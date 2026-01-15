Córdoba: un adolescente está con el 60% del cuerpo quemado luego de que su celular explotó mientras lo usaba

El joven permanece bajo tratamiento intensivo en el Instituto del Quemado de Córdoba (Gobierno de Córdoba)

Un adolescente de 16 años permanece internado en el Instituto del Quemado de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de un celular gamer mientras lo cargaba en el patio de su casa.

El incidente ocurrió el 2 de enero, cuando Benjamín, estudiante de quinto año de un colegio técnico de San Vicente en Córdoba, conectó su teléfono a una toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. El dispositivo explotó en ese instante y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

En diálogo con Cadena 3, la madre del joven, Eugenia, relató: "El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego“. Según detalló, su hijo debió atravesar las llamas para ingresar a la casa y pedir ayuda, tomando la decisión de cubrirse el rostro y contener la respiración para poder hacerlo. Durante el escape, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, lo que agravó el cuadro.

El ingreso de Benjamín al Instituto del Quemado de Córdoba se produjo el mismo día del accidente. Según fuentes médicas, el diagnóstico inicial determinó quemaduras en el 40% de la superficie corporal. Sin embargo, tras la primera intervención quirúrgica destinada a realizar una escarectomía y retirar piel muerta para prevenir infecciones, el equipo confirmó que el daño alcanzaba en total el 60% del cuerpo.

La explosión del celular desató un incendio al prender fuego un bidón de thinner (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, el adolescente se encuentra estable, bajo tratamiento en terapia intensiva y con curaciones quirúrgicas periódicas, según indicaron fuentes del centro de salud a Infobae. Los profesionales mantienen una estricta cautela respecto del pronóstico y la evolución, ya que la superficie afectada exige precauciones especiales en cada etapa del tratamiento. “No se sabe cuánto tiempo tiene de recuperación, la verdad es que es mucha la superficie del cuerpo afectada y siempre hay que proceder con cautela con estos casos”, indicaron.

En cuanto a su estado general, la madre explicó que Benjamín permanece consciente y muestra una evolución favorable en los órganos vitales, sin compromiso de vías respiratorias ni afectación renal o cardíaca. El joven puede recibir acompañamiento familiar durante parte del día y, de acuerdo a estimaciones del personal médico, el alta podría producirse recién dentro de unos cuatro meses.

El celular involucrado en el hecho había sido adquirido siete meses antes, según la familia. El episodio generó preocupación en el entorno escolar y motivó un pedido expreso del adolescente, transmitido por su madre: “Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que me pasó”, expresó Eugenia.

Un hombre de 70 años quedó con el 50% del cuerpo quemado tras un incendio en su departamento

Vecinos del edificio fueron evacuados de manera preventiva tras el incendio

En un incendio registrado en un departamento del barrio porteño de Caballito, un hombre de 70 años sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y permanece internado tras ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El siniestro, que se desató en el quinto piso de un edificio ubicado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, frente a la policlínica bancaria 9 de Julio, dejó un saldo de cinco personas afectadas, según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, el foco ígneo se originó por un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por el ambiente, lo que obligó a la intervención de seis móviles de emergencia y a la evacuación preventiva de los vecinos del piso afectado.

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el trabajo coordinado de bomberos y personal del SAME, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara otras unidades del edificio.

Según reportó C5N, la víctima más afectada es un hombre de 70 años que fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Álvarez. El resto de los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos ellos mayores de edad que recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales.

Desde las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades competentes quedaron a cargo de las actuaciones para investigar las causas y evaluar los daños materiales ocasionados.