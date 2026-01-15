Ola de calor: llegan las lluvias al AMBA y once provincias están bajo alerta por tormentas

El SMN indicó la continuación de la ola de calor en el AMBA, pero con una baja de la temperatura para los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, para este jueves, la ola de calor continuará azotando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un posible alivio durante la tarde. Además, once provincias están bajo alerta naranja y amarilla por tormentas.

Para esta jornada hay una temperatura máxima prevista de 33°C con condiciones de humedad elevada y pronóstico de tormentas aisladas durante la tarde. Según el reporte oficial, la jornada comenzó con 25°C, mientras que actualmente el mercurio marca 29°C, con el cielo mayormente nublado.

Por la tarde, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas y con vientos que podrían ascender a los 31 kilómetros por hora (km/h), provenientes del sector sudoeste. Por la noche, la temperatura descenderá a los 25°C y la nubosidad será parcial.

El pronóstico extendido para el AMBA

“El calor y la humedad que estarán presentes en el AMBA, no nos permiten desestimar del todo la probabilidad (baja) de algún chaparrón o tormenta “de verano” aislada", determinaron desde el sitio especializado Meteored.

El informe oficial anticipa una tendencia de descenso térmico para los próximos días. El viernes se espera una temperatura mínima de 18°C y máxima de 28°C, con nubosidad variable y vientos rotando desde el noroeste hacia el este.

El sábado, la mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 32°C, con un firmamento que irá desde algo a parcialmente nublado. Para el domingo, la mínima también será de 19°C, mientras que la máxima descenderá a los 28°C. El cielo estará mayormente nublado en la mañana, con una posibilidad de lluvias de hasta el 10%. Por la tarde, se prevé que la nubosidad sea parcial.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimenta condiciones típicas del verano, con días calurosos y altos niveles de humedad. El organismo climatológico recomienda a la población mantenerse informada sobre posibles alertas y tomar precauciones ante la eventualidad de tormentas, en especial durante la tarde, cuando se prevé la mayor inestabilidad atmosférica.

El tiempo para el resto del país

Las alertas por tormentas en todo el país

Por otro lado, el SMN indicó que once provincias están bajo advertencias por fuertes tormentas. El epicentro se concentrará en casi toda la provincia de Santa Fe, norte de Córdoba y gran parte de Santiago del Estero, donde rige alerta naranja. Esta categorización se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En tanto, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Córdoba, sur de Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis y Jujuy mantienen alertas de nivel amarillo, que corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Respecto al territorio bonaerense, el alerta cruza de norte a sur y afecta a gran parte de la Costa Atlántica, desde Mar del Tuyú hasta Necochea. En este contexto, el SMN pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.