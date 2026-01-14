Tiene 33 años y dejó el smartphone para volver a un celular básico, sin internet: “Empecé a sentir que no hay vida real”

Así contó Nicole Marcuzzi que iba a cambiar su smartphone por un “teléfono tonto”. “Tardé más de seis meses en tomar esta decisión”, cuenta

El video dura cuatro minutos y medio y ya tiene más de noventa mil reproducciones. Allí, Nicole Marcuzzi —escritora de 33 años y creadora del emprendimiento Human Creative House— anunció que iba a cambiar su smartphone por un “teléfono tonto” o dumbphone, de los que solo permiten realizar llamadas y enviar mensajes de texto. “Tardé más de seis meses en tomar esta decisión, pero por fin la tomé”, explicó.

La alarma se encendió en 2025 durante una charla con su ahijada de diez años. La nena le contó acerca de sus hobbies —coleccionar figuritas, tocar la guitarra y aprender japonés— y Nicole se dio cuenta de que ella no tenía ninguno. “Tengo una empresa online y trabajo de manera remota con otras siete personas de las que solo veo sus avatares. Todo lo que hago es estar metida en el metaverso y, por fuera, mis capacidades creativas están completamente anuladas”, pensó.

A partir de ese momento empezó una búsqueda que derivó en una decisión concreta: dejar el teléfono inteligente y pasarse a uno básico y sin internet. El objetivo no es huir del mundo digital, sino ponerle límites. “Empecé a sentir que no hay vida real. Antes la computadora era un lugar al que uno entraba y del que salía. Ahora es al revés: nos retiramos de nuestra vida para meternos en la pantalla”, sostiene.

Su “experimento” —que ya despertó curiosidad entre familiares, amigos y seguidores— no apunta a salir del sistema, sino a revertir un desequilibrio que hoy inclina la vida hacia lo digital. “Quiero pasar más tiempo en el mundo offline que en el mundo online. Quiero invertir la balanza”, resume.

¿Cuáles son las señales claras del uso excesivo de celular? ¿Se puede trabajar y vivir sin WhatsApp? ¿Qué pasa con la ansiedad cuando se limita el uso del teléfono? ¿Cambiar de aparato podría ser una solución? En esta entrevista con Infobae, Nicole Marcuzzi responde esas y otras preguntas. Además, la palabra de la psicóloga Clara Oyuela, autora del libro “Crónicas de una abstinencia. Un experimento fuera de línea”.

Nicole Marcuzzi tiene 33 años, es escritora y creadora del emprendimiento Human Creative House

La trampa de la “mejor versión”

La charla con su ahijada no quedó ahí. A partir de ese momento, Nicole empezó un proceso de autoexploración que la obligó a mirar de frente su relación con el celular y el mundo digital. Descubrió que pasaba hasta ocho horas por día frente a la pantalla, muchas veces sin darse cuenta. “Por ahí estás en la calle y tomás una reunión desde el celular. Empezás a hacer ese tipo de cosas y, de repente, te das cuenta de que te consume por completo. En el momento ni siquiera lo registrás”, dice.

Su vida online estaba atravesada por una lógica productivista. “Todo el tiempo era: ‘¿A ver qué podemos mejorar?’. Siempre buscando resultados, siempre con ese mensaje que circula en redes de ser tu mejor versión”, explica. Para ella, ese mandato se había vuelto una trampa: “Necesitamos ir en búsqueda de la mediocridad, o sea, al revés de lo que se vende. Cuando tu mejor versión está siempre atada a vender un nuevo producto o servicio, se vuelve una forma extrema del capitalismo: es como si estuvieras extrayendo cualidades de vos misma todo el tiempo, cincelándote para llegar a una versión que nunca es suficiente”.

Con el paso de los meses empezó a sentir que esa exigencia no solo agotaba su creatividad, sino también su identidad: “Estaba permanentemente pensando en mí: en cómo me veía, en cómo me presentaba en el mundo online y buscando la validación ahí; muy desconectada del mundo real, que es el que verdaderamente habito”.

En ese contexto, en junio del año pasado, decidió tomar cartas en el asunto y se sumó como voluntaria a una fundación que acompaña a niños con cáncer. Al mismo tiempo, comenzó a tomar clases de canto y pintura. No para monetizar, no para exhibir resultados, sino solo para experimentar. “Se trata de hacer cosas donde no tengo que ser mi mejor versión. Además, son espacios donde no toco el celular y estoy presente, en el aquí y ahora, explorando una faceta mía que el resto del día no existe”, asegura.

El año pasado publicó su primera ficción autobiográfica: “No se puede ser tan boluda” (Editorial Del Fondo)

Cambiar el chip

Después de empezar a recuperar espacios fuera de la pantalla, Nicole dio un paso más allá: intentó, por primera vez en años, pasar menos tiempo con el celular. El primer gesto fue simple pero simbólico. Compró un reloj despertador eléctrico y dejó el teléfono fuera de la habitación. Empezó a despertarse sin mensajes de WhatsApp ni notificaciones y creó un pequeño ritual para arrancar el día. “Antes de tocar el teléfono salía a recibir un poco de luz en el balcón y hacía algo de estiramiento corporal”, cuenta.

El cambio más radical fue a comienzos de este 2026, cuando se compró un celular básico, sin internet ni aplicaciones. “Me llevó más de seis meses tomar la decisión. Al principio pensaba: ‘Va a ser un quilombo’”, admite. Pero el malestar que sentía pesaba más. “No me estaba gustando el efecto que estaba teniendo en distintas áreas de mi vida, el hecho de estar crónicamente online”, dice.

En la escritura, por ejemplo, empezó a dudar de todo. “Llegaba el momento de escribir y me preguntaba: ‘¿Esta idea es mía o la vi en algún lado? ¿De dónde salió?’”. También en sus decisiones personales: desde compras impulsivas hasta grandes proyectos de vida. “Me di cuenta de que había objetivos que yo supuestamente tenía, pero que no tenían nada que ver conmigo. No había límite entre el deseo personal y el deseo que venía impuesto desde afuera. En una búsqueda de pertenecer, porque es lo que buscamos todos los seres humanos, empecé a preguntarme de qué quería ser parte”, dice.

“Todo bien con la pandemia y el boom digital, pero ya quedó atrás. Necesitamos sentirnos parte de una comunidad física, tener encuentros cara a cara”, dice

Ese ruido también se filtraba en sus vínculos. Se veía con sus amigas cada vez menos porque, en teoría, ya estaban “al día” por WhatsApp, Instagram o videollamadas. “Después, cuando nos juntábamos en persona, no teníamos de qué hablar. ‘¿Sabés que fui a la peluquería?’. ‘Sí, te vi en Instagram’”. En el plano sexoafectivo, dice, la hiperconexión borró el misterio y la seducción: “Te conocés por una aplicación o una red social y te armás un personaje del otro antes de saber quién es realmente. Se crea una falsa intimidad”, dice.

Lejos de demonizar la tecnología, Nicole decidió cambiar la forma de usarla. “No es que me voy a vivir al campo y desaparezco. Es entender que el teléfono es una herramienta y que yo puedo ponerle límites”, dice. “No se puede estar completamente disponible para todo el mundo, a cualquier hora, en cualquier momento y lugar. Si vos me mandás un mensaje un domingo a la noche, por más que me digas: ‘Léelo mañana’, estás entrando en mi espacio”.

La otra decisión que tomó fue proponer encuentros cara a cara en lugar de chats infinitos. “Todo bien con la pandemia y el boom digital, pero ya quedó atrás. Necesitamos sentirnos parte de una comunidad física y el precio a pagar es la incomodidad”, dice. “En un mundo donde solucionás una cena con Rappi en segundos o una duda con el ChatGPT, la incomodidad empieza a ser un bien escaso. Y eso hace que después entres a redes sociales, veas la vida de otras personas y creas que es soplar y hacer botella. La verdad es que la vida es un proceso y eso se nos está olvidando”, agrega.

