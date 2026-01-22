Sociedad

Un choque múltiple en Palermo entre un colectivo y tres autos dejó siete heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy, cuando un coche de la línea 168 perdió el control e impactó contra varios vehículos estacionados y una moto

Guardar
El hecho ocurrió sobre avenida Córdoba y Fitz Roy, donde dos carriles permanecen interrumpidos

Un colectivo de la línea 168 terminó involucrado en un choque múltiple con varios autos estacionados y una moto, generando un despliegue de equipos de emergencia y dejando como saldo siete personas heridas. El caso, que tuvo lugar en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo.

Todo se desencadenó en horas de la mañana de este jueves, cuando el chofer del colectivo sufrió una lipotimia. El ómnibus perdió el control y colisionó con una serie de vehículos estacionados: un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150, todos sin ocupantes en su interior, de acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae. El incidente provocó la interrupción de dos carriles y exigió la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

En pocos minutos, la zona se llenó de personal de Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía de la Ciudad y un despliegue de once ambulancias del SAME.

El chofer del colectivo fue trasladado al hospital Pirovano tras perder el conocimiento, mientras que otros pasajeros con lesiones de consideración fueron derivados a distintos centros asistenciales, como el hospital Tornú.

El operativo incluyó el corte
El operativo incluyó el corte de dos carriles sobre la avenida Córdoba

El SAME atendió a siete personas heridas producto del choque, según detallaron a la agencia. Los vehículos dañados permanecían estacionados y la motocicleta involucrada también se encontraba detenida en la vía pública.

El operativo de asistencia y remoción de vehículos se extendió durante varias horas, generando demoras y cortes en la circulación en la avenida Córdoba.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud detallado de los heridos, aunque confirmaron que el conductor del colectivo y varios pasajeros permanecen en observación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

Un fuerte choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos en Constitución

Constitución: choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos

Un brutal choque entre un colectivo y una combi en el barrio porteño de Constitución dejó ocho personas heridas que tuvieron que ser atendidas por personal del SAME que llegó al lugar. Se desarrolló un amplio operativo en la zona que provocó cortes de tránsito por la llegada de ambulancias.

El hecho ocurrió en la intersección entre 15 de noviembre de 1889 y Salta, en el corazón del barrio al sur de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de la estación de Constitución. La colisión fue entre un interno de la línea 45 y una camioneta que transportaba mercadería.

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo durante la mañana del lunes, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia. Tras el impacto, varias personas quedaron dentro de los vehículos y fue necesario el trabajo coordinado de bomberos y personal médico para asistirlas en el lugar.

Entre los heridos se encontraban cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en la escena. Cinco de ellos pudieron ser evaluados en el lugar del incidente y, tras ser asistidos por el personal sanitario, se retiraron por sus propios medios. Por su parte, otros cuatro hombres requirieron traslado para una mejor atención médica y fueron derivados a los hospitales Penna y Ramos Mejía.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del SAME, que desplegó diez móviles para asegurar la asistencia inmediata de los afectados. Integrantes de la Policía de la Ciudad y una dotación de bomberos también participaron en el procedimiento, colaborando en la evacuación, el control del tránsito y la seguridad en el área.

El personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, ya que los vehículos siniestrados aun estaban en la calle, lo que generó demoras y desvíos en el transporte público y particular.

Temas Relacionados

ChoquesPalermoCiudad de Buenos AiresColectivoÙltimas noticias

Últimas Noticias

La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar

Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia

La joven que iba en

Incendios en Chubut: siguen evacuando a familias y las condiciones meteorológicas complican a los brigadistas

Las altas temperaturas y el viento complicaron los operativos de control, y cientos de personas permanecen fuera de sus hogares a la espera de asistencia y nuevas lluvias

Incendios en Chubut: siguen evacuando

Alquiló un departamento en Mar del Plata y se lo desvalijaron: el drama de una influencer mendocina

Los delincuentes ingresaron a la vivienda durante sus vacaciones y se llevaron valijas, dinero, una computadora y otros objetos de valor. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos”, denunció

Alquiló un departamento en Mar

“Me gustan los pibes que saben cuando callarse”: la frase que complica al empresario acusado de abusar alumnos del Palermo Chico

Esta semana declararon tres nuevos menores en la causa contra Marcelo Porcel, quien está denunciado de abuso contra los compañeros de colegio de su hijo

“Me gustan los pibes que

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres jugadores del club peruano Alianza Lima

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Entre los acusados está el exfutbolista de Boca Juniors, Carlos Zambrano. Desde la institución informaron que los separaron del equipo

Una joven argentina denunció por
DEPORTES
Los 8 métodos de la

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El récord mundial que consiguió Juan López a los 81 años sigue inspirando y desafiando mitos sobre el envejecimiento

Giro en el caso de Luca Scarlato, el juvenil que se fue de River Plate en medio de una polémica: la negociación con un club italiano

TELESHOW
Las mejores fotos del penthouse

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

Wanda Nara publicó un video de Mauro Icardi hablando de Masterchef años atrás tras el escándalo con el futbolista

El emotivo video de Luisana Lopilato dedicado a su hijo Elías por su cumpleaños: “Estoy orgullosa de vos”

El día de furia de Mauro Icardi: la estampita de Santa China, el enojo contra MasterChef y la indirecta a Maxi López

La supuesta amante de Mauro Icardi reapareció en medio del escándalo: “Es un psicópata”

INFOBAE AMÉRICA

La historia del explorador que

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

La ciencia explica por qué algunas personas sienten la música como una necesidad vital

Han Kang, Angela Flournoy y Arundhati Roy, entre los finalistas de un importante premio literario en Estados Unidos