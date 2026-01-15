Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó a Puerto Madryn con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

En las imágenes captadas por los testigos del fuerte fenómeno se veía cómo varios objetos se desplazaban de un lugar a otro a gran velocidad (@Arg_Salvaje)

En pocos minutos, las playas de Puerto Madryn se vaciaron por completo debido a un repentino temporal que tuvo fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 Kilómetros por hora (Km/h), y una torrencial caída de agua.

El pronóstico para la costa de Chubut ya había anticipado la posibilidad de chaparrones y ráfagas de viento; sin embargo, las condiciones sorprendieron a los vecinos y turistas que se encontraban en el lugar.

El episodio ocurrió este miércoles cerca de las 16 y quedó registrado por los presentes que, enseguida, compartieron videos a través de redes sociales. Lo poco que se puede observar en las imágenes —dado que la arena circulaba por el aire debido a la fuerza del viento— son sombrillas volando a gran velocidad y varias personas intentando huir, con lo que parecían ser reposeras.

Los visitantes eran desplazados por el viento y muchos de ellos se refugiaron en comercios cercanos, ante la visibilidad reducida que generó el temporal. En otro de los videos se puede observar a varios vehículos tratando de alejarse de la zona, ante la persistencia de las ráfagas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había advertido a la población sobre la importancia de atender alertas y recomendaciones de seguridad. De hecho, bajo el nivel amarillo de advertencia, el SMN incluyó tanto a Puerto Madryn como a Playa Unión, extendiéndose a otros sectores de la costa de Chubut. Según detalló Canal 12, el organismo advirtió que las ráfagas iban a superar los 90 Km/h, sin descartar la posibilidad de tormentas eléctricas y actividad aislada de descargas.

Las personas que estaban en la playa luchaban contra las fuertes ráfagas para refugiarse (Foto: Canal 12)

En Playa Unión, la marea alta agravó la situación para quienes se encontraban en el agua. El Cuerpo de Guardavidas solicitó extremar precauciones y acatar las indicaciones del personal apostado en los puestos de vigilancia. El episodio meteorológico duró pocos minutos, pero bastó para provocar varias intervenciones de rescate. Cerca de uno de los puestos, dos menores de 14 y 10 años fueron asistidos; otras tres mujeres también debieron recibir ayuda.

Ahora, el SMN mantiene las advertencias para hoy respecto a las ráfagas que oscilarán entre los 61 y 69 km/h por la mañana y hasta 59 km/h en el resto de la jornada.

La velocidad del viento se veía en las plantas y en los objetos que volaban (@ClimateRe50366)

Temporal de viento en Mar del Plata

En la Costa Atlántica también hubo registros de fuertes vientos. Un torbellino de viento y tierra sorprendió a los turistas en la playa de Valeria del Mar, en un sector conocido como La Serena. El fenómeno, identificado como una tolvanera, se formó de manera repentina y provocó que sombrillas, sillas y hasta un gazebo salieran despedidos. A pesar del impacto, no se reportaron heridos ni daños de gravedad, según informaron medios locales.

El evento meteorológico, de escasa frecuencia en la Costa Atlántica, se viralizó rápidamente a través de videos y fotografías captados por los propios veraneantes. En las imágenes se observaba cómo el remolino de viento levanta arena y desplaza objetos por el aire, mientras decenas de personas buscan protegerse o intentan recuperar sus pertenencias.

Varios turistas y residentes que fueron testigos del momento, detallaron que la ráfaga de viento se formó cerca de la orilla y avanzó sobre el área de carpas y sombrillas, generando caos en el balneario y obligando a muchos a buscar resguardo.

Tras el paso del remolino, la calma regresó al lugar y la actividad en la playa se restableció progresivamente. Algunos especialistas explicaron que este tipo de fenómenos puede aparecer de manera repentina en zonas abiertas con suelo seco y altas temperaturas, condiciones habituales en la costa bonaerense durante el verano. Este episodio se sumó a una serie de eventos meteorológicos atípicos registrados en distintas playas de la región en los últimos días, como lo fue el meteotsunami en Santa Clara del Mar, que dejó un muerto y al menos 35 heridos.