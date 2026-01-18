Un fuerte choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos en Constitución

Constitución: choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos

Un brutal choque entre un colectivo y una combi en el barrio porteño de Constitución dejó ocho personas heridas que tuvieron que ser atendidas por personal del SAME que llegó al lugar. Se desarrolló un amplio operativo en la zona que provocó cortes de tránsito por la llegada de ambulancias.

El hecho ocurrió en la intersección entre 15 de noviembre de 1889 y Salta, en el corazón del barrio al sur de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de la estación de Constitución. La colisión fue entre un interno de la línea 45 y una camioneta que transportaba mercadería.

Según informaron fuentes policiales, el choque se produjo durante la mañana, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia. Tras el impacto, varias personas quedaron dentro de los vehículos y fue necesario el trabajo coordinado de bomberos y personal médico para asistirlas en el lugar.

Entre los heridos se encontraban cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en la escena. Cinco de ellos pudieron ser evaluados en el lugar del incidente y, tras ser asistidos por el personal sanitario, se retiraron por sus propios medios. Por su parte, otros cuatro hombres requirieron traslado para una mejor atención médica y fueron derivados a los hospitales Penna y Ramos Mejía.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del SAME, que desplegó diez móviles para asegurar la asistencia inmediata de los afectados. Integrantes de la Policía de la Ciudad y una dotación de bomberos también participaron en el procedimiento, colaborando en la evacuación, el control del tránsito y la seguridad en el área.

El personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, ya que los vehículos siniestrados aun estaban en la calle, lo que generó demoras y desvíos en el transporte público y particular.

Al menos 10 ambulancias del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad participaron del operativo

Hubo un choque cada 27 minutos en CABA durante el 2025, según el SAME

Un total de 19.236 incidentes de tránsito movilizaron la atención de emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo de 2025, según el informe publicado por el Equipo de Comunicación Unificada en Emergencias Sanitarias (ECUES) del SAME. Los datos, recogidos desde el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP), reflejan una panorámica sistematizada de los riesgos viales, los patrones temporales y la distribución geográfica de este fenómeno urbano.

Los servicios de emergencia asistieron a 22.993 pacientes a raíz de estos incidentes, lo que supone un promedio diario de 63 personas y 1.916 cada mes. Los cuadros clínicos atendidos derivaron fundamentalmente de choques que involucran distinto tipo de vehículos y de atropellamientos, estableciendo una tendencia que, además de dimensionar la carga sobre el sistema sanitario, pone de manifiesto la magnitud de los desafíos para la seguridad vial.

El análisis tipológico identificó a las colisiones entre automóviles y motocicletas como la modalidad más recurrente, con 25,42% del total de incidentes —lo que equivale a 487 al mes o 16 cada día—. A esta categoría le siguen los choques exclusivamente entre automóviles (10,85%), los atropellamientos (9,31%), las colisiones vehiculares sin especificar (8,45%) y las caídas de motociclistas (6,14%). Una forma particular de siniestro, las colisiones múltiples entre automóviles, se situó en sexto lugar, aunque destacó porque en ellas la cifra de pacientes afectados suele incrementarse significativamente, representando un 5,28% del total de casos y unas 3,32 ocurrencias diarias.

La desagregación de los incidentes también permitió dimensionar la magnitud de cada fenómeno según el tipo de vehículo involucrado. Así, el 44,2% (13.998 casos) de los accidentes implicó automóviles, mientras que un 41,6% (13.156 casos) incluyó motocicletas. Los atropellamientos conforman un 14,2% (4.484 casos), estableciendo un patrón cuantitativo que permite orientar políticas públicas y estrategias preventivas.

Los patrones horarios aportaron otra capa de comprensión sobre el funcionamiento de la ciudad. El estudio identifica a los jueves entre las 16 y las 18 como la franja de mayor siniestralidad. Según el equipo técnico de ECUES, “esta distribución puede deberse a características propias de la dinámica poblacional en el mencionado período”, aludiendo a fenómenos como el cierre de la jornada laboral o el aumento de los desplazamientos en esas horas.