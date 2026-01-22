Córdoba: se incendió un depósito de materiales eléctricos y un hombre debió ser rescatado del interior

El fuego se desató en la planta alta de un galpón y generó importantes daños. Cuatro menores fueron asistidos por precaución

Un depósito de materiales eléctricos se transformó al anochecer en el epicentro de un siniestro que movilizó a bomberos, personal de emergencias y vecinos en el barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba. En medio del operativo, un hombre resultó herido y la investigación sobre las causas lo apunta como el principal sospechoso.

La alarma se activó cerca de las 20.15 del miércoles, cuando una columna de humo comenzó a salir desde la planta alta de un galpón ubicado sobre calle Usandivaras al 1900. Según confirmaron fuentes del caso, las llamas se propagaron en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, afectando perfiles metálicos, estanterías y un tablero eléctrico. El despliegue de los equipos de la Dirección de Bomberos de Córdoba y del DUAR fue inmediato. Los agentes lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera a otras dependencias y trabajaron para evitar que el siniestro pusiera en riesgo viviendas linderas.

Durante el operativo, se vivieron momentos de tensión cuando un portón cedió parcialmente y cayó sobre uno de los ocupantes del lugar. El hombre, mayor de edad, sufrió un traumatismo leve en el pie izquierdo. Personal del servicio de emergencias 107 lo asistió en el mismo sitio, sin comprobar lesiones de gravedad ni necesidad de traslado a un centro de salud. La intervención se centró en estabilizar la situación y preservar la integridad del resto de las personas presentes.

Fuentes de los Bomberos de Córdoba precisaron que la afectación principal se concentró en la planta alta del galpón, un espacio de aproximadamente treinta metros cuadrados donde se localizaron los daños más notorios. El funcionario señaló que la acción coordinada entre las brigadas permitió controlar el avance del fuego y minimizar el impacto en el resto de la estructura.

El fuego se desató en la planta alta de un galpón y generó importantes daños. Cuatro menores fueron asistidos por precaución

Como parte del protocolo preventivo, cuatro menores que se encontraban en una vivienda lindera a la escena debieron abandonar la propiedad por sus propios medios. Fueron controlados por personal médico y, tras descartar lesiones, regresaron a sus domicilios. Los chicos no requirieron atención hospitalaria y la evacuación se desarrolló sin incidentes adicionales.

En las horas posteriores, personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba se sumó a las tareas en el depósito. Los técnicos detectaron una conexión eléctrica clandestina en el lugar, un elemento que ahora pasa a ser clave en la investigación para establecer el origen de las llamas.

Durante el procedimiento, los bomberos también se abocaron a la remoción de escombros y a la ventilación del galpón, donde el humo y los residuos eléctricos complicaron las maniobras de inspección. Según la información recabada, los daños materiales alcanzaron tanto a la estructura edilicia como a los elementos almacenados, aunque no se reportaron pérdidas de vidas ni otros heridos de consideración.

El caso quedó en manos de las autoridades locales, que ahora analizan los peritajes del personal de bomberos y de la empresa eléctrica para precisar la causa del fuego.

Se derrumbó la medianera de una cochera y varios autos quedaron bajo los escombros

Vecinos y ocupantes de departamentos internos debieron abandonar temporalmente sus viviendas por precaución

Una pared de una cochera ubicada en la calle Jacinto Ríos al 364 se desplomó y aplastó varios autos en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. El hecho, que generó alarma entre los vecinos durante el mediodía de este miércoles, se habría originado por un socavón atribuido a excavaciones en una obra en construcción lindera al lugar.

Según informaron fuentes del caso, el colapso de la estructura causó daños a cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el galpón: un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks. La caída de la medianera dejó los autos bajo los escombros y movilizó de inmediato a la Dirección de Bomberos, que junto con Defensa Civil arribó para evaluar la situación y asegurar la zona, según detallaron fuentes policiales.

El episodio no solo afectó a los autos. Varios departamentos internos y viviendas cercanas a la cochera también sufrieron daños y se solicitó a los habitantes que abandonaran temporalmente sus domicilios por precaución.

En la construcción vecina se estaban realizando excavaciones profundas para los cimientos de un nuevo edificio. La hipótesis inicial es que las tareas de movimiento de suelo habrían comprometido la estabilidad de las propiedades linderas, lo que derivó en el colapso de la medianera y los daños materiales.

Tras el incidente, agentes de la municipalidad de Córdoba dispusieron el corte de tránsito en las calles afectadas para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad en la zona.