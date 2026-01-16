Tragedia en Córdoba: un hombre murió cuando intentaba desenganchar un camión con acoplado

Un hombre murió en Córdoba cuando intentaba desenganchar un camión con acoplado

Un hombre de 46 años murió durante la mañana de este viernes tras un accidente con un camión en San Basilio, localidad de la provincia de Córdoba. El episodio ocurrió cuando la víctima realizaba tareas de desenganche en un camión con acoplado sobre la Ruta Provincial 24, a la altura del kilómetro 13, en un campo próximo a esa localidad.

De acuerdo con la información recabada por la Policía de Córdoba, el trabajador fue impactado por la lanza del acoplado mientras intentaba desenganchar el vehículo. El golpe le provocó un aplastamiento severo de tórax, lo que motivó un urgente traslado al Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.

Pese a la rápida intervención del servicio de emergencias y la atención recibida en el centro de salud, la víctima falleció poco después de su ingreso por la gravedad de las lesiones.

El hecho, que generó conmoción en la región, se registró cerca de las 9.50. De acuerdo con la información del medio local El Doce TV, la víctima fatal en el accidente laboral fue identificada como Darío Daniel Vignolo.

Personal policial se hizo presente en el lugar del accidente para iniciar las actuaciones correspondientes y resguardar la escena, mientras que la Fiscalía de feria de Río Cuarto, a cargo de la fiscal Yanina Alonso, investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Desde la fiscalía se ordenaron medidas para esclarecer la mecánica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Murió aplastado por una cabina mientras trabajaba en un peaje

El desprendimiento de tres cabinas de peaje en el kilómetro 729 de la Ruta 9 Norte, a causa de una fuerte tormenta en la zona de Juárez Celman, provocó la muerte de un hombre de 61 años que se desempeñaba como supervisor.

El hecho se registró cerca de las 17 del 1° de enero, cuando la región fue azotada por una tormenta de gran intensidad que terminó ocasionando el colapso de las estructuras del peaje.

Jorge Gianinetto, quien trabajaba como supervisor en el sector, falleció tras recibir el impacto de una de las cabinas que se vino abajo. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar constataron su muerte en el sitio, según la información oficial.

Durante el operativo, agentes de la Dirección General Policía Caminera permanecieron en la ruta y recomendaron evitar la circulación por el área para permitir la labor de los equipos de rescate y seguridad.

Aparte de la víctima fatal, resultó herida una mujer de edad avanzada, quien fue trasladada a la Clínica Privada Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La noticia del fallecimiento de Gianinetto generó una profunda consternación y tristeza en su familia, especialmente en su madre, una mujer de casi 92 años, quien dependía de él en su vida cotidiana.

Su sobrina Silvina compartió el impacto que la noticia generó en la familia: “Estamos shockeados, no podemos entender lo que pasó, es lo que menos espera uno un 1° de enero después de brindar con felicidad la noche anterior, encontrarnos con esta noticia, no caemos”, relató en diálogo con El Doce TV.

Por su lado, Gustavo Rossi, titular del gremio de trabajadores, describió cómo se desencadenó la tragedia. Relató que la situación era normal hasta que el temporal modificó todo.

“De repente llegó ese viento y una de las peajistas le pidió a Jorge poner a resguardo su auto y que Jorge justamente quedara en la cabina, auxiliando a la compañera para que esa vía no se cerrara. En ese momento se produjo una especie de efecto dominó y una de las cabinas aplastó a Jorge”, explicó a El Doce TV.

El dirigente sindical indicó que las cabinas actuales están fijadas al piso y, a diferencia de las antiguas de cemento, “ante cualquier impacto, estas cabinas pueden desplazarse, de modo que no colapsan sobre el trabajador en su interior”. No obstante, el viento alcanzó tal fuerza que “arrancó una de las cabinas de raíz, la cual cayó hacia un costado y generó un efecto dominó con otras dos cabinas adyacentes”.

Jorge Gianinetto tenía 61 años, nació en Río Cuarto y estaba próximo a jubilarse. “No le correspondía ese turno, lo había solicitado para poder unirlo con los días de descanso que le tocaban”, agregó Rossi.