Jornada calurosa en CABA y alerta por tormentas en 14 provincias: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La jornada de hoy en la Ciudad estará dominada por las altas temperaturas, incrementándose hacia la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ola de calor volvió a sentirse en CABA, luego de las precipitaciones del jueves que tuvieron lugar durante parte del apagón masivo de luz que afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El tiempo a las 9 durante este sábado 17 de enero (@SMN_OCBA)

Para hoy, la mínima alcanzó los 23°C y la máxima trepará a 34°C, mientras que el domingo el termómetro oscilará entre 18°C y 28°C.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche llegarían las lluvias, con una probabilidad del 40% y que se extenderían durante toda la madrugada, cuyo impacto también tendrá un alcance nacional, donde las alertas varían según la región.

El organismo nacional advierte que la mayor parte de la franja oeste y norte del país se verán afectadas por las lluvias que, en total durante todo el fin de semana, llegarán a 14 provincias.

Así amanecerá el domingo en AMBA, con varios focos de tormentas (SMN)

Aparte de la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, San Juan, Jujuy, Tucumán y el oeste de Salta, están circunscriptas a una alerta amarilla para hoy.

Las precipitaciones esperadas alcanzarán una acumulación de 10 a 25 milímetros, motivo por el cual el SMN sugiere no salir al exterior, no sacar la basura, limpiar desagües y cortar el suministro eléctrico ante el posible ingreso de agua en viviendas.

El mapa nacional de alerta amarilla por tormentas y vientos del día de hoy (SMN)

Para mañana, las precipitaciones también abarcarán, aparte de las regiones mencionadas, a las provincias de Santa Fe (sector norte), Corrientes, parte de Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.

Según Meteored, pueden anticiparse intensa actividad eléctrica, ráfagas que en algunos sectores podrían también sobrepasar los 90 km/h, caída de granizo de diverso calibre y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados que pueden ir de 60 a 110 milímetros.

El mapa nacional de alerta amarilla por tormentas y vientos para la jornada de mañana (SMN)

La situación nacional

En lo que respecta a las lluvias, son 10 las provincias que emitieron su alerta temprana.

Respecto al territorio bonaerense, la alerta cruza de norte a sur y afecta a gran parte de la Costa Atlántica, desde Mar del Tuyú hasta Necochea. Además, para hoy y la madrugada de mañana, figuran Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

En este contexto, el SMN pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El resumen, provincia por provincia, de las alertas a corto plazo en todo el país (SMN)

Además, el SMN informó la alerta amarilla por vientos en Chubut y Santa Cruz. Los vientos del sector oeste alcanzarán velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Esta categorización se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.