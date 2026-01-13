Una persona ha muerto y 35 han resultado heridas en Mar del Plata, Argentina, sorprendidas por una gran ola

Una persona ha muerto y otras 35 han resultado heridas en la ciudad argentina de Mar del Plata después de que una gran ola sorprendiese a los bañistas y a quienes se encontraban sobre la arena, algunos de los cuales fueron arrastrados por la resaca de la ola.

La víctima, un hombre de 29 años, perdió el control con la llegada de la ola y se golpeó contra las rocas de la playa de Santa Clara del Mar, según ha recogido el portal argentino Todo Noticias. Se trataba de Yair Emir Manno Núñez, un joven que vivía en Francia y había viajado con su novia para visitar a su familia en Mar del Plata.

El fenómeno que ha dado lugar a la tragedia se denomina "meteotsunami" y se trata, según ha explicado al diario 'La Nación' el director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Fabián García, de una "ola con aumento repentino de la altura" que tiene su origen en cambios en la presión atmosférica o vientos fuertes.

El inusual suceso ha ocurrido en plena ola de calor en la provincia de Buenos Aires y, en concreto, en Mar del Plata, que ha alcanzado este lunes la temperatura más alta de la región, con 37,6 grados, siendo la segunda vez en 15 días que supera los 37, según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.