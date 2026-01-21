Córdoba: se derrumbó la medianera de una cochera y varios autos quedaron bajo los escombros

Vecinos y ocupantes de departamentos internos debieron abandonar temporalmente sus viviendas por precaución

Una pared de una cochera ubicada en la calle Jacinto Ríos al 364 se desplomó y aplastó varios autos en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. El hecho, que generó alarma entre los vecinos durante el mediodía de este miércoles, se habría originado por un socavón atribuido a excavaciones en una obra en construcción lindera al lugar.

Según informaron fuentes del caso, el colapso de la estructura causó daños a cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el galpón: un Toyota Corolla, un Renault Logan, un Ford Focus y un Nissan Kicks. La caída de la medianera dejó los autos bajo los escombros y movilizó de inmediato a la Dirección de Bomberos, que junto con Defensa Civil arribó para evaluar la situación y asegurar la zona, según detallaron fuentes policiales.

El episodio no solo afectó a los autos. Varios departamentos internos y viviendas cercanas a la cochera también sufrieron daños y se solicitó a los habitantes que abandonaran temporalmente sus domicilios por precaución.

La presidenta del Colegio de Veterinarios, Natalia Elstner, cuya sede se encuentra a pocos metros del lugar, relató que el edificio recibió impactos de mampostería tras el derrumbe. “Fue un derrumbe bastante grande. Nosotros estamos a mitad de cuadra y nos cayó mampostería”, expresó Elstner, en diálogo con el medio local El Doce.

En la construcción vecina se estaban realizando excavaciones profundas para los cimientos de un nuevo edificio. La hipótesis inicial es que las tareas de movimiento de suelo habrían comprometido la estabilidad de las propiedades linderas, lo que derivó en el colapso de la medianera y los daños materiales.

Tras el incidente, agentes de la municipalidad de Córdoba dispusieron el corte de tránsito en las calles afectadas para evitar nuevos riesgos y garantizar la seguridad en la zona.

El operativo de prevención incluyó la inspección de las estructuras y la asistencia a los damnificados, mientras continuaban las tareas técnicas para determinar las causas exactas del desplome.

Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo: al menos 6 pacientes heridos

Se desprendió un cielorraso.

Un derrumbe impactó la mañana del martes pasado en la sede del Centro Médico OSECAC, ubicado en el barrio de Palermo, causando seis pacientes heridos.

La institución sanitaria, ubicada en Medrano 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, sufrió el colapso del techo del primer piso. Todo ocurrió en horario de atención al público, mientras se recibían las visitas de pacientes en la sala de espera.

El hecho se produjo en el primer piso del edificio, destinado a consultorios externos, que también se compone de planta baja y un segundo piso. La caída produjo lesiones entre los pacientes que estaban aguardando su turno.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el SAME atendió a cinco mujeres y un hombre, las que fueron derivadas a hospitales públicos, en tanto otras personas que se hallaban en la obra social del sindicato de Comercio se les realizó un control clínico preventivo.

En el centro de salud, había alrededor de 40 personas al momento de la caída del cielorraso. Con el impacto, el servicio médico atendió a tres pacientes dentro de la institución, mientras que otros tres fueron trasladados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía.

Posteriormente, desde OSECAC informaron que siete personas sufrieron lesiones de carácter leve. “Todas ellas están siendo derivadas al Sanatorio Sagrado Corazón, donde recibirán una evaluación médica integral”, indicaron desde la obra social.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que “no hay víctimas fatales”, tras el desplome de la estructura, y aseguró que “los heridos están fuera de peligro con traumatismo de cráneo”. “Por suerte no hubo menores”, dijo, y aclaró que “no se saben las causas”, en declaraciones a la prensa.

“Se escuchó un estruendo, en menos de dos minutos se escuchan las sirenas de Bomberos y el SAME. Era un derrumbe de la parte del primer piso. Al lado hay una obra, que aparentemente hizo vibrar y temblar todo”, contó Valentín en diálogo con TN, testigo del vecindario. Al momento de la caída, estaba yendo a realizar las compras.