“No me estaba gustando el efecto que estaba teniendo en distintas áreas de mi vida, el hecho de estar crónicamente online”, sostiene Nicole

“Estar en redes no es la única forma de existir en el mundo”

Antes de cambiar de teléfono, Nicole habló con su equipo de trabajo y estableció algunas pautas: “Les dije que iba a estar disponible por WhatsApp una hora a la mañana y una hora a la tarde. El resto del tiempo pueden llamarme al otro número o mandarme un mail porque, cada tanto, voy a revisar la computadora. De eso se trata, de una danza entre lo analógico y lo digital”.

Por ahora es todo muy reciente. “Lo estoy haciendo paulatinamente, tratando de reacomodarme y recordando que lo hago por gusto. Sé que no voy a dejar el smartphone al cien por cien, porque hay un montón de cuestiones que pasan por ahí, pero quiero transformarlo en ese espacio que yo tenía en la adolescencia, cuando me dejaban prender el módem media hora y yo era feliz en Messenger. Después me desconectaba y me olvidaba”, agrega.

Según Nicole, cuanto más tiempo pasa alejada del teléfono, mejor se siente. “Hay un disfrute por fuera de la pantalla. No es la única forma de existir en el mundo”, dice.

En su exploración, apareció algo casi olvidado: el aburrimiento. “No es natural que estemos constantemente estimulados. El ser humano evolucionó a partir del aburrimiento. Cuando me desintoxico de esa dopamina fácil y rápida que ofrecen las redes, aparece un vacío fértil para la creación”, sostiene.

Ese mismo espíritu es el que quiere llevar a su próximo proyecto: un club de lectura mensual y presencial con libros en papel. “Lo pensé como un espacio para hablar de cultura, conocer gente nueva con la que compartir gustos e intereses y, obviamente, sin celulares de por medio”, se despide.

“Hay un disfrute por afuera de la pantalla: no es la única forma de existir en el mundo”, dice

La salud mental y el celular

Entre 2021 y 2023, la psicóloga Clara Oyuela realizó distintos experimentos de desconexión del celular con adolescentes y adultos. A partir de esos procesos, pudo identificar una serie de síntomas que genera el uso excesivo del teléfono, entre ellos, depresión, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, déficit de imaginación, trastorno de la autopercepción, falta de concentración, problemas en la vista y trastornos del sueño.

“En esos experimentos —que implicaron apagar el celular por completo y observar los síntomas que aparecen durante el proceso— pude entender también que uno de los mayores focos de adicción, y por lo tanto de desequilibrio en la sensación de bienestar interno, es el exceso en el uso de redes sociales. Mi sugerencia es desinstalarlas y continuar usando el celular, incluso con WhatsApp, solo para comunicarse”, dice.

En 2018, ella misma eliminó las redes de su teléfono. Esa experiencia derivó en la charla TEDx “¿Qué pasa cuando nos desenchufamos?” y en el libro, Crónicas de una abstinencia. Un experimento fuera de línea. “Puedo asegurar que lo que se recupera y se gana es más de lo que se pierde. Existe una idea muy instalada de que si no estás en redes no existís. La única forma de desarticularla es generar cambios reales. Por eso sugiero probar unos días sin redes para observar con atención qué cambios físicos y psicológicos aparecen y, a partir de eso, tomar decisiones”, dice.

Clara diseñó un etiquetado para el celular a modo prevención e información a la población

Según Oyüela, lo que cuenta Nicole Marcuzzi coincide con lo que vio en estos procesos y con lo que registró en una experiencia personal de desconexión de 30 días: “Calma, menos ansiedad, más alegría de vivir, más presencia en las rutinas, más energía, más concentración y vínculos cotidianos más ricos”.

“Todo eso aparece después de atravesar los primeros días de abstinencia, que son parte del síntoma de la adicción”, detalla. “Es urgente que esta problemática se aborde en la Argentina como un asunto de salud pública, con políticas de prevención, campañas de concientización, educación digital en escuelas y familias, leyes que regulen el uso del celular en las escuelas y el debate sobre edades mínimas para el acceso a redes sociales”.