendio provocara consecuencias más graves.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia iniciaron labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara vehículos cercanos, viviendas o estructuras comerciales ubicadas en los alrededores.

Las tareas de extinción se extendieron durante varios minutos debido a la intensidad del incendio y a las altas temperaturas generadas por la combustión.

Pese a los esfuerzos realizados por los socorristas, la unidad de transporte público quedó completamente destruida.

Las imágenes posteriores al siniestro muestran únicamente la estructura metálica del vehículo, evidenciando la magnitud de los daños ocasionados por el fuego.

Autoridades investigan las causas

Tras controlar la emergencia, agentes de tránsito y otros organismos competentes iniciaron las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Los peritos analizarán diferentes elementos, incluyendo la trayectoria de ambos vehículos, la velocidad a la que circulaban y las condiciones de la vía al momento del impacto.

PUBLICIDAD

El autobús quedó completamente destruido tras ser consumido por las llamas. (FOTO: La Tribuna)

Asimismo, se buscará establecer las circunstancias exactas que permitieron que la colisión derivara en un incendio de tal magnitud.

Las autoridades también recopilan testimonios de personas que presenciaron el hecho y revisan posibles grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores.

Accidentes continúan generando preocupación

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los accidentes de tránsito que involucran motocicletas en Honduras.

Durante los últimos años, este tipo de vehículos se ha convertido en uno de los medios de transporte más utilizados por miles de hondureños, pero también figura entre los más involucrados en incidentes viales graves.

Las autoridades reiteran constantemente el llamado a respetar las señales de tránsito, conducir con precaución y mantener las medidas de seguridad necesarias para reducir el riesgo de accidentes.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los organismos de investigación continúan recopilando información para determinar las responsabilidades correspondientes en este incidente que dejó a una persona gravemente herida y provocó la pérdida total de una unidad de transporte público en la capital industrial del país.