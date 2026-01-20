Sociedad

Argentina creó su Comisión Nacional de Bioética

Será presidida por el ministro de Salud y estará conformada por expertos. Tendrá como objetivo ordenar los problemas que plantea el avance científico y biotecnológico en la investigación, la práctica médica y la atención sanitaria

Miembros titulares de la Comisión
El desarrollo acelerado de las biotecnologías, la inteligencia artificial aplicada a la medicina, la expansión de los ensayos clínicos y la incorporación de terapias avanzadas han convertido a la bioética en un factor central para la regulación, la investigación en seres humanos y la calidad de la atención sanitaria.

En este contexto, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, avanzó con la creación de la Comisión Nacional de Bioética (CNB) mediante el Decreto 893/2025, dando un paso institucional relevante para jerarquizar, ordenar y transparentar la deliberación ética frente a los desafíos que plantea la innovación científica en el sistema de salud.

La norma que instituye este nuevo organismo expresa una decisión política clara que es reorganizar la bioética sanitaria sobre bases más sólidas, académicas e institucionalmente consistentes con el impacto contemporáneo de la ciencia y la biotecnología.

La CNB funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y será presidida por el propio Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones. Tendrá como misión asesorar al Poder Ejecutivo y a los demás poderes del Estado en problemas bioéticos complejos, garantizar la dignidad de la persona humana en la investigación clínica y en la atención médica, y formular recomendaciones frente al impacto ético del avance científico, tecnológico y biotecnológico.

La Secretaría de la CNB estará a cargo de la Dra. Mariana Durand, actual Directora Nacional de Relaciones Institucionales, coordinando el funcionamiento operativo del organismo.

Uno de los roles centrales de la CNB es ser rector en materia de bioética evitando superposiciones normativas y criterios contradictorios que históricamente dificultaron la evaluación ética de la investigación en salud. Para ello, la CNB articulará con las provincias y CABA mediante un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, reforzando su carácter federal.

Comisión Nacional de Bioética
Desde el punto de vista institucional, la CNB está integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, designados por su experticia, reconocimiento y trayectoria interdisciplinaria. El decreto también faculta a la CNB a convocar profesionales, organizaciones académicas y representantes de distintos sectores sociales cuando el caso lo requiera. Este mecanismo permite incorporar miradas comunitarias y perspectivas específicas en decisiones que impactan directamente sobre pacientes, familias y la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la legitimidad ética del proceso deliberativo.

En la misma línea, se prevé su articulación permanente con el asesoramiento jurídico del Ministerio de Salud, una interacción indispensable para dotar de coherencia, previsibilidad y seguridad jurídica a las recomendaciones que emita la CNB, especialmente en los casos donde las problemáticas bioéticas se entrelazan con derechos fundamentales y marcos regulatorios vigentes.

Este diseño acerca a la Argentina a los modelos adoptados por países que cuentan con consejos nacionales de bioética con capacidad real de incidencia en políticas sanitarias, particularmente en áreas críticas como la investigación en seres humanos, la regulación de nuevos tratamientos, la bioingeniería y la incorporación responsable de tecnologías en salud.

Además de su función consultiva, el decreto asigna a la CNB competencias operativas concretas como la acreditación y coordinación de los Comités de Ética en Investigación (CEI) de instituciones nacionales, la articulación con comités provinciales y la posibilidad de actuar como instancia de referencia ante problemas éticos de alta complejidad, especialmente en investigación clínica e innovación biotecnológica. Asimismo, la Comisión podrá recibir consultas, emitir recomendaciones en casos concretos, elaborar informes, generar directrices normativas y promover la formación y capacitación en bioética dentro del sistema de salud.

La integración de la CNB combina perfiles con autoridad académica, experiencia sanitaria e inserción institucional, indispensables para abordar problemáticas bioéticas derivadas del desarrollo biotecnológico y de la toma de decisiones.

Entre los miembros titulares hasta ahora designados, se encuentra el Rabino Dr. Fishel Szlajen, uno de los bioeticistas argentinos más prolíficos y con mayor reconocimiento internacional, cuyas investigaciones han servido como marco de referencia para la deliberación y resolución de problemáticas complejas en biotecnología, ética y políticas públicas. También la integra el Pbro. Dr. Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la UCA, referente institucional en los debates nacionales sobre práctica clínica y responsabilidad médica. La Dra. Damasia Becú-Villalobos, bioquímica e investigadora superior del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental y primera mujer en presidir la Academia Nacional de Ciencias; la Dra. Rosa Pace, coordinadora general del Centro de Bioética del Hospital Italiano de Buenos Aires; y el Ptor. Alejandro Rodríguez, especialista en programas humanitarios y poblaciones vulnerables en contextos sanitarios.

La complementariedad entre la legitimidad académica y la autoridad técnica, junto con la experiencia institucional, la trayectoria en campo y la participación de actores sociales, constituye uno de los principales activos de la CNB.

No es casual que el decreto subraye nociones como dignidad humana, previsibilidad y seguridad jurídica. En una época marcada por innovaciones capaces de intervenir sobre procesos vitales y redefinir los límites de la medicina, la bioética se consolida como un componente estructural de la calidad del sistema de salud.

La creación de la CNB marca un cambio de paradigma institucional al reconocer que la ética, frente al avance de la biotecnología y la medicina de alta complejidad, no puede improvisarse y que el Estado necesita estructuras expertas, abiertas y creíbles para proteger a los pacientes, ordenar la investigación y fortalecer la confianza pública en el sistema de salud.

