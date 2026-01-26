Sociedad

La Fragata Libertad fue premiada por décima vez como el buque más destacado en navegación a vela

La embarcación escuela argentina fue reconocido en una ceremonia internacional en Burdeos, donde su comandante y jefe de navegación destacaron la labor de equipo y la preparación integral previa a la competencia

Guardar
El reconocimiento Boston Teapot distingue
El reconocimiento Boston Teapot distingue al Buque Escuela por recorrer la mayor distancia a vela en 124 horas sin motor

En un hecho que refuerza el prestigio internacional de la fragata ARA “Libertad”, el Buque Escuela de la Armada Argentina fue distinguido por décima vez con el galardón internacional “Boston Teapot”. Este reconocimiento se efectivizó en la ciudad francesa de Burdeos durante la Conferencia Internacional de la Sail Training International (STI), escenario que reúne a las principales embarcaciones-escuela de todo el mundo. El trofeo premia a la nave a vela que logra recorrer la mayor distancia posible sólo con la fuerza del viento en un intervalo de 124 horas consecutivas, consolidando así a la Argentina como uno de los países más notables en esta exigente competencia.

La copa fue recibida por
La copa fue recibida por el Capitán de Navío Ariel Gestoso

Durante la entrega en Francia, el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien fue comandante de la fragata durante el 53° Viaje de Instrucción, recibió la copa en nombre de la tripulación argentina, según se destacó en la ceremonia organizada por la Sail Training International. Gestoso subrayó el significado que tiene este trofeo para la cultura naval del país e insistió en que “para obtener este triunfo fue fundamental el trabajo en equipo. Lograr que todo el personal de la tripulación, especialmente el más moderno —como cabos y guardiamarinas en comisión— comprenda que cada aporte es importante para alcanzar el objetivo, por ínfimo que parezca”.

La cultura naval argentina se
La cultura naval argentina se fortalece con la obtención del Boston Teapot gracias al trabajo en equipo de la tripulación

Desde la perspectiva del comandante, el valor de la “Boston Teapot” trasciende el mero hecho de conquistarla: “Más allá de la satisfacción y del reconocimiento al trabajo en equipo del buque, lo más importante es cómo se vive la experiencia a bordo. El solo hecho de participar genera una sinergia muy especial: los distintos equipos operativos se involucran, se interesan y hasta se acercan al puente para conocer la velocidad, las previsiones meteorológicas y cómo optimizar el rendimiento del buque. Todo eso fortalece el espíritu de unidad, especialmente en un navío de más de 60 años, con un estilo de navegación a vela tan noble”, afirmó Gestoso ante los asistentes de la conferencia.

El Capitán de Navío Ariel
El Capitán de Navío Ariel Gestoso aceptó el galardón en representación de la tripulación argentina durante la conferencia en Francia

En esa misma línea, el comandante enfatizó la relevancia de la fragata para la formación de la oficialidad naval: “Para los oficiales de superficie de la Armada Argentina, estar a bordo de este buque escuela —el único que tenemos— es fundamental. Aquí comienza nuestra vida naval y tenemos la oportunidad invaluable de transmitir nuestra experiencia a quienes ocuparán nuestro lugar en el futuro”.

La labor de cabos y
La labor de cabos y guardiamarinas resultó clave en la obtención del premio internacional, según destacó el comandante Gestoso

Además, manifestó una satisfacción profundamente personal: “Me siento profundamente privilegiado de haber sido comandante de este buque. Fue un honor y un placer integrar un grupo humano tan profesional y comprometido. Navegar más allá de nuestras fronteras y mostrar lo que hacemos y lo que esto significa para nosotros es una experiencia incomparable. No hay mejor premio que la satisfacción del deber cumplido”.

El apoyo técnico del Servicio
El apoyo técnico del Servicio de Hidrografía Naval y los contramaestres fue fundamental en la planificación del viaje ganador

El Capitán de Corbeta Diego Andrés Rebolo, jefe de navegación de la fragata durante el Viaje de Instrucción 2025, detalló que el éxito argentino se gestó mucho tiempo antes de zarpar. “Una regata empieza en el momento en que se decide participar. A partir de allí interviene no solo el comando de la unidad, sino toda la cadena de mando, especialmente durante la etapa de alistamiento”. Rebolo explicó que la preparación incluyó dos reuniones diarias para analizar condiciones hidrometeorológicas y proyectar rutas, definiendo qué velas usar y qué precauciones adoptar ante mal tiempo.

La preparación incluyó reuniones diarias
La preparación incluyó reuniones diarias para analizar pronósticos meteorológicos y definir la mejor ruta posible para la regata

El apoyo técnico y operativo jugó un papel clave: el Servicio de Hidrografía Naval aportó informes climatológicos del itinerario, asistencia meteorológica diaria y la cartografía esencial. También fue determinante el asesoramiento del Contramaestre General y de los contramaestres de palo, quienes analizaron la viabilidad de cumplir con los registros e ingresar a puerto según lo programado.

La cohesión entre los equipos,
La cohesión entre los equipos, junto a la labor de los 'héroes silenciosos' a bordo, permitió a la fragata ARA Libertad alcanzar este logro

En palabras de Rebolo, el logro colectivo fue definido porque “el trabajo en equipo fue esencial y comprender la importancia del aporte de cada uno marcó la diferencia”. Remarcó, además, la labor de los llamados “héroes silenciosos”, responsables de múltiples tareas críticas pero poco visibles: la operación eléctrica de los guinches, la colocación de la hélice en paso bandera para reducir el rozamiento, el mantenimiento de comunicaciones y sistemas de información, la preparación de la alimentación adecuada para la tripulación y la constante atención médica mediante el Departamento de Sanidad.

La fragata ARA Libertad recibió
La fragata ARA Libertad recibió en Burdeos el premio Boston Teapot, consolidando el prestigio de la Armada Argentina a nivel internacional

“Las misiones prolongadas en el mar hacen que, lejos de todo, solo nos tengamos los unos a los otros, incluso en la contención anímica”, cerró el jefe de navegación, resumiendo la importancia de la cohesión y el espíritu colectivo en la obtención de una distinción que sitúa nuevamente a la Armada Argentina en lo más alto de la navegación a vela internacional.

La distinción al Buque Escuela
La distinción al Buque Escuela destaca su capacidad de recorrer a vela 124 horas sin motor. (Crédito: Gustavo Gavotti)

Temas Relacionados

Fragata ARA LibertadArmada ArgentinaBoston TeapotSail Training InternationalBurdeosFranciaNavegación a velaFormación navalCapitán de Navío Ariel GestosoServicio de Hidrografía Naval

Últimas Noticias

Murió uno de los jóvenes que viajaba en el auto que fue arrollado por un tren en Mar del Plata

Se trata del hombre de 23 años que había quedado en grave estado con politraumatismos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, donde está el parque Aquasol

Murió uno de los jóvenes

“El respeto al pueblo es una obligación”: la campaña antirracista de la Policía de Río de Janeiro con los gestos de la abogada argentina

Mediante un spot publicado en sus redes sociales, la fuerza de seguridad carioca advirtió que los castigos serán contundentes. Agostina Páez continúa retenida con tobillera electrónica

“El respeto al pueblo es

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari. La muestra de sangre del padre de Bastian arrojó resultado negativo

Caso Bastián: los conductores del

Dos incendios en Chubut rodean una zona poblada y tienen en vilo a los pobladores

El fuego avanza en dirección a Cholila, una localidad chubutense, cuyos vecinos están en alerta. Las llamas generaron un efecto pinza sobre la población

Dos incendios en Chubut rodean

Tony Succar denuncia maltrato a su padre de 71 años en un hotel: no le dejaron usar el baño y le cancelaron la reserva

El artista registró todo el tenso momento que vivió con el trabajor de un hotel luego del rechazo que recibió su padre

Tony Succar denuncia maltrato a
DEPORTES
El debut de Franco Colapinto

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El inesperado percance que vivió

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La escena de Los Simpson

La escena de Los Simpson que esconde un homenaje “histórico” poco conocido por sus fans

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

El presidente de Ecuador presentó una estrategia contra el crimen organizado

Las fuerzas rusas abandonan gradualmente base en Qamishli al noreste de Siria

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo