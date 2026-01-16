Navegaban por el Río de la Plata y debieron ser rescatados tras descompensarse por un golpe de calor

El episodio tuvo lugar cerca de las 17 horas de este jueves

Una pareja tuvo que ser rescatada este jueves por personal de Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad luego de desvanecerse a bordo de un velero en las aguas del Río de la Plata, en la zona de Puerto Madero.

El incidente ocurrió alrededor de las 17, cuando el capitán de la embarcación, identificada como “Boomerang”, se comunicó al 911 para solicitar asistencia. Según informaron fuentes oficiales, el hombre, de 50 años, y la mujer, de 55, quedaron a la deriva tras descompensarse, presuntamente por un golpe de calor en medio de las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Durante el llamado de emergencia, el capitán reportó que tanto él como su acompañante se encontraban sin capacidad de maniobrar la embarcación y que necesitaban ayuda inmediata. Desde el momento en que Prefectura Naval tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo, desplegó un operativo en coordinación con personal policial perteneciente a las comisarías vecinales 1-A y 1-E.

Detectaron que el velero se encontraba en las proximidades de la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron que la mujer se encontraba en “óptimo estado”, según indicaron desde la fuerza; mientras que el hombre requirió atención médica en el sitio. Los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron y le brindaron asistencia, logrando que pueda recuperarse en el lugar. Ambas personas fueron trasladadas al Yacht Club del barrio porteño, donde recibieron la evaluación médica correspondiente y quedaron fuera de peligro, según informó TN.

El incidente no dejó heridos de gravedad ni daños materiales de consideración.

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado que la ola de calor continuaría en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, las lluvias ocurridas durante la tarde trajeron algo de alivio, aunque por muy poco tiempo.

La temperatura máxima de la jornada alcanzó los 33 °C, con altos niveles de humedad. Este calor podía anticiparse al comienzo del día, cuando el termómetro indicó 25 °C y llegó a 29 en horas de la mañana. A su vez, once provincias estuvieron bajo alerta por tormentas, en niveles naranja y amarillo, debido a precipitaciones y actividad eléctrica en gran parte del país.

Cómo estará el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico extendido, se anticipa un descenso térmico para los próximos días. Este viernes la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C, con nubosidad variable y vientos rotando del noroeste al este. Para el sábado, se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, con cielo entre algo y parcialmente nublado. El domingo, la mínima se mantendrá en 19 °C y la máxima bajará a 28 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y una probabilidad de lluvias de hasta el 10 %. Durante la tarde, la nubosidad será parcial.

El organismo meteorológico advirtió que el calor y la humedad presentes en el AMBA no permiten descartar del todo la posibilidad de chaparrones o tormentas de verano aisladas. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre alertas y tomar precauciones ante la eventualidad de tormentas.

Precauciones que se deben tener presentes

Hidratación de 2 a 2 litros y medio de agua por día.

Evitar el sol en horas de mayor intensidad (recuérdese entre las 10 y las 16 hs, en especial).

Cuidar el ambiente, ventilarlo en las primeras horas de la mañana y a la noche.

Bajar persianas.

Caminar igualmente por zonas donde haya sombra.

Evitar bebidas azucaradas.

Evitar bebidas alcohólicas o que contengan cafeína, pues aumentan la deshidratación.