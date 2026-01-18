Sociedad

Multas millonarias, secuestro de vehículos y pago de gastos médicos: anunciaron nuevas medidas para La Frontera de Pinamar

El intendente local, Juan Ibarguren, informó que a partir de este sábado se endurecieron los controles en la zona y las sanciones a quienes protagonicen incidentes. “No vamos a dejar que una banda de inadaptados nos arruinen la temporada de verano”, dijo

La Frontera en Pinamar, escenario de accidentes en cada temporada de verano

Ante una problemática que se repite año a año y después de varios accidentes ocurridos este verano en la zona de La Frontera en Pinamar, el intendente local, Juan Ibarguren, comunicó este sábado una serie de nuevas medidas para endurecer los controles y sanciones.

Entre las disposiciones más relevantes, el municipio estableció que quienes corran picadas o hagan maniobras peligrosas en la zona recibirán multas de entre $5.000.000 y $15.000.000.

Además, quienes provoquen accidentes deberán afrontar el pago de todos los gastos de salud y seguridad ocasionados por sus conductas imprudentes.

Asimismo, el jefe comunal advirtió que se impulsarán denuncias penales contra quienes intenten evitar los controles, y que junto a las autoridades judiciales y de seguridad nacionales se avanzará con la inhabilitación de licencias de conducir a quienes infrinjan la ley.

Las nuevas reglas alcanzan a camionetas, UTVs, cuatriciclos y cualquier otro vehículo que cometa una infracción. Estos serán secuestrados e incautados por las fuerzas de seguridad. En esa línea, el municipio ya dispuso seis operativos en accesos, egresos y todo el frente de ruta para reforzar los controles.

De este modo, Ibarguren remarcó que no se va a permitir que “una banda de inadaptados arruine la temporada de verano” ni que “unos pocos vivos” perjudiquen a los turistas y residentes.

“Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”, enfatizó.

Establecieron multas millonarias para quienes corran picadas en La Frontera de Pinamar

El anuncio llegó luego de los hechos registrados en los últimos días, especialmente el accidente en el que resultó herido Bastián Jerez, el nene de 8 años internado en estado crítico tras el choque entre un UTV y una camioneta Amarok.

Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. El último parte médico indica que el paciente está en coma inducido, con asistencia ventilatoria mecánica, y con pronóstico reservado.

El niño fue intervenido cuatro veces desde el accidente y presenta múltiples fracturas de cráneo. Su familia cuenta con acompañamiento psicológico.

Bastian pelea por su vida en Mar del Plata

Mientras tanto, avanza la causa judicial. Según adelantaron fuentes de ese caso, la Justicia imputó al padre del menor por lesiones culposas porque el chico no viajaba atado con cinturón de seguridad.

También enfrentan cargos los conductores de ambos vehículos, que quedaron secuestrados para peritajes.

Justamente, el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, se expresó en redes sociales y pidió respeto y oraciones por la recuperación del menor.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió en redes sociales. Y remarcó: “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”. Cerró el texto con una frase que se volvió central en el caso: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.

Por su parte, la madre de Bastián lo señaló públicamente como responsable del siniestro.

Controles en Villa Gesell

En Villa Gesell realizaron controles de seguridad

Los incidentes también sucedieron en los médanos del Partido de La Costa y en Villa Gesell. En los últimos días, un hombre fue internado por fractura de cadera tras accidentarse con un UTV en Costa Esmeralda, mientras que este viernes dos turistas de 27 y 31 años resultaron heridas en la zona del Camping Pucará. Una de ellas sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Además, al ser atendida en el lugar del incidente, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. Su compañera, por su parte, presentaba lesiones de menor gravedad. Ambas fueron derivadas al hospital de Mar de Ajó.

Frente a la situación y con el fin de “ponerle freno a conductas de altísimo riesgo”, el intendente geselino, Gustavo Barrera, informó que este sábado se realizó “un fuerte operativo en médanos del norte, con secuestros de vehículos y alcoholemias positivas”.

Otra postal de los controles llevados a cabo este sábado en territorio geselino

“Dije que íbamos a profundizar los controles, además de proponer una modificación en la Ley de Tránsito para cuidar la vida de los geselinos y visitantes. Ya empezamos. La vida no se negocia”, expresó en sus redes.

