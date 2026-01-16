Sociedad

Navegaban por el Río de la Plata y debieron ser rescatados tras descompensarse por un golpe de calor

El capitán de la embarcación alertó a las autoridades que no se encontraban en condiciones de regresar en medio de las altas temperaturas

Guardar
El episodio tuvo lugar cerca
El episodio tuvo lugar cerca de las 17 horas de este jueves

Una pareja tuvo que ser rescatada este jueves por personal de Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad luego de desvanecerse a bordo de un velero en las aguas del Río de la Plata, en la zona de Puerto Madero.

El incidente ocurrió alrededor de las 17, cuando el capitán de la embarcación, identificada como “Boomerang”, se comunicó al 911 para solicitar asistencia. Según informaron fuentes oficiales, el hombre, de 50 años, y la mujer, de 55, quedaron a la deriva tras descompensarse, presuntamente por un golpe de calor en medio de las altas temperaturas registradas durante la jornada.

Durante el llamado de emergencia, el capitán reportó que tanto él como su acompañante se encontraban sin capacidad de maniobrar la embarcación y que necesitaban ayuda inmediata. Desde el momento en que Prefectura Naval tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo, desplegó un operativo en coordinación con personal policial perteneciente a las comisarías vecinales 1-A y 1-E.

Detectaron que el velero se encontraba en las proximidades de la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron que la mujer se encontraba en “óptimo estado”, según indicaron desde la fuerza; mientras que el hombre requirió atención médica en el sitio. Los efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron y le brindaron asistencia, logrando que pueda recuperarse en el lugar. Ambas personas fueron trasladadas al Yacht Club del barrio porteño, donde recibieron la evaluación médica correspondiente y quedaron fuera de peligro, según informó TN.

El incidente no dejó heridos de gravedad ni daños materiales de consideración.

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado que la ola de calor continuaría en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, las lluvias ocurridas durante la tarde trajeron algo de alivio, aunque por muy poco tiempo.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA (Foto: SMN)

La temperatura máxima de la jornada alcanzó los 33 °C, con altos niveles de humedad. Este calor podía anticiparse al comienzo del día, cuando el termómetro indicó 25 °C y llegó a 29 en horas de la mañana. A su vez, once provincias estuvieron bajo alerta por tormentas, en niveles naranja y amarillo, debido a precipitaciones y actividad eléctrica en gran parte del país.

Cómo estará el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico extendido, se anticipa un descenso térmico para los próximos días. Este viernes la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C, con nubosidad variable y vientos rotando del noroeste al este. Para el sábado, se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C, con cielo entre algo y parcialmente nublado. El domingo, la mínima se mantendrá en 19 °C y la máxima bajará a 28 °C, con cielo mayormente nublado en la mañana y una probabilidad de lluvias de hasta el 10 %. Durante la tarde, la nubosidad será parcial.

El organismo meteorológico advirtió que el calor y la humedad presentes en el AMBA no permiten descartar del todo la posibilidad de chaparrones o tormentas de verano aisladas. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre alertas y tomar precauciones ante la eventualidad de tormentas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones que se deben tener presentes

  • Hidratación de 2 a 2 litros y medio de agua por día.
  • Evitar el sol en horas de mayor intensidad (recuérdese entre las 10 y las 16 hs, en especial).
  • Cuidar el ambiente, ventilarlo en las primeras horas de la mañana y a la noche.
  • Bajar persianas.
  • Caminar igualmente por zonas donde haya sombra.
  • Evitar bebidas azucaradas.
  • Evitar bebidas alcohólicas o que contengan cafeína, pues aumentan la deshidratación.

Temas Relacionados

Río de la Plataaltas temperaturasola de calorgolpe de calorparejadescompensaciónúltimas noticias

Últimas Noticias

La hipótesis de la familia de la mujer que fue hallada maniatada en Córdoba: “Intentaron asesinarla”

Los allegados a Tania Suárez dieron detalles del estado de salud de la mujer de 35 años que fue hallada en un terreno baldío tras permanecer dos días desaparecida

La hipótesis de la familia

“Viví años haciendo todo bien y aun así no tenía paz”

La sensación profunda de que no voy a alcanzar la paz conquistando grandes cosas, sino rindiéndome a lo que ya ocurre. Aceptando que yo también fallé en muchas cosas. Que la vida es lo que es, no lo que debería haber sido. Que necesito dejar de correr detrás de los espejismos propios y ajenos

“Viví años haciendo todo bien

Mi vida, mi oficio: “Soy grafitero y gano aproximadamente entre cinco y seis millones de pesos por mes”

Emiliano Franco empezó a hacer grafittis a los doce años y no paró hasta vivir de una profesión a la que se dedica desde 2010. En su estudio de arte de Haedo, en la provincia de Buenos Aires, cuenta cómo reaccionó su familia a su trabajo, a qué dificultades se enfrenta y qué representa el arte en su vida

Mi vida, mi oficio: “Soy

El crimen de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia será investigado como un femicidio

Luego de que la mujer fuera encontrada sin vida en un barranco, las autoridades anunciaron que los detalles de la causa se mantendrán bajo reserva

El crimen de Valeria Schwab

Beneficiaron con prisión domiciliaria a un sacerdote de Córdoba acusado de abuso sexual

Se trata de Patricio Cruz Viale, quien estaba preso en la cárcel de Bouwer desde 2024 a la espera del comienzo del juicio en su contra, programado para el próximo 1° de junio

Beneficiaron con prisión domiciliaria a
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Maru Botana y Sofía Solá:

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Bolivia acordaron reforzar

Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán