Violento choque y vuelco frente a la Casa Rosada: al menos tres heridos

Un auto chocó y volcó frente a Casa Rosada

Un choque y posterior vuelco registrado en la intersección de Avenida Leandro N. Alem y Avenida Rivadavia, frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejó tres personas heridas este domingo. El siniestro fue confirmado a través de cámaras de seguridad, de acuerdo con información brindada del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae.

El reporte oficial indica que el incidente involucró a tres adultos: dos hombres y una mujer. Uno de los pacientes recibió atención en el lugar, mientras que los otros dos fueron derivados al Hospital Penna para su evaluación y tratamiento.

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito y generó la intervención inmediata de los servicios de emergencia. El SAME movilizó personal sanitario hacia el lugar para asistir a los heridos, aunque no fue necesaria la utilización de móviles adicionales ni de recursos aéreos. Las autoridades confirmaron que los pacientes trasladados al Hospital Penna se encuentran bajo observación.

Hasta el momento, no se informó sobre la identidad de los involucrados ni sobre las causas que provocaron el siniestro.

Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna

Noticia en desarrollo.