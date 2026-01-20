Sociedad

Vuelve el calor extremo al AMBA: las temperaturas superarán los 30 grados esta semana

El cambio de viento al sector norte y la estabilidad atmosférica anticipan jornadas consecutivas en las que las máximas superarán los 32 °C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores

El pronóstico extendido anticipa máximas en ascenso y noches cada vez más cálidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la región inicia una nueva etapa de calor intenso

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el regreso de las máximas por encima de 32 °C está a la vuelta de la esquina. Tras una breve pausa en la intensidad del calor, el termómetro se prepara para escalar nuevamente y acercar a la región a condiciones que rozan la definición de ola de calor. La semana comenzó con temperaturas moderadas y cielos despejados, pero la estabilidad térmica dará paso a un repunte de temperaturas que mantendrá en alerta a quienes siguen de cerca el clima estival.

El pronóstico extendido detalla que, a partir del martes, la temperatura inicia una tendencia ascendente que se intensificará hacia el jueves. La transición de vientos desde el este al norte será clave para modificar el panorama. Hasta el miércoles, los vientos persistentes del este seguirán aportando aire más fresco proveniente del estuario del Río de la Plata, demorando el aumento brusco del termómetro. Las mínimas se mantendrán por debajo de los 20 °C y las máximas irán subiendo de manera progresiva, situándose cerca de los 29 °C en toda la región.

El miércoles marcará un punto de inflexión: el viento comenzará a rotar al norte, cortando el efecto moderador del río y favoreciendo la llegada de aire más cálido. La atmósfera estable y el brillo solar acompañarán este repunte, con temperaturas máximas que, según el mismo medio, podrían alcanzar los 31 °C ese día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jueves, la previsión señala una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C, mientras que el viernes se espera la misma máxima y mínima, consolidando la tendencia alcista. Mientras que el viernes tendrá un panorama similar.

Las mínimas en la ciudad no descenderán de los 22 grados, la estabilidad atmosférica favorece la continuidad de valores elevados durante toda la semana

La situación se intensificará hacia el fin de semana. Las proyecciones indican que el sábado la temperatura máxima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría llegar a los 34 °C, con una mínima de 22 °C, en un contexto de cielos mayormente despejados y ausencia de precipitaciones. El aire cálido y seco, sumado a la rotación del viento al norte, creará condiciones propicias para que los valores térmicos superen el umbral de 32 °C durante varios días consecutivos.

Sobre las altas temperaturas y la posibilidad de que se registren de manera sostenida, el medio especializado Meteored explica que “si las temperaturas se mantienen en el rango proyectado—mínimas entre 23 y 25 °C y máximas entre 32 y 35 °C—parte del AMBA podría ingresar en una ola de calor según los criterios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)”. El SMN fija ese umbral en tres días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas por arriba de 32,3 °C.

El noroeste de Jujuy tiene un alerta amarilla para este martes

La ausencia de lluvias y la estabilidad atmosférica permitirán que las actividades al aire libre continúen, aunque se recomienda extremar precauciones en la protección solar y la hidratación, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

A nivel nacional, tampoco se esperan condiciones meteorológicas de consideración. De hecho, solo rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. “El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, indicaron desde el organismo.

