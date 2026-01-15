Apagón en AMBA: los motivos del corte masivo que afectó a más de 800.000 usuarios

El corte fue masivo y afecto a la zona norte del AMBA (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El corte se dio en medio de otro día con temperaturas extremas y afectó a barrios de zona norte del conurbano bonaerense y la Capital Federal.

En general fueron usuarios de Edenor, pero algunos de Edesur también se vieron perjudicados.

Según el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de tramos de alta tensión conectados a la subestación Morón, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW de potencia eléctrica.

Se vieron afectados unos 800.000 usuarios y media hora después, tanto fuentes oficiales como de la empresa Edenor, aseguraron que la mitad había sido repuesta.

“Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la secretaría de Energía, a las 15:30.

Qué pasó

Como se destacó, el corte afecto a más de 800.000 usuarios.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportó problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Álvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, hubo servicio limitado en el D entre Catedral y Pueyrredón, mientras que la H ya había recuperado el servicio normal. El resto de las líneas de subte funcionan con normalidad.

Por su parte, la línea del tren Mitre no estaban funcionando en los ramales Mitre y Suárez, tampoco estaba funcionando el Tren de la Costa. La línea del tren San Martín se encontraba con demoras en su funcionamiento y el ramal Sarmiento circulaba con normalidad.

En el caso de los vuelos, en Aeroparque se reportaron cortes en algunos sectores de la terminal. Aunque los pasajeros señalaron que los arribos y el retiro de valijas continuaba con normalidad.

Noticia en desarrollo