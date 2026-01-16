Sociedad

Un turista argentino falleció de un paro cardíaco en Uruguayana apenas cruzó el puente internacional hacia Brasil

Jonathan Jacob era un taxista de 53 años, oriundo de Paraná, que iba a pasar las vacaciones con su familia en Santa Catarina. Se descompensó durante el trayecto hacia la zona aduanera. Hoy sus restos llegarán a Entre Ríos

El hombre se descompensó en el sector de aduanas de Uruguayana, luego de sentirse mal mientras atravesaba con su vehículo el Puente Internacional que une Paso de los Libres con la localidad brasileña

Jonathan Jacob, un taxista y cocinero de Paraná, provincia de Entre Ríos, murió ayer luego de descompensarse mientras conducía su vehículo en dirección a Brasil.

El lamentable episodio ocurrió cuando el turista viajaba en su vehículo con destino a Santa Catarina y cruzaba el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas, que une Paso de los Libres, Corrientes, con Uruguayana, en el departamento Río Grande do Sul, del lado brasileño.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a sentir un malestar repentino y se desplomó en el sector de aduanas del lado brasileño. Rápidamente, personal del SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias) respondió a la emergencia, lo trasladó a un hospital cercano, pero los médicos no lograron reanimarlo nuevamente. Pese a los esfuerzos realizados, Jacob falleció minutos más tarde, confirmaron desde la radio Conexiao Frontera.

La escuela Juan B. Terán recordó a Jonathan Jacob

“Se observó un vehículo llegando bruscamente y con gritos, la familia en la aduana, donde los vendedores terminaron sacando a ese hombre del coche, acostándolo en el suelo y comenzando allí las primeras atenciones, intentando la reanimación”, indicó el cronista radial Irineo Mendes, de la emisora brasileña.

Según la información radial, el hombre -que viajaba con tres familiares- recibió las primeras atenciones en la aduana, donde pudo ser reanimado, pero falleció momentos después en el Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguayana, en el área de urgencias del nosocomio.

Los primeros intentos de reanimación en la calle a dónde acudió gente de la zona, policía local y luego se acercó el servicio de emergencias, que lo trasladó al hospital local, en donde falleció (Conexiao Frontera)

Poco después, el equipo de la Policía local también ayudó con las maniobras del procedimiento. Y enseguida acudió la atención del SAMU que logró estabilizarlo. “Durante el traslado el hombre se agitó en la ambulancia, otra vez el masaje cardíaco, el traslado al área de urgencias, pero desgraciadamente el desenlace no fue el mejor”, indicó el periodista brasileño Irineo Mendes.

Desde el entorno familiar informaron que el operativo de repatriación se puso en marcha luego de una colecta que consiguió el acompañamiento de la comunidad, permitiendo así cubrir los altos gastos del traslado funerario, que incluyó una ambulancia sanitaria y que prevé su arribo a la ciudad durante la tarde de hoy.

La familia reunió dinero para repatriar el cuerpo que viajó a Paraná, Entre Ríos, a través de una ambulancia sanitaria

Jacob, reconocido y muy querido en Paraná tanto por su trabajo como taxista como por su labor en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, mantuvo un estrecho vínculo con la comunidad educativa.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares, colegas y miembros de la comunidad manifestaron su pesar y acompañamiento a través de mensajes en redes sociales y expresiones públicas.

Villa Carlos Paz: un hombre murió al descompensarse en un balneario

El fallecimiento de un turista de 57 años en el tradicional balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, conmocionó a quienes estaban presentes durante la tarde del miércoles.

El visitante, identificado como oriundo de Pergamino, sufrió una descompensación mientras disfrutaba de las aguas del río San Antonio. De acuerdo con información brindada por Elonce y confirmada por el Diario de Carlos Paz, la víctima presentaba antecedentes de hipertensión y diabetes, lo que podría haber influido en el trágico desenlace.

Minutos después del suceso, un servicio de emergencias llegó a la costa y confirmó el fallecimiento del hombre. Los testigos relataron que el visitante comenzó a sentir un malestar repentino al ingresar al agua; aunque intentó salir por sus propios medios, terminó colapsando en la playa.

Guardavidas y familiares realizaron maniobras de reanimación, pero los esfuerzos no lograron revertir la situación. Según testigos, la asistencia médica se efectuó rápidamente, aunque ya sin posibilidades de salvarle la vida.

