Economía

Apagón en AMBA: los motivos del corte masivo que afectó a más de 800.000 usuarios

Según el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor. “Se está reponiendo el suministro”, aseguraron fuentes oficiales

Guardar
El corte fue masivo y
El corte fue masivo y afecto a la zona norte del AMBA (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El corte se dio en medio de otro día con temperaturas extremas y afectó a barrios de zona norte del conurbano bonaerense y la Capital Federal.

En general fueron usuarios de Edenor, pero algunos de Edesur también se vieron perjudicados.

Según el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW de potencia eléctrica.

Se vieron afectados unos 800.000 usuarios y media hora después, tanto fuentes oficiales como de la empresa Edenor, aseguraron que la mitad había sido repuesta.

“Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la secretaría de Energía, a las 15:30.

Qué pasó

Como se destacó, el corte afecto a más de 800.000 usuarios.

En el Conurbano señalaron que Vicente LópezMunroFlorida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Álvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, hubo servicio limitado en el D entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la H ya había recuperado el servicio normal. El resto de las líneas de subte funcionan con normalidad.

Por su parte, la línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa. La línea del tren San Martín se encontraba con demoras en su funcionamiento y el ramal Sarmiento circulaba con normalidad.

En el caso de los vuelos, en Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal. Aunque los pasajeros señalaron que los arribos y el retiro de valijas continuaba con normalidad.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

ApagónCABAAMBAEdenor

Últimas Noticias

Vuelta a la presencialidad: las oficinas premium cerraron su mejor año en una década

Con casi 100.000 m² absorbidos, el segmento premium mostró una reactivación sostenida, impulsada por decisiones corporativas de gran escala

Vuelta a la presencialidad: las

El Impuesto al Valor Agregado impulsa el aumento de la recaudación fiscal con un crecimiento del 9.0 % en 2025

Los ingresos generados por el Impuesto al Valor Agregado sumaron 3,480.8 millones de dólares, fortaleciendo la base tributaria nacional y consolidando su papel como principal motor de ingresos fiscales durante el ejercicio anual

El Impuesto al Valor Agregado

Una mujer denuncia a sus hermanos por la herencia millonaria de su madre tras donarles en vida inmuebles y dinero: el juez sentencia que no se lesionó la legítima

La Audiencia Provincial de Málaga concluye que todos los hermanos resultaron beneficiados y valida las donaciones realizadas por la progenitora antes de fallecer

Una mujer denuncia a sus

Mercados: caen las acciones y rebotan los bonos, con descenso del riesgo país

El S&P Merval cede 1,2% y en el exterior bajan las acciones petroleras por el desplome de 4% en el petróleo. El indicador de riesgo país marca 572 puntos para la Argentina

Mercados: caen las acciones y

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a las sedes donde juega la Selección

La aérea de bandera operará servicios directos a Miami, Kansas y Dallas para acompañar al último campeón del mundo

Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas tendrá
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Verónica Albanese contó las incómodas

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

INFOBAE AMÉRICA

Emergencia energética en Ucrania: una

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar

Viceministro de Transporte asegura que se buscan mecanismos para incentivar sustitución de buses