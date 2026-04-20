Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un adolescente de 15 años en Villa 31 e investigan un presunto ajuste de cuentas

El violento ataque ocurrió el lunes pasado. Tres días después, personal de la Policía de la Ciudad capturó a tres sospechosos en la Villa 1-11-14. Imágenes sensibles

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Asesinaron a tiros a un adolescente de 15 años en Villa 31 e investigan un presunto ajuste de cuentas: tres detenidos

Las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, captaron el brutal asesinato de Bautista, un adolescente de 15 años que el pasado lunes fue atacado a tiros por tres jóvenes en el marco de un presunto ajuste de cuentas. Las escalofriantes imágenes dan cuenta de que la víctima fue ejecutada a quemarropa, a pesar de sus intentos por frenar la agresión.

En el video que encabeza esta nota se puede observar que eran las 21:15 cuando los tres jóvenes llegaron a pie al lugar del hecho, sobre la calle Alpaca al 2000, justo frente a un kiosco donde una vecina estaba por realizar unas compras. En ese contexto, uno de los agresores, con una gorra negra en su cabeza y vestido con una campera y pantalón del mismo color, extrajo un arma de entre sus ropas, apuntó a la víctima y le disparó a los pies.

Al recibir los disparos, el damnificado intentó defenderse por sus propios medios y atinó a golpear en el rostro al atacante, quien retrocedió rápidamente sobre sus pasos para evitar la agresión y volvió a gatillar.

Vista aérea de cámara de seguridad nocturna mostrando una persona cayendo al suelo (circulada en rojo), con otras figuras, un auto blanco y edificios alrededor
Bautista se defendió a los golpes del ataque, pero no fue suficiente para evitar los disparos de arma de fuego.

En ese momento, uno de los cómplices del tirador aprovechó el descuido de la víctima y le propinó una violenta patada en la zona del abdomen. Acto seguido, levantó del asfalto un objeto que se le había caído de los bolsillos -lo que en la grabación parece ser un encendedor- mientras golpeaba a Bautista.

Malherido, Bautista escapó de sus sicarios y se refugió detrás de la puerta de entrada a un domicilio, donde segundos después le permitieron el ingreso.

Grabación de cámara de seguridad nocturna mostrando dos figuras en una calle de Villa 31, con un vehículo blanco en primer plano y edificios a los lados
La víctima murió poco después del ataque.

Producto de los impactos de bala recibidos, el menor murió pocos minutos después del ataque.

Al recibir la notificación del hecho, la Fiscalía Nacional de Menores N° 5, a cargo del fiscal Alejandro Marti Garro, solicitó un allanamiento de urgencia en un domicilio ubicado en la Manzana 19 de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres sospechosos, dos de 17 años y uno de 18.

En el procedimiento, además, se secuestraron cinco teléfonos celulares y la ropa que los sospechosos habrían vestido durante el ataque.

Cinco teléfonos móviles negros, cuatro en fila y uno debajo, sobre una hoja de papel blanco. Sus pantallas están oscuras y algunas con marcas de uso
Los cinco teléfonos celulares secuestrados en el allanamiento.

Los dos menores de edad fueron derivados al Instituto Inchausti, en Balvanera, mientras que el mayor quedó detenido.

En la causa también interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis, quien trabaja junto al fiscal Marti Garro para esclarecer el hecho.

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