La Agencia de Seguridad Vial registró casi mil alcoholemias positivas en la primera quincena de enero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva durante la primera quincena de enero en las rutas del país y una de ellas incluso superó los límites máximos del dispositivo. El dato surge de los controles diarios que se desplegaron durante la temporada de verano en 39 puntos estratégicos de alta circulación, abarcando tanto rutas nacionales como autopistas y accesos a los destinos turísticos más concurridos.

La magnitud de los operativos quedó reflejada en las cifras: 231.962 vehículos fueron controlados a lo largo de 2.913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial.

A raíz de estos procedimientos, se labraron 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la transgresión más frecuente. La agencia detalló que estos controles se realizaron en coordinación con provincias y municipios, cubriendo corredores clave y manteniendo presencia a lo largo de toda la temporada estival.

Entre los cinco valores más altos de alcoholemia detectados, la agencia mencionó casos como:

Más de 3 gramos por litro (superó la mayor medición posible) en Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos. 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones. 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú. 2,48 g/l en rutas de Corrientes.

De acuerdo con el informe de la ANSV, el caso más notorio involucró a un motociclista en Salta con un registro superior a la medición máxima de los equipos utilizados por los agentes.

Si bien el control de alcoholemia se llevó todos los focos de atención, la Agencia también precisó otras conductas irregulares detectadas. Entre ellas, 838 infracciones correspondieron a la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), mientras que 586 actas fueron labradas por no portar la documentación obligatoria y un número idéntico por no utilizar el cinturón de seguridad.

Además, se constataron 372 casos de patentes ausentes o tapadas adrede y 30 infracciones por el uso indebido de banquinas, una maniobra considerada riesgosa por las autoridades debido a que altera la circulación y pone en peligro a otros usuarios de la vía.

Durante las fiscalizaciones, según indicó la ANSV, los agentes verificaron tanto la vigencia de la documentación obligatoria como el consumo de alcohol en los conductores, la utilización de elementos de protección y la correcta colocación de las patentes. El control de estos aspectos busca desalentar las principales conductas que, según la agencia, tienen un impacto directo sobre la seguridad vial.

En paralelo a los operativos sobre vehículos particulares, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) implementó controles específicos sobre el transporte de carga y de pasajeros en distintos puntos del país.

El balance de la CNRT arrojó que se fiscalizaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 eran camiones y 16.271, micros. Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción: 416 a camiones y 603 a micros. Además, se dispuso la retención de 116 vehículos -87 camiones y 29 micros- por incumplimientos a la normativa, según consignó la CNRT en su balance de los operativos.

Los datos difundidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial reflejan el esfuerzo coordinado entre distintas jurisdicciones para reforzar los controles durante los períodos de mayor movimiento en las rutas argentinas. El organismo enfatizó la importancia de cumplir las normas y circular en condiciones seguras: “Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras. Conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor. Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada”, recordó el comunicado oficial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró que los controles continuarán en todo el país a lo largo de la temporada, con el objetivo de reducir los riesgos en las rutas y garantizar la seguridad de todos los usuarios. Según la información oficial, la fiscalización abarca tanto la documentación como el estado de los vehículos y las condiciones de los conductores.