Una mujer de 83 años perdió el control de su auto y terminó metida adentro de una casa en Oberá

Efectivos de la Comisaría Primera y personal médico acudieron rápidamente al lugar del siniestro, donde la conductora fue asistida y trasladada al Hospital SAMIC para recibir atención especializada

El accidente ocurrió en horas
El accidente ocurrió en horas de la mañana sobre la calle Finlandia en Oberá, Misiones

En Oberá, la mañana de este martes quedó marcada por un siniestro vial protagonizado por una mujer de 83 años, quien perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra la pared de una vivienda sobre la calle Finlandia.

Todo comenzó cuando cerca de las 10:30, una jubilada identificada como Agata P. D. conducía una camioneta de la marca Ford que, por motivos que se investigan, ingresó a una propiedad privada.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la secuencia dejó a la conductora con golpes en la cabeza. Los efectivos de la Comisaría Primera de Oberá acudieron al lugar y realizaron las pericias de rigor.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer habría perdido el control de su vehículo antes de que este ingresara al terreno de la vivienda y colisionara contra la pared.

El rodado terminó dentro de
El rodado terminó dentro de una propiedad privada tras perder el control

El accidente llevó a que personal médico asistiera en el lugar a Agata P. D., quien poco después fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención especializada. El estado de salud de la conductora, según las fuentes consultadas, motivó la intervención de los servicios de emergencia.

El impacto del Ford Ecosport contra la estructura de la vivienda movilizó rápidamente tanto a la policía como a los equipos de salud.

Los agentes presentes documentaron la escena y avanzaron en la recolección de pruebas para esclarecer las causas del siniestro. El informe oficial indicó que no se reportaron otros heridos ni daños mayores en el inmueble, más allá de la pared afectada.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo permanecen bajo análisis, en tanto la investigación policial sigue su curso con el objetivo de determinar cómo se desencadenaron los hechos.

Perdió el control, chocó contra un auto estacionado y terminó volcado en plena avenida

El accidente ocurrió en la intersección de Francisco Beiró y avenida Segurola.

Un auto terminó lateralizado el domingo por la mañana en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de que su conductor perdiera el control y chocara contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires trabajan en el lugar.

El incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Segurola y Francisco Beiró, donde una Ford EcoSport perdió el control, cruzó de carril y embistió a un auto detenido durante la maniobra.

Tal como se observa en la imagen adjunta, el vehículo quedó volcado, mientras que el auto afectado sufrió un impacto lateral. La avenida Francisco Beiró permanece totalmente cortada al tránsito.

Además, otro accidente ocurrió en las primeras horas de este sábado en el barrio porteño de Constitución, donde dos vehículos chocaron en la intersección de la avenida San Juan y la autopista 9 de Julio. Como consecuencia del impacto, una mujer embarazada debió ser asistida por el servicio de emergencias y el tránsito permanece interrumpido en la zona.

Según las primeras informaciones, uno de los vehículos intentó incorporarse a la autopista 9 de Julio Sur y, en una maniobra confusa, terminó colisionando con otro automóvil. Así, el Volkswagen Gol gris impactó desde atrás a una Chevrolet en la que viajaba una familia de cinco personas con destino a la Costa Atlántica.

El siniestro se produjo en una mañana complicada para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con la calzada resbaladiza debido a las lluvias. En el lugar trabaja el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

“Nos íbamos de vacaciones y bueno, pasó esto. Lo importante es que estamos bien”, comenzó relatando un pasajero de la Chevrolet. Aseguró que su esposa embarazada sufrió un golpe y un corte en la cabeza, por lo que tuvo que recibir asistencia médica, aunque no será necesario realizarle puntos de sutura.

Y agregó: “Me chocó el Gol de atrás. Venía a los gomazos. Tenés que andar despacio, circular con precaución, ¿no?“, agregó en declaraciones a Crónica TV. A raíz del impacto, la camioneta giró y terminó detenida a contramano sobre la calzada.

En tanto, el conductor del Gol brindó su versión de lo ocurrido: “Mira, yo venía por la 9 de Julio yendo para mi casa y se cruza un auto por San Juan, y lo llevo puesto. Tengo la pierna y la nariz lastimada, nadie me revisó”.

