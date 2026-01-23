Del abuso sexual en la infancia al acoso en redes con fotos suyas de desnudos manipuladas por IA: “Me injurian de forma morbosa”

Tras llevar a juicio a su hermano por haberla abusado sexualmente durante la infancia, la vida de María Belén Chacón cambió por completo. Toda su familia le dio la espalda, a pesar de que la justicia corroboró el hecho en 2022. Se ampararon en que el acusado fue sobreseído por un detalle técnico: una falta de precisión de la víctima durante su declaración testimonial, respecto a la última vez que fue abusada, hizo que se declarara extinguida la acción penal por prescripción.

“Yo te amo, pero no te creo”, le dijo su mamá en la puerta de los tribunales el último día que se vieron. A partir de allí, la joven se convirtió en el blanco de un hostigamiento que llegó hasta las redes sociales.

Fue tal la violencia que tuvo que soportar que también decidió cambiar su nombre y apellido. “Crearon perfiles falsos X y Telegram donde subían fotos mías al desnudo retocadas con inteligencia artificial”, contó la damnificada a Infobae.

El caso, actualmente en análisis por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, fue evaluado por organismos especializados como una situación de violencia de género en modalidad digital, con componentes psicológicos, simbólicos y sexuales.

La intervención se inició formalmente tras una entrevista realizada el 27 de octubre de 2025 por la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT), en el marco de las resoluciones vigentes para la protección de personas afectadas por delitos.

Denuncia hecha por la joven ante el Ministerio Público Fiscal por el acoso digital que viene sufriendo

Según consta en el informe oficial, la joven brindó un relato “claro y ordenado” sobre los hechos que motivaron su presentación judicial. Indicó que los denunciados son su madre, su padre y dos hermanos, de quienes se encuentra distanciada desde hace años debido a episodios previos de violencia.

Uno de los antecedentes más graves del caso se remonta al año 2018, cuando la mujer denunció penalmente a uno de sus hermanos por abuso sexual reiterado durante su infancia y adolescencia, entre los 6 y 19 años. De acuerdo con su declaración, logró visibilizar lo ocurrido en el marco de un tratamiento psicológico iniciado en una fundación de la localidad bonaerense de Quilmes.

La causa avanzó hasta llegar a juicio oral y, en septiembre de 2022, el acusado fue declarado culpable de los hechos denunciados. Sin embargo, el proceso concluyó con su absolución debido a la prescripción de la acción penal. “Fue declarado culpable y responsable de los actos que se le denunciaban, no obstante fue absuelto por una prescripción a último momento”, señaló la joven en su testimonio.

Desde entonces, afirma, comenzó una escalada de agresiones que se trasladó con fuerza al entorno digital.

Perfiles falsos, páginas de desprestigio y material manipulado

La denunciante sostiene que sus familiares habrían creado perfiles falsos en redes sociales utilizando su nombre, su imagen y datos personales, con el objetivo de desacreditarla públicamente y presentarla como responsable de una “denuncia falsa”.

Entre los episodios más graves relatados se encuentra la creación de una página de Facebook titulada “Registro oficial de Denuncias Falsas”, donde se publican imágenes suyas acompañadas por mensajes injuriantes y referencias directas a la causa judicial contra su hermano. Según indicó, ese espacio digital sería administrado por varias personas, lo que dificulta la identificación de los responsables.

“La insanía y la saña que representan al movimiento feminista actual. La inversión del enajenado y brutal advenimiento inmoral durante la cacería de brujas a ‘el linchamiento social y mediático’ de personas inocentes por ser tildadas de ‘tímidas y raras’”, dice el Facebook de Saanvi Kipling, dedicado casi íntegramente al escrache de la joven.

En el Facebook de Saanvi Kipling hay publicaciones dedicadas a escrachar a la joven

Otro de los posteos hechos por Santiago Bronce, que comparte la nota del fallo judicial que publicó Infobae en su momento, sostiene: “El problema con estas denuncias falsas es que minimizan casos reales de abusos de los que sí se tienen pruebas, pero que reciben el blindaje político. Como en casos conocidos en la farándula. El sobreseimiento en este caso fue por falta de pruebas y porque sus testimonios se contradecían. Sin embargo, Infobae te miente, difama y desinforma con estos enunciados misándricos de siempre”. (Aclaración: el acusado fue sobreseído porque la acción penal prescribió, no porque fuera inocente).

En el Facebook de Santiago Bronce escribe mentiras sobre el fallo judicial que corroboró el abuso sexual a la joven

La joven asegura que “todos los del clan Chacón son unos perversos porque le ponen ‘me gusta’ o ‘me encanta’ a esos comentarios en mi contra”. Incluso, contó que su vieja página de Facebook fue dada de baja ante las denuncias sistemáticas que recibió su perfil, ya que allí visibilizaba su causa de abuso en la infancia.

