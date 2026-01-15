Rosario: dos hombres prendieron fuego un baño químico, arruinaron un carro de comida y escaparon

El fuego inició a pocos metros del carrito gastronómico Marta II, en la dársena oeste de Avenida Carrasco y Gallo

Las primeras horas de la mañana de este jueves en la zona de la Florida de Rosario se vieron alteradas por un incendio intencional que destruyó un baño químico junto al carrito de comidas conocido como “Marta II”, ubicado en la dársena de estacionamiento oeste de Avenida Carrasco y Gallo.

Según informó Rosario3, el fuego se originó en el baño químico, generando una situación de alarma debido a la proximidad de garrafas de gas utilizadas por el puesto gastronómico.

De acuerdo con el parte de los Bomberos Zapadores de Rosario, levantado por medios locales, el personal llegó al lugar y comprobó que las llamas avanzaban sin que nadie intentara sofocarlas.

La rápida intervención de Bomberos Zapadores evitó que el incendio alcanzara las garrafas de gas cercanas al puesto de comidas

La intervención permitió controlar el incendio utilizando una línea devanadera desde el móvil de la unidad, logrando evitar que el fuego alcanzara directamente el carrito gastronómico, aunque el calor generó ampollas en la pintura del Marta II y consumió residuos cercanos. La Capital detalló que los daños se limitaron al baño químico y los desechos a su alrededor.

Las imágenes de las cámaras de seguridad resultaron clave para reconstruir la secuencia. Según Rosario3, minutos después de las 7, un hombre dejó una caja junto al baño químico, que comenzó a prenderse fuego. Poco después, apareció otra persona y arrojó un vaso con un líquido que parecía ser combustible, lo que aceleró la propagación de las llamas.

Las responsables del carrito, según Rosario 3, relataron que habían terminado la limpieza cerca de las 5:30 y recibieron el aviso sobre el incendio alrededor de las 7, cuando ya no se encontraban en el lugar.

En paralelo con la llegada de los bomberos, agentes del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe acudieron rápidamente para custodiar la zona y evitar riesgos mayores, ya que cerca del foco del incendio había garrafas de gas.

El episodio quedó registrado cuando dos sujetos dejaron una caja y arrojaron un líquido inflamable para expandir las llamas

Un vecino, mientras se realizaban tareas de limpieza, advirtió que uno de los presuntos responsables de iniciar el fuego estaba merodeando.

Al darle la voz de alto, el sujeto escapó y no pudo ser retenido, mientras que el otro sospechoso sería alguien conocido en el barrio, habituado a frecuentar la zona, aunque sin antecedentes de conflictos previos, según manifestaron fuentes citadas por Rosario3.

La labor de los bomberos permitió contener la situación en cuestión de minutos y verificar que no se produjeran daños más allá de los ya registrados. El hecho permanece bajo investigación para determinar las responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Otro incendio en Rosario

Un segundo incendio en una vivienda de barrio Alvear dejó a una pareja con quemaduras leves y considerables daños materiales

Un principio de incendio en una vivienda ubicada en la zona sudoeste de Rosario activó la alerta de los Bomberos Zapadores durante la madrugada de este jueves.

El hecho se registró en una casa situada en Santa María al 3600, a escasos metros de bulevar Seguí al 3700, y dejó como saldo a una pareja con quemaduras leves tras intentar sofocar las llamas en la cocina, según informó La Capital.

La intervención de los bomberos se produjo alrededor de la 1:30, cuando el fuego comenzó a expandirse en uno de los tres ambientes del inmueble, en inmediaciones del barrio Alvear. El foco ígneo afectó principalmente la cocina y destruyó varios muebles, electrodomésticos, prendas y objetos en desuso que resultaron irreconocibles por la acción del fuego.

A pesar del daño material, la rápida reacción del hombre que reside en la vivienda evitó que el incendio se propagara aún más: según detalló el medio rosarino, logró apagar las llamas con agua antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Un microondas y una heladera, entre más objetos, se perdieron en el incendio

La pareja recibió atención médica en el lugar por parte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Ambos presentaban quemaduras de primer grado en los brazos, pero no fue necesario su traslado a un hospital. Tras la evaluación y las curaciones, los dos recibieron el alta en el mismo domicilio.

Durante el operativo, los agentes de Bomberos Zapadores inspeccionaron la cocina, el dormitorio y el galpón del inmueble, que cuenta con un techo de chapa. En el sector afectado por el incendio, enfriaron todos los elementos para evitar una posible reactivación y controlaron la situación completamente cerca de las 2:30.

Según la cobertura de La Capital, el siniestro destruyó un microondas, una heladera, una mesada y una silla con ropa, entre otros bienes personales de la pareja.