Murió la mujer que se había prendido fuego en una comisaría de Misiones tras la detención de uno de sus hijos

Laura Ester Delmas, de 63 años, permaneció internada durante nueve días pero no logró sobrevivir a las graves quemaduras que sufrió

El impactante video circuló por redes sociales. Aseguró que fue en protesta por un episodio con su hijo

Luego de haber pasado nueve días internada, murió en el Hospital SAMIC de Oberá, Misiones, la mujer que se había prendido fuego a sí misma el pasado 6 de enero en una comisaría de la localidad de Campo Grande, en protesta por la detención de uno de sus hijos.

Según le indicaron fuentes policiales a Infobae, el deceso de Laura Ester Delmas, de 63 años, se produjo este jueves. No pudo sobrevivir a las graves quemaduras que sufrió en aproximadamente el 35% de su superficie corporal y las complicaciones derivadas por la inhalación del fuego.

De acuerdo con la información oficial, la mujer irrumpió en la dependencia portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila, elementos que utilizó en el lugar. El episodio sucedió alrededor de las 7 del martes 6 de enero.

La mujer se roció con alcohol y encendió su ropa ante las miradas de los uniformados, lo que desató un incendio sobre su propio cuerpo que, por la rápida intervención de los agentes, no resultó fatal en ese primer momento.

El personal policial actuó con premura, sofocando las llamas y prestando los primeros auxilios. La protagonista el episodio fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad.

La mujer estaba internada en el Hospital SAMIC de Oberá

Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, la paciente presentaba quemaduras en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y permanecía internada bajo cuidados intensivos asistida con respirador mecánico. Fue sometida a procedimientos quirúrgicos para la limpieza de las lesiones.

Por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso.

El hecho, registrado por el sistema de cámaras de la dependencia, quedó plasmado en las actuaciones policiales, junto con el secuestro de los objetos utilizados por la mujer. El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.

Otro de los hijos de la mujer, días después del hecho, señaló que Delmas estaba afectada emocionalmente por la detención de uno de sus hermanos, que había ocurrido días antes. “Estaba triste”, manifestó.

Fuentes médicas señalaron que Delmas murió debido a las complicaciones derivadas de las quemaduras internas y las lesiones asociadas. Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, se realizó la entrega del cuerpo a sus familiares para que puedan llevar adelante el velatorio y la posterior inhumación.

Un adolescente se quemó el 60% del cuerpo luego de que su celular explotara

El joven permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba (Gobierno de Córdoba)

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de un celular gamer mientras lo cargaba en el patio de su casa.

El incidente ocurrió el 2 de enero, cuando Benjamín, estudiante de quinto año de un colegio técnico de San Vicente, Córdoba, conectó su teléfono a una toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. El dispositivo explotó en ese instante y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

En diálogo con Cadena 3, la madre del joven, Eugenia, relató: "El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego“.

Según detalló, su hijo debió atravesar las llamas para ingresar a la casa y pedir ayuda, tomando la decisión de cubrirse el rostro y contener la respiración para poder hacerlo. Durante el escape, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, lo que agravó el cuadro.