Lo más preocupante es que en varios de los posteos tergiversan lo ocurrido durante del juicio. “No pudo aceptar el fallo de la Corte, a favor de la libertad de su hermano. Nadie habló a favor de su mentira, fantasía que ella creó y trató de convencer a sus seguidores. Cuánto daño hizo el feminismo a familias enteras #BelenChaconNotecreemos. #BelenChaconbastadefalsasdenuncias”, escribió Joxe Del Valle.

Pero el hostigamiento no se limitó sólo a publicaciones difamatorias. La joven denunció también la existencia de cuentas en la red social X (ex Twitter) en las que se difundieron imágenes generadas mediante inteligencia artificial, conocidas como deepfakes: fotografías en las que su rostro aparece montado sobre cuerpos desnudos, junto a frases que sugieren que ofrece servicios sexuales.

“Soy María Belén Chacón, pro choice, independiente. Trabajo desde los 14, vendedora de contenido y en ocasiones trabajadora sexual porque no me avergüenza mi profesión. Tengo crisis mentales como cualquiera, mi cuerpo, mi libertad”, dice uno de los tuits creados desde el perfil falso @chBelleza.

Estos son algunos de los tuits que fueron publicados en el perfil falso @chBelleza

Mientras que otros promete fotos más comprometedoras y subidas de tono: “Mi novio pija floja de mierda, voy a pasar a manual viendo fotitos. Si me quieren ayudar diganme cosas cerdas y mi nombre complete. Mañana les mando un nude entero”.

En esa cuenta, que fue suspendida tras denuncias masivas realizadas en 2024, también se habrían compartido videos de contenido sexual vinculados a menores, lo que agrava aún más el cuadro denunciado. Pero hay otra, creada en julio del mismo año, que continúa activa, según consta en el expediente.

“Son fotos de mi cara real con cuerpos desnudos hechos con inteligencia artificial, más frases que dan a entender que ofrezco algún tipo de servicio sexual”, relató la damnificada ante las autoridades.

Amenazas y llamadas intimidatorias

Además del acoso en redes, la joven declaró haber recibido llamados telefónicos intimidantes por parte de su padre. En uno de ellos, realizado desde un número privado durante la madrugada, el hombre insistió en hablar con ella y su pareja; y dijo estar dispuesto a presentarse por la fuerza en su domicilio si se negaban. Ante esa situación, la denunciante activó un botón antipánico y recibió asistencia policial en su domicilio, donde residía entonces, en la provincia de Buenos Aires.

La última vez que vio a sus familiares, según su testimonio, fue el día de la sentencia judicial de 2022. Desde entonces, cortó todo tipo de contacto directo, por recomendación de uno de sus abogados.

Cambio de identidad y medidas extremas de protección

El nivel de hostigamiento la llevó a tomar decisiones drásticas para protegerse. Entre ellas, el cambio legal de nombre y apellido, trámite que realizó con el objetivo de dificultar su localización y reducir el impacto psicológico de las agresiones.

María Belén Chacón tuvo que cambiar su nombre y apellido en el DNI a raíz de todo el hostigamiento que viene sufriendo desde 2018

También modificó reiteradamente su número telefónico, restringió el acceso a sus redes sociales y evitó realizar gestiones personales con su identidad anterior.

Actualmente vive con su pareja y su hija, una bebé de pocos meses, y afirma que el hostigamiento también se extendió hacia personas de su entorno cercano. “Trato de seguir adelante con mi vida sin molestar a nadie, pero no me dejan”, admitió.

Por estas razones, la mujer solicitó que se inicie formalmente una denuncia por infracción al artículo 52 del Código Civil y Comercial, vinculado a la protección del nombre, la imagen y la identidad personal.

Desde el Ministerio Público Fiscal se le brindaron contactos de líneas de emergencia, organismos de asistencia y oficinas especializadas en violencia doméstica y de género, y se dejó constancia de que el Equipo Fiscal evaluará las medidas a seguir.

A pesar del abuso sexual y la pelea con su familia, la joven siguió adelante con su vida. Tuvo una hija y está felizmente en pareja

“El poder actual de las tecnologías de la información permite una hiper accesibilidad a contenidos no autorizados, lo que afecta su vida, su libertad en el espacio digital, su dignidad y su identidad”, señala el informe oficial.

Mientras la investigación avanza, la joven continúa intentando reconstruir su vida lejos de quienes, según afirma, convirtieron el entorno digital en una nueva forma de agresión permanente.