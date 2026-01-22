Sociedad

Torres recorrió las zonas donde se reactivaron los incendios: “Es la peor sequía desde 1965”

El gobernador habló desde Villa Lago Rivadavia, donde las llamas se reavivaron en las últimas horas. Más de 150 brigadistas combaten en el terreno

El gobernador habló desde la zona de los incendios y brindó detalles de los recursos volcados para frenar las llamas

La provincia de Chubut enfrenta una de las emergencias forestales más severas de las últimas décadas. Más de 30.000 hectáreas se encuentran afectadas por el avance de las llamas, que durante la noche del miércoles se reactivaron con fuerza en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, defendió el operativo desplegado y subrayó la gravedad de la situación al comparar la tragedia local con el reciente incendio en Chile que costó la vida de veinte personas. “En Chile se perdieron 20 vidas con un incendio de la misma magnitud”, expresó Torres ante un móvil de TN, mientras recorría la zona de Villa Lago Rivadavia, donde las llamas obligaron a evacuar a decenas de familias.

Las autoridades provinciales y nacionales mantienen el despliegue de más de 150 brigadistas y dieciséis medios aéreos en los focos activos. La emergencia se produce en medio de una ola de calor con temperaturas que superaron los 23 °C y vientos fuertes, condiciones que complican las tareas de combate. Según el último informe técnico del Parque Nacional Los Alerces, la superficie impactada en esa zona supera las 10.000 hectáreas, mientras que el total provincial alcanza más del triple, conforme a datos recogidos por la agencia NA. Frente a este escenario, el gobernador insistió en que “no hay que relativizar la situación climática” y advirtió que la provincia atraviesa “la peor sequía desde 1965”, lo que potencia el riesgo de propagación y dificulta los operativos.

La noche del miércoles resultó crítica para los pobladores de Villa Lago Rivadavia. Conforme detalló el Diario Río Negro, familias residentes en sectores vulnerables como la Portada Norte y las zonas altas debieron abandonar sus hogares y refugiarse en la escuela 103 de la localidad. El avance del fuego, que cruzó la línea de la laguna Froilán y se desplazó hacia Villarino, mantuvo en tensión a la comunidad. Brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad trabajaron durante horas para establecer líneas de defensa y evitar que las llamas alcanzaran más viviendas. El pronóstico de lluvias para la jornada siguiente brindó un mínimo alivio, aunque las autoridades advirtieron que la probabilidad de precipitaciones era baja, con una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que estimaba entre un 10% y 40% de posibilidades.

En declaraciones a TN, Torres explicó que los operativos de combate se concentran en dos incendios principales: el primero, en Puerto Patriada, logró ser contenido, mientras que el segundo, en el Parque Nacional Los Alerces, sigue activo y fue causado por una tormenta eléctrica. El gobernador precisó que “hay 16 medios aéreos operando en la provincia. Dos en el incendio contenido, el de Puerto Patriada, y el resto en el de Parque Nacional Los Alerces”. Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones que impone la meteorología: “Los aviones no pueden sobrevolar los incendios cuando hay columnas de humo muy fuertes. Corre riesgo la vida de los pilotos. No los vamos a arriesgar”.

El despliegue de recursos incluye la colaboración de brigadistas de Chubut, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y equipos procedentes de otras provincias como Río Negro, Córdoba y Santa Fe. Según el comando unificado dirigido por Ariel Amtahuer, director de Lucha de Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN), la estructura de coordinación cuenta además con la participación de Sergio álvarez, presidente de Parques Nacionales, Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, y Rubén Jaramillo, director Provincial de Manejo del Fuego del Chubut.

La emergencia en la región no se limita a los incendios forestales. Torres remarcó ante TN que la provincia enfrenta simultáneamente una crisis en Comodoro Rivadavia, donde el desmoronamiento de un cerro obligó a evacuar a 300 personas. “Es muy difícil con un incendio en Epuyén, en el parque nacional Los Alerces, con una emergencia en Comodoro Rivadavia donde cedió un cerro y tenemos 300 personas evacuadas”, indicó el gobernador, quien también criticó a quienes “quieren politizar una tragedia”.

En el terreno, los brigadistas establecen líneas de defensa y atacan los frentes de incendio tanto con medios terrestres como aéreos, aunque las condiciones adversas dificultan la utilización eficiente de los siete helicópteros y cuatro aviones asignados, según el reporte oficial del Parque Nacional Los Alerces difundido en redes sociales. La topografía compleja y la presencia de columnas convectivas y pirocúmulos aumentan la peligrosidad de la operación, según remarcó la administración del parque.

Mientras tanto, equipos del INTA y la provincia de Chubut distribuyen insumos rurales esenciales en las comunidades afectadas, incluyendo equipos de bombeo, alambrados y materiales de construcción. Se realizan además recorridas veterinarias para mitigar las pérdidas en la producción ganadera. Las autoridades informaron que la Ruta 71 permanece habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, mientras que el acceso por la Portada Norte sigue cerrado para garantizar la seguridad de los equipos y la población.

Torres reconoció que existe “una discusión que dar por recursos, cuando esto esté resuelto”, pero insistió en que el foco debe estar puesto en la emergencia y en la protección de las vidas humanas. El pronóstico para la próxima semana prevé un descenso en las temperaturas máximas, lo que podría favorecer las tareas de control, pero tanto funcionarios ambientales como brigadistas recalcaron la necesidad de lluvias para contener los focos activos y evitar que la situación se agrave.